टोयोटा भारतीय मार्केट में अपनी 7-सीटर गाड़ियों की रेंज को और बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में कुल 5 नई 7-सीटर गाड़ियां लॉन्च कर सकती है। इनमें MPV से लेकर बड़ी SUV तक शामिल होंगी।

टोयोटा भारतीय मार्केट में अपनी 7-सीटर गाड़ियों की रेंज को और बड़ा करने की तैयारी कर रही है। कंपनी आने वाले समय में कुल 5 नई 7-सीटर गाड़ियां लॉन्च कर सकती है। इनमें MPV से लेकर बड़ी SUV तक शामिल होंगी। इस लिस्ट में इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट, अर्बन क्रूजर हाइराइडर का 7-सीटर मॉडल और नई जनरेशन फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियां शामिल हैं। इनमें कुछ गाड़ियां अगले कुछ दिनों में लॉन्च होंगी। जबकि कुछ को 2027 में मार्केट में उतारा जा सकता है। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 मोस्ट-अवेटेड टोयोटा की 7-सीटर कारों के बारे में विस्तार से।

1. टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट को 25 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर, नए LED हेडलैंप और नए अलॉय व्हील्स मिल सकते हैं। इसके केबिन में बड़ी 12.3-इंच टचस्क्रीन, अपडेटेड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पीछे की सीटों में वेंटिलेशन और पावर को-ड्राइवर सीट जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है। इसमें मौजूदा 2.0-लीटर पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन मिलते रहेंगे।

2. टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर 7-सीटर टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर का 7-सीटर मॉडल 2027 में लॉन्च हो सकता है। इसमें मौजूदा 5-सीटर मॉडल के मुकाबले ज्यादा लंबाई मिलेगी, जिससे तीसरी रो की सीटों के लिए जगह बनाई जाएगी। एसयूवी का डिजाइन मौजूदा मॉडल जैसा रह सकता है, लेकिन पीछे का हिस्सा ज्यादा लंबा होगा। इसमें 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन मिलने की उम्मीद है। लॉन्च के बाद इसका मुकाबला हुंडई अल्काजार, टाटा सफारी और महिंद्रा XUV 7XO से होगा।

3. नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर 1 दिसंबर को ग्लोबली पेश हो सकती है। जबकि भारत में इसकी लॉन्चिंग 2027 में होने की उम्मीद है। इसमें नई फ्रंट ग्रिल, पतले LED हेडलैंप, नए बंपर और पीछे कनेक्टेड LED टेललैंप मिल सकते हैं। केबिन में 12.3-इंच टचस्क्रीन, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स दिए जा सकते हैं। इसमें मौजूदा 2.8-लीटर डीजल इंजन के साथ माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिल सकती है।

4. टोयोटा की नई 7-सीटर SUV टोयोटा अपनी मौजूदा SUV रेंज के आधार पर एक नई 7-सीटर गाड़ी लाने की तैयारी कर रही है। इसमें ज्यादा लंबा व्हीलबेस और तीसरी रो के लिए बेहतर जगह मिल सकती है। कंपनी इसे बड़े परिवारों को ध्यान में रखकर तैयार कर सकती है। इसमें पेट्रोल और हाइब्रिड इंजन के साथ कई नए फीचर्स मिलने की उम्मीद है। हालांकि, इस मॉडल से जुड़ी पूरी जानकारी अभी सामने नहीं आई है।