बड़ी फैमिली के लिए खरीदनी है कार? भारतीय मार्केट में 6 नई 7-सीटर लाने जा रही टोयोटा, लॉन्च कब?

टोयोटा भारतीय मार्केट में अपनी 7-सीटर गाड़ियों की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में दो नए मॉडल लाने के साथ अपनी मौजूदा गाड़ियों को भी अपडेट कर सकती है।

टोयोटा भारतीय मार्केट में अपनी 7-सीटर गाड़ियों की रेंज बढ़ाने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में दो नए मॉडल लाने के साथ अपनी मौजूदा गाड़ियों को भी अपडेट कर सकती है। इस लिस्ट में इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट, 7-सीटर अर्बन क्रूजर हाइराइडर, नई फॉर्च्यूनर, कोरोला क्रॉस, रुमियन फेसलिफ्ट और एक नई इलेक्ट्रिक MPV शामिल हैं। इनमें से कुछ गाड़ियों को 2026 के आखिर तक पेश किया जा सकता है। जबकि कुछ 2027 और उसके बाद मार्केट में आएंगी। आइए जानते हैं ऐसी ही 6 मोस्ट-अवेटेड अपकमिंग टोयोटा कारों के बारे में विस्तार से।

Toyota Innova Hycross Facelift टोयोटा इनोवा हायक्रॉस के फेसलिफ्ट मॉडल को 2026 के आखिर तक पेश कर सकती है। इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड लाइट्स, बदला हुआ बंपर और नए अलॉय व्हील मिल सकते हैं। केबिन में 12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन, अपडेटेड डिजिटल डिस्प्ले और पीछे की सीटों पर वेंटिलेशन जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन जारी रहने की उम्मीद है।

Urban Cruiser Hyryder 7-Seater टोयोटा हायराइडर का 7-सीटर मॉडल तैयार कर रही है। इसमें तीसरी रो के लिए ज्यादा जगह बनाने के लिए गाड़ी की लंबाई बढ़ाई जा सकती है। इसका डिजाइन मौजूदा 5-सीटर मॉडल जैसा रह सकता है, लेकिन कुछ बदलाव इसे अलग पहचान देंगे। इसमें 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं। इसे 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है।

Next-Generation Toyota Fortuner नई फॉर्च्यूनर को 2027 में भारतीय मार्केट में उतारे जाने की उम्मीद है। इसमें बड़ी ग्रिल, नई LED हेडलाइट्स, अपडेटेड टेललाइट्स और पहले से ज्यादा फीचर वाला केबिन मिल सकता है। इसमें 12.3-इंच की टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर दिए जा सकते हैं। इंजन के तौर पर मौजूदा 2.8-लीटर डीजल इंजन में माइल्ड हाइब्रिड तकनीक मिल सकती है। जबकि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन पर भी विचार किया जा रहा है।

Toyota Corolla Cross 7-Seater टोयोटा कोरोला क्रॉस को भारत में एक नई 7-सीटर SUV के तौर पर पेश कर सकती है। इसके 2028 से 2029 के बीच आने की उम्मीद है। भारतीय मॉडल का व्हीलबेस इंटरनेशनल 5-सीटर मॉडल से करीब 150mm लंबा हो सकता है ताकि तीसरी रो के लिए जगह मिल सके। इसमें 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया जा सकता है। यह SUV हायराइडर और फॉर्च्यूनर के बीच अपनी जगह बना सकती है।

5. Toyota Rumion Facelift टोयोटा रुमियन के फेसलिफ्ट मॉडल को 2026 के आखिर तक लॉन्च कर सकती है। इसकी लंबाई करीब 4.39 मीटर से बढ़कर 4.43 मीटर हो सकती है। इससे खासकर CNG मॉडल में सामान रखने की जगह बढ़ सकती है। केबिन में छोटे बदलाव, दूसरी रो की सीटों में बदलाव और सभी वैरिएंट में 6 एयरबैग मिल सकते हैं। इसमें मौजूदा 1.5-लीटर पेट्रोल और CNG इंजन जारी रहने की उम्मीद है।