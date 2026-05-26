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Toyota की पहली फ्लेक्स फ्यूल SUV, 10 लाख रुपये के आसपास हो सकती है कीमत, लुक भी शानदार

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा भी फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली अपनी पहली कॉम्पैक्ट SUV लाने की तैयारी कर रहा है। फ्लेक्स फ्यूल टाइजर  E85 इथेनॉल ब्लेंडिंग को सपोर्ट करेगी। कंपनी टाइजर को एक फेसलिफ्ट भी दे सकती है। आइए जानते हैं डीटेल।

Toyota की पहली फ्लेक्स फ्यूल SUV, 10 लाख रुपये के आसपास हो सकती है कीमत, लुक भी शानदार

पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को सरकार लगातार बढ़ाने वाली है। सरकार की तैयारी E85 और E100 तक जाने की है। ऐसे में कार कंपनियों ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है और फ्लेक्स फ्यूल वाली गाड़ियों का लाने में जुट गई हैं। मारुति सुजुकी 5 जून को अपनी पहली फ्लेक्स फ्यूल (E100) कार से पर्दा उठाने वाली है। वहीं, मोटरऑक्टेन की रिपोर्ट की मानें, तो टोयोटा भी फ्लेक्स फ्यूल पर चलने वाली अपनी पहली SUV लाने की तैयारी कर रहा है। मारुति और टोयोटा की पार्टनरशिप दोनों के लिए फायदेमंद रही है। अब टोयोटा, मारुति की फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी को यूज करके और अधिक प्रॉफिट कमा सकता है। मारुति ने कुछ समय पहले फ्रॉन्क्स का फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन शोकेस किया था। उम्मीद की जा रही है कि टोयोटा भी अपनी कॉम्पैक्ट एसयूवी टाइजर का ऐसा ही एक वर्जन लाएगा।

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टाइजर को मिल सकता है फेसलिफ्ट

टाइजर का लुक फ्रॉन्क्स से काफी मिलता है। फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में भी यह देखने को मिलेगा। इस एसयूवी के डिजाइन में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आपको कई 'फ्लेक्स-फ्यूल' बैज देखने को मिलेंगे, जो यह बताएंगे कि टाइजर E85 फ्यूल पर चल सकती है। 2024 में लॉन्च होने के बाद से टाइजर में कोई बड़ा अपडेट नहीं हुआ है। इसलिए जब तक फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन आएगा, तब तक टाइजर को एक जरूरी फेसलिफ्ट मिल सकता है, जिससे एसयूवी का लुक और भी आकर्षक हो जाएगा।

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पावरट्रेन ऑप्शन

उम्मीद है कि फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन स्टैंडर्ड के तौर पर ऑफर किया जाएगा। फिलहाल, यह इंजन 89bhp और 113bhp की पावर जनरेट करता है। फ्लेक्स-फ्यूल वर्जन में भी इसी तरह के परफॉर्मेंस की उम्मीद है। ट्रांसमिशन ऑप्शन्स की बात करें तो, इसे 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT के साथ लॉन्च किया जा सकता है। टोयोटा इसके 1.0-लीटर टर्बो इंजन में भी फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी देगी या नहीं इस बारे में अभी पक्के तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता।

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फ्यूचर के लिए पूरी तरह तैयार

सबसे अहम बात यह है कि अब टाइजर फ्यूचर के लिए पूरी तरह तैयार है। सरकार के पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा धीरे-धीरे बढ़ाने के साथ, फ्लेक्स-फ्यूल काफी जरूरी हो गया है। कई कार ओनर्स को चिंता है कि उनकी कारें बढ़ी हुई इथेनॉल ब्लेंडिंग को सहन नहीं कर पाएंगी। इसलिए यदि आप भी चिंतित हैं, तो टाइजर फ्लेक्स-फ्यूल आपके लिए सही कार साबित हो सकती है। यह E25, E30 और यहां तक ​​कि E85 फ्यूल को सपोर्ट करेगी।

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इतनी हो सकती है कीमत

इस वक्त टाइजर के 1.2-लीटर वेरिएंट की कीमत मुंबई में ऑन-रोड 8.78 लाख रुपये से 10.90 लाख रुपये के बीच है। फ्लेक्स-फ्यूल वेरिएंट के साथ इसकी कीमत में 75,000 रुपये से 1 लाख रुपये तक की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। उम्मीद है कि यह 2027 के अंत तक लॉन्च हो जाएगी।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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