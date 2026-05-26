Toyota की पहली फ्लेक्स फ्यूल SUV, 10 लाख रुपये के आसपास हो सकती है कीमत, लुक भी शानदार

टोयोटा भी फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली अपनी पहली कॉम्पैक्ट SUV लाने की तैयारी कर रहा है। फ्लेक्स फ्यूल टाइजर E85 इथेनॉल ब्लेंडिंग को सपोर्ट करेगी। कंपनी टाइजर को एक फेसलिफ्ट भी दे सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।

पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को सरकार लगातार बढ़ाने वाली है। सरकार की तैयारी E85 और E100 तक जाने की है। ऐसे में कार कंपनियों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों का लाने में जुट गई हैं। मारुति सुजुकी 5 जून को अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल (E100) कार से पर्दा उठाने वाली है। वहीं, मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट की मानें, तो टोयोटा भी फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली अपनी पहली SUV लाने की तैयारी कर रहा है। मारुति और टोयोटा की पार्टनरशिप दोनों के लिए फायदेमंद रही है। अब टोयोटा, मारुति की फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी को यूज करके और अधिक प्रॉफिट कमा सकता है। मारुति ने कुछ समय पहले फ्रॉन्क्स का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन शोकेस किया था। उम्मीद की जा रही है कि टोयोटा भी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइजर का ऐसा ही एक वर्जन लाएगा।

टाइजर को मिल सकता है फेसलिफ्ट टाइजर का लुक फ्रॉन्क्स से काफी मिलता है। फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में भी यह देखने को मिलेगा। इस एसयूवी के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपको कई 'फ्लेक्स-फ्यूल' बैज देखने को मिलेंगे, जो यह बताएंगे कि टाइजर E85 फ्यूल पर चल सकती है। 2024 में लॉन्च होने के बाद से टाइजर में कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ है। इसलिए जब तक फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन आएगा, तब तक टाइजर को एक जरूरी फेसलिफ्ट मिल सकता है, जिससे एसयूवी का लुक और भी आकर्षक हो जाएगा।

पावरट्रेन ऑप्शन उम्मीद है कि फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन स्टैंडर्ड के तौर पर ऑफर किया जाएगा। फिलहाल, यह इंजन 89bhp और 113bhp की पावर जनरेट करता है। फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में भी इसी तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद है। ट्रांसमिशन ऑप्शन्स की बात करें तो, इसे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT के साथ लॉन्च किया जा सकता है। टोयोटा इसके 1.0-लीटर टर्बो इंजन में भी फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी देगी या नहीं इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

फ्यूचर के लिए पूरी तरह तैयार सबसे अहम बात यह है कि अब टाइजर फ्यूचर के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार के पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाने के साथ, फ्लेक्स-फ्यूल काफी जरूरी हो गया है। कई कार ओनर्स को चिंता है कि उनकी कारें बढ़ी हुई इथेनॉल ब्लेंडिंग को सहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए यदि आप भी चिंतित हैं, तो टाइजर फ्लेक्स-फ्यूल आपके लिए सही कार साबित हो सकती है। यह E25, E30 और यहां तक ​​कि E85 फ्यूल को सपोर्ट करेगी।