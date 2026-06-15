Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

खरीदनी है नई हाइब्रिड कार? टोयोटा इस साल भारत में लाने जा रही ये 2 धांसू मॉडल; मिलेगा कमाल का माइलेज

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

दिग्गज कार निर्माता टोयोटा भारतीय ऑटो मार्केट में एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी इस साल दो हाइब्रिड एसयूवी नई हायराइडर और एक नई 7-सीटर हायराइडर को मार्केट में उतारने जा रही है।

खरीदनी है नई हाइब्रिड कार? टोयोटा इस साल भारत में लाने जा रही ये 2 धांसू मॉडल; मिलेगा कमाल का माइलेज

दिग्गज कार निर्माता टोयोटा भारतीय ऑटो मार्केट में एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी का प्लान साल 2030 तक भारत में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 15 नए मॉडल उतारने का है। कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए टोयोटा एक 'मल्टी-पावरट्रेन' स्ट्रैटजी अपना रही है। हालांकि, जो लोग हाइब्रिड गाड़ियों के दीवाने हैं, उनके लिए साल 2026 बहुत खास होने वाला है। टोयोटा इस साल अपनी दो जबरदस्त हाइब्रिड एसयूवी नई अर्बन क्रूजर हायराइडर फेसलिफ्ट और एक नई 7-सीटर हायराइडर को मार्केट में उतारने जा रही है। आइए जानते हैं इन दोनों चमचमाती गाड़ियों में आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
BMW 5 Series
BMW 5 Series
₹ 75.8 लाख से शुरू
अभी ऑफर पाएं
BMW X7
BMW X7
₹ 1.26 - 1.33 करोड़
अभी ऑफर पाएं
BMW X5
BMW X5
₹ 95.4 लाख - 1.11 करोड़
अभी ऑफर पाएं
BMW 3 Series LWB
BMW 3 Series LWB
₹ 60.55 - 63.5 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
अभी ऑफर पाएं

नई टोयोटा हायराइडर फेसलिफ्ट

अगर आप मौजूदा हायराइडर के फैन हैं, तो इसका नया फेसलिफ्ट अवतार आपको और ज्यादा पसंद आने वाला है। बता दें कि 2026 टोयोटा हायराइडर फेसलिफ्ट में कंपनी लुक और फीचर्स के मामले में कई बड़े कॉस्मेटिक बदलाव करने जा रही है। गाड़ी की बाहरी स्टाइलिंग को पहले से ज्यादा प्रीमियम, मॉडर्न और बोल्ड बनाया जाएगा। इससे सड़क पर इसकी मौजूदगी और दमदार दिखे। इसके साथ ही, केबिन के अंदरूनी हिस्से को भी नया टच दिया जाएगा और कई मॉडर्न माने के फीचर्स जोड़े जाएंगे।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota bZ4X

Toyota bZ4X

₹ 70 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Mercedes-Benz EQB

Mercedes-Benz EQB

₹ 72.2 - 78.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz EQA

Mercedes-Benz EQA

₹ 67.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mercedes-Benz GLC EV

Mercedes-Benz GLC EV

₹ 60 - 70 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
BMW iX1

BMW iX1

₹ 66.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Kia EV6

Kia EV6

₹ 65.97 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:थोड़ा कर लीजिए इंतजार! मार्केट में धूम मचाने आ रही हैं ये 5 धाकड़ स्पोर्टी कारें

इंजन और गियरबॉक्स का गणित

लुक्स बदलने के बावजूद गाड़ी के इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। यह एसयूवी मौजूदा मॉडल की तरह ही दो इंजन ऑप्शंस के साथ आती रहेगी। पहला है 1.5-लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और दूसरा इसका सबसे पॉपुलर 1.5-लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है। यह अपने शानदार माइलेज के लिए जाना जाता है। माइल्ड हाइब्रिड में आपको 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिर्फ ई-सीवीटी (e-CVT) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा।

ये भी पढ़ें:निसान ला रहा ये नई SUV और MPV, लिस्ट में नई मैग्नाइट के साथ एक हाइब्रिड भी

टोयोटा की नई 7-सीटर एसयूवी

बड़ी फैमिली और ज्यादा स्पेस चाहने वालों के लिए टोयोटा की यह अपकमिंग 7-सीटर हायराइडर एक परफेक्ट चॉइस बनने वाली है। यह नई थ्री-रो एसयूवी काफी हद तक स्टैंडर्ड 5-सीटर मॉडल जैसी ही होगी और उसी इंजन को शेयर करेगी। हालांकि, तीसरी लाइन की सीटों के लिए जगह बनाने के लिए कंपनी इसके व्हीलबेस को थोड़ा बड़ा करेगी। यह एसयूवी दो सिटिंग लेआउट में आ सकती है। पहला 6-सीटर ऑप्शन और दूसरा 7-सीटर ऑप्शन, जिसमें बीच वाली रो में बेंच स्टाइल सीट होगी।

ये भी पढ़ें:पैसा रखिए तैयार! अगले 1 साल के अंदर मारुति लॉन्च करने जा रही है ये 5 धांसू कारें

फीचर्स और सेफ्टी की भरमार

लुक के मामले में यह गाड़ी अपनी मस्कुलर एसयूवी पहचान बनाए रखेगी। इसमें भारी बॉडी क्लैडिंग, स्प्लिट एलईडी हेडलाइट्स और पीछे की तरफ कनेक्टेड एलईडी टेललैंप्स देखने को मिलेंगे। तीसरी रो में आसानी से आने-जाने के लिए बीच वाली सीट को स्लाइडिंग फीचर के साथ दिया जाएगा। फीचर्स के मामले में यह गाड़ी किसी लग्जरी कार से कम नहीं होगी। इसमें 10.25-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, पूरी तरह डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ा पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, प्रीमियम साउंड सिस्टम और टोयोटा का खास ADAS सेफ्टी फीचर भी मिलेगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

और पढ़ें
Auto News Hindi Toyota

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।