महिंद्रा XUV 7XO की टेंशन बढ़ागी Toyota की नई SUV, इंजन और फीचर के साथ लुक भी दमदार
टोयोटा इंडियन मार्केट में बड़ा धमाका करने की तैयारी में है। रिपोर्ट्स के अनुसार कंपनी भारत में अपनी कोरोला क्रॉस को लाने की तैयारी कर रही है। इसकी टक्कर महिंद्रा XUV 7XO जैसी SUVs से होगी।
टोयोटा इंडियन मार्केट में अपनी नई गाड़ी लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है। इसका नाम Toyota Corolla Cross है। कंपनी ने हाल ही में भारत में 3 अरब अमेरिकी डॉलर (USD 3 Billion) से अधिक के निवेश का ऐलान किया है। इसके साथ ही महाराष्ट्र और बेंगलुरु में दो नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी लगाए जाएंगे। इसी प्लान के तहत कंपनी अपनी नई कोरोला क्रॉस की भारत में एंट्री कराने की तैयारी कर रही है। इसकी टक्कर Mahindra XUV 7XO जैसी SUVs होगी।।
औरंगाबाद प्लांट में बनने वाली पहली कार
रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोला क्रॉस कंपनी के नए औरंगाबाद प्लांट में बनने वाली पहली कार होगी। इसका प्रोडक्शन-रेडी मॉडल 2028 के आखिर या 2029 की शुरुआत में भारतीय बाजार में लॉन्च किया जा सकता है। टोयोटा की आने वाली लाइनअप में लोअर-स्पेक इनोवा हाइक्रॉस (कोडनेम 840D), नेक्स्ट जेनरेशन फॉर्च्यूनर, मारुति सुजुकी की नई इलेक्ट्रिक MPV पर बेस्ड टोयोटा मॉडल और लैंड क्रूजर FJ जैसी गाड़ियां भी शामिल होंगी।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.66 - 24.92 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.54 - 14.88 लाख
Mahindra XUV 400 EV
₹ 15.49 - 17.69 लाख
Mahindra XUV900
₹ 25 लाख से शुरू
Isuzu V-Cross
₹ 21.05 - 30 लाख
कंपनी के TNGA-C प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी कोरोला क्रॉस
नई कोरोला क्रॉस कंपनी के TNGA-C (Toyota New Global Architecture) प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी। ग्लोबल मार्केट्स में यह SUV कई इंजन ऑप्शन्स के साथ बिकती है। साउथ-ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट के बाजारों में इसमें 1.8-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 140bhp की पावर और 172Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। इसके अलावा 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल, 1.8-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड और 2.0-लीटर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन के ऑप्शन भी उपलब्ध हैं। भारत में कंपनी किस इंजन के साथ इसे लॉन्च करेगी, इसकी ऑफिशियल जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
तगड़े फीचर्स और सेफ्टी
फीचर्स की बात करें, तो कोरोला क्रॉस काफी प्रीमियम SUV होगी। इसमें 10.5-इंच HD टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, 12.3-इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस Apple CarPlay और Android Auto, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, OTA अपडेट, ड्यूल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, पावर्ड और हीटेड ड्राइवर सीट, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो-डिमिंग IRVM, एम्बिएंट लाइटिंग और प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स मिलने की उम्मीद है।
डिजाइन की बात करें, तो Corolla Cross का लुक काफी आकर्षक और दमदार होगा। इसमें बड़ी ट्रेपेजॉइडल फ्रंट ग्रिल, स्लिम LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, LED DRLs, LED फॉग लैंप, मस्कुलर बंपर, सिल्वर स्किड प्लेट, चौड़े व्हील आर्च, ब्लैक बॉडी क्लैडिंग, रूफ रेल्स, LED टेललैंप, हाई-माउंटेड स्टॉप लैंप, रियर स्किड प्लेट और पावर्ड टेलगेट जैसे एलिमेंट देखने को मिलेंगे। लॉन्च के बाद यह SUV प्रीमियम मिड-साइज SUV सेगमेंट में काफी खलबली मचा सकती है।
सुरक्षा के मामले में भी यह SUV काफी मजबूत होगी। इसमें 9 एयरबैग तक, ABS, EBD, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल स्टार्ट असिस्ट, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), ISOFIX चाइल्ड सीट एंकर जैसे फीचर्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इसमें Toyota Safety Sense 3.0 मिलेगा, जिसमें एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) से जुड़े कई सेफ्टी फीचर्स शामिल होंगे।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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