कंपनी की नंबर-1 कार, इसके सामने नहीं टिकती फॉर्च्यूनर, हाइराइडर; 31 दिसंबर तक के लिए हो गई सस्ती

Dec 11, 2025 08:07 pm IST

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने साल 2025 के आखिरी महीने यानी दिसंबर के लिए ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी अपने पोर्टफोलियो की सबसे ज्यादा बिकने वाली इनोवा पर सबसे कम डिस्काउंट दे रही है। दरअसल, इनोवा कंपनी के लिए बेस्ट सेलर है। बिना डिस्काउंट के भी लोग इस कार को जमकर खरीदते हैं। इसी वजह से कंपनी इस महीने इस पर महज 15,000 का डिस्काउंट दे रही है। ये डिस्काउंट इस कार के सभी मॉडल पर सिर्फ रूरल एरिया में दिया जाएगा। बता दें कि इनोवा क्रिस्टा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18,65,700 रुपए और इनोवा हाइक्रॉस की कीमत 18,05,800 रुपए है।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.4L Turbo Diesel-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % GX 7S Rs. 19,99,000 Rs. 18,65,700 -Rs. 1,33,300 -6.67% GX 8S Rs. 19,99,000 Rs. 18,65,700 -Rs. 1,33,300 -6.67% GX Fleet 7S Rs. 19,99,000 Rs. 18,65,700 -Rs. 1,33,300 -6.67% GX Fleet 8S Rs. 19,99,000 Rs. 18,65,700 -Rs. 1,33,300 -6.67% GX Plus 7S Rs. 21,71,000 Rs. 20,26,200 -Rs. 1,44,800 -6.67% GX Plus 8S Rs. 21,76,000 Rs. 20,30,900 -Rs. 1,45,100 -6.67% VX 7S Rs. 25,40,000 Rs. 23,70,600 -Rs. 1,69,400 -6.67% VX 8S Rs. 25,45,000 Rs. 23,75,300 -Rs. 1,69,700 -6.67% ZX 7S Rs. 27,08,000 Rs. 25,27,400 -Rs. 1,80,600 -6.67% टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 2.0L Normal Petrol-Auto (CVT) वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % G Fleet 7S Rs. 19,09,000 Rs. 18,05,800 -Rs. 1,03,200 -5.41% G Fleet 8S Rs. 19,14,000 Rs. 18,10,500 -Rs. 1,03,500 -5.41% GX 7S Rs. 19,94,000 Rs. 18,86,200 -Rs. 1,07,800 -5.41% GX 8S Rs. 19,99,000 Rs. 18,90,900 -Rs. 1,08,100 -5.41% GX (O) 8S Rs. 21,27,000 Rs. 20,12,000 -Rs. 1,15,000 -5.41% GX (O) 7S Rs. 21,41,000 Rs. 20,25,200 -Rs. 1,15,800 -5.41% 2.0L Hybrid Petrol-Auto (CVT) VX 7S Rs. 26,46,000 Rs. 25,90,400 -Rs. 55,600 -2.10% VX 8S Rs. 26,51,000 Rs. 25,95,300 -Rs. 55,700 -2.10% VX (O) 7S Rs. 28,44,000 Rs. 27,84,300 -Rs. 59,700 -2.10% VX (O) 8S Rs. 28,49,000 Rs. 27,89,200 -Rs. 59,800 -2.10% ZX Rs. 30,85,000 Rs. 30,20,200 -Rs. 64,800 -2.10% ZX (O) Rs. 31,49,000 Rs. 30,82,900 -Rs. 66,100 -2.10%

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन के फीचर्स इनोवा हाइक्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन में ब्लैक रूफ के साथ नया डुअल-टोन एक्सटीरियर फिनिश और दो शेड्स सुपर व्हाइट या पर्ल व्हाइट का ऑप्शन दिया गया है। ग्रिल, एलॉय व्हील्स, फ्रंट और रियर बंपर गार्निश, व्हील आर्क क्लैडिंग और विंग मिरर के लिए नया ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी दिया गया है। टोयोटा ने 'इनोवा' लेटरिंग के साथ बोनट एम्बलम और पीछे की तरफ एक एक्सक्लूसिव एडिशन बैज भी जोड़ा है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड, डोर पैड और सीट अपहोल्स्ट्री के लिए डुअल-टोन फिनिश है। इक्युपमेंट की बात करें तो इसमें टोयोटा ने एक एयर प्यूरीफायर, एक वायरलेस चार्जर और एक फुटवेल लैंप को जोड़ा है। पावर्ड ओटोमन के साथ सेकेंड रो की कैप्टन सीटें, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS सूट जैसे फीचर्स ZX (O) से भी बरकरार रखी गई हैं।

एक्सक्लूसिव एडिशन टॉप-स्पेक ZX(O) ट्रिम पर आधारित है जो केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आता है। इसमें हुड के नीचे आपको एक 2.0-लीटर, चार-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है जो कुल 186hp का पावर और 206Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये एक e-CVT से जुड़ा हुआ है। टोयोटा हाइब्रिड के लिए 23.24kpl की फ्यूल इफीसियंसी का दावा करती है।