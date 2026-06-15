खरीदनी है नई हाइब्रिड कार? टोयोटा इस साल भारत में लाने जा रही ये 2 धांसू मॉडल; मिलेगा कमाल का माइलेज

दिग्गज कार निर्माता टोयोटा भारतीय ऑटो मार्केट में एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी इस साल दो हाइब्रिड एसयूवी नई हायराइडर और एक नई 7-सीटर हायराइडर को मार्केट में उतारने जा रही है।

दिग्गज कार निर्माता टोयोटा भारतीय ऑटो मार्केट में एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। कंपनी का प्लान साल 2030 तक भारत में एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 15 नए मॉडल उतारने का है। कार्बन न्यूट्रलिटी के लक्ष्य को पूरा करने के लिए टोयोटा एक 'मल्टी-पावरट्रेन' स्ट्रैटजी अपना रही है। हालांकि, जो लोग हाइब्रिड गाड़ियों के दीवाने हैं, उनके लिए साल 2026 बहुत खास होने वाला है। टोयोटा इस साल अपनी दो जबरदस्त हाइब्रिड एसयूवी नई अर्बन क्रूजर हायराइडर फेसलिफ्ट और एक नई 7-सीटर हायराइडर को मार्केट में उतारने जा रही है। आइए जानते हैं इन दोनों चमचमाती गाड़ियों में आपको क्या कुछ खास मिलने वाला है।

नई टोयोटा हायराइडर फेसलिफ्ट अगर आप मौजूदा हायराइडर के फैन हैं, तो इसका नया फेसलिफ्ट अवतार आपको और ज्यादा पसंद आने वाला है। बता दें कि 2026 टोयोटा हायराइडर फेसलिफ्ट में कंपनी लुक और फीचर्स के मामले में कई बड़े कॉस्मेटिक बदलाव करने जा रही है। गाड़ी की बाहरी स्टाइलिंग को पहले से ज्यादा प्रीमियम, मॉडर्न और बोल्ड बनाया जाएगा। इससे सड़क पर इसकी मौजूदगी और दमदार दिखे। इसके साथ ही, केबिन के अंदरूनी हिस्से को भी नया टच दिया जाएगा और कई मॉडर्न माने के फीचर्स जोड़े जाएंगे।

इंजन और गियरबॉक्स का गणित लुक्स बदलने के बावजूद गाड़ी के इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। यह एसयूवी मौजूदा मॉडल की तरह ही दो इंजन ऑप्शंस के साथ आती रहेगी। पहला है 1.5-लीटर का माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और दूसरा इसका सबसे पॉपुलर 1.5-लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है। यह अपने शानदार माइलेज के लिए जाना जाता है। माइल्ड हाइब्रिड में आपको 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलेगा, जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिर्फ ई-सीवीटी (e-CVT) ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के साथ आएगा।

टोयोटा की नई 7-सीटर एसयूवी बड़ी फैमिली और ज्यादा स्पेस चाहने वालों के लिए टोयोटा की यह अपकमिंग 7-सीटर हायराइडर एक परफेक्ट चॉइस बनने वाली है। यह नई थ्री-रो एसयूवी काफी हद तक स्टैंडर्ड 5-सीटर मॉडल जैसी ही होगी और उसी इंजन को शेयर करेगी। हालांकि, तीसरी लाइन की सीटों के लिए जगह बनाने के लिए कंपनी इसके व्हीलबेस को थोड़ा बड़ा करेगी। यह एसयूवी दो सिटिंग लेआउट में आ सकती है। पहला 6-सीटर ऑप्शन और दूसरा 7-सीटर ऑप्शन, जिसमें बीच वाली रो में बेंच स्टाइल सीट होगी।