टोयोटा भारतीय कार मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में अपनी SUV रेंज को अपडेट करने के साथ कई नए मॉडल भी लॉन्च करेगी। रिपोर्ट

टोयोटा भारतीय कार मार्केट में अपनी पकड़ और मजबूत करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले कुछ सालों में अपनी SUV रेंज को अपडेट करने के साथ कई नए मॉडल भी लॉन्च करेगी। रिपोर्ट के अनुसार, टोयोटा साल 2029 तक भारतीय मार्केट में कम से कम 6 नई एसयूवी उतार सकती है। इनमें नई जनरेशन फॉर्च्यूनर से लेकर अर्बन क्रूजर टैसर और हाइराइडर के अपडेटेड मॉडल शामिल हैं। इसके अलावा कंपनी नई 7-सीटर SUV और अपनी मशहूर लैंड क्रूजर सीरीज का नया मॉडल भी ला सकती है। आइए जानते हैं इन सभी 6 अपकमिंग एसयूवी के बारे में विस्तार से।

1.नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर टोयोटा की नई जनरेशन फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर, 2026 को साउथ अफ्रीका में होगा। इसके बाद इसे 2027 की शुरुआत में भारतीय मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। करीब एक दशक बाद इस SUV को नया जनरेशन अपडेट मिलेगा। इसमें नया फ्रंट लुक, बड़ी ग्रिल और अपडेटेड LED हेडलैंप मिलेंगे। केबिन में 12.3-इंच का टचस्क्रीन, 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इंजन में 2.7-लीटर पेट्रोल और 2.8-लीटर डीजल माइल्ड-हाइब्रिड का ऑप्शन जारी रहने की उम्मीद है।

2. अर्बन क्रूजर टैसर फेसलिफ्ट टोयोटा अपनी अर्बन क्रूजर टैसर का फेसलिफ्ट मॉडल 2027 में लॉन्च कर सकती है। यह मारुति फ्रोंक्स का टोयोटा वाला मॉडल है। नई टैसर में बदली हुई फ्रंट ग्रिल, नए LED DRL, अपडेटेड बंपर और नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं। केबिन में बड़ी टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसमें नया 1.2-लीटर 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल सकता है। वहीं, 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन भी जारी रहने की उम्मीद है।

3. अर्बन क्रूजर हाइराइडर फेसलिफ्ट टोयोटा हाइराइडर को भी 2027 में नया फेसलिफ्ट अपडेट दे सकती है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, बदले हुए बंपर, अपडेटेड LED हेडलैंप और नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं। केबिन में 10.25-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इंजन के तौर पर इसमें मौजूदा 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड पेट्रोल, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल और CNG के ऑप्शन जारी रह सकते हैं।

4. अर्बन क्रूजर हाइराइडर 7-सीटर टोयोटा हाइराइडर का 7-सीटर मॉडल भी तैयार कर रही है। इसकी टेस्टिंग के दौरान झलक सामने आ चुकी है। इसका डिजाइन मौजूदा 5-सीटर हाइराइडर जैसा हो सकता है, लेकिन इसमें लंबा व्हीलबेस और ज्यादा लंबाई मिलेगी। इससे तीसरी रो में बैठने वालों के लिए ज्यादा जगह बनेगी। इसमें 1.5-लीटर माइल्ड-हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। इसके साथ AWD का ऑप्शन भी दिया जा सकता है।

5. टोयोटा कोरोला क्रॉस टोयोटा भारत के लिए एक नई प्रीमियम 7-सीटर एसयूवी पर काम कर रही है। इसे फिलहाल प्रोजेक्ट 340D नाम दिया गया है। इसे कोरोला क्रॉस के नाम से लॉन्च किए जाने की चर्चा है। यह एसयूवी 2028 या 2029 तक भारतीय मार्केट में आ सकती है। इसे कंपनी के TNGA-C प्लेटफॉर्म पर तैयार किया जा सकता है। इसका इस्तेमाल इनोवा हाईक्रॉस में भी होता है। इसमें 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है।