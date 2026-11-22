भारतीय कार मार्केट में टोयोटा इनोवा हायक्रॉस (Toyota Innova Hycross) अपनी शानदार जगह बना चुकी है। अब कंपनी इस पॉपुलर 7-सीटर एमपीवी को नया अपडेट देने जा रही है।

भारतीय कार मार्केट में टोयोटा इनोवा हायक्रॉस (Toyota Innova Hycross) अपनी शानदार जगह बना चुकी है। अब कंपनी इस पॉपुलर 7-सीटर एमपीवी को नया अपडेट देने जा रही है। टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट की कीमतों का ऐलान 25 नवंबर, 2026 को किया जाएगा। बता दें कि नवंबर, 2022 में भारत में लॉन्च होने के बाद यह इसका पहला बड़ा अपडेट होगा। कंपनी अब तक इसके दो टीजर जारी कर चुकी है। इनमें इसके नए फ्रंट लुक की झलक मिली है। इसके अलावा, नई इनोवा हायक्रॉस में फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड इंजन मिलने की भी चर्चा है। ऐसे में ग्राहकों को इसमें कई नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

इथेनॉल से भी चलने की चर्चा टोयोटा ने इससे पहले इनोवा हायक्रॉस का एक इथेनॉल से चलने वाला हाइब्रिड प्रोटोटाइप भी दिखाया था। इसमें इलेक्ट्रिक मोटर के साथ पेट्रोल इंजन दिया गया था, जो E85 फ्यूल पर भी चल सकता था। बता दें कि E85 में 85 पर्सेंट इथेनॉल और 15 पर्सेंट पेट्रोल होता है। इथेनॉल में पेट्रोल के मुकाबले कम एनर्जी होती है, जिससे माइलेज पर असर पड़ सकता है। हालांकि, हाइब्रिड सिस्टम इस कमी को कुछ हद तक पूरा कर सकता है। अभी यह साफ नहीं है कि कंपनी फेसलिफ्ट मॉडल में इस तकनीक को देगी या नहीं।

कुछ ऐसा हो सकता है पावरट्रेन इंजन की बात करें तो मौजूदा इनोवा हायक्रॉस में 1,987cc का 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। इसका नॉन-हाइब्रिड वर्जन 126kW की पावर देता है और इसमें डायरेक्ट शिफ्ट CVT गियरबॉक्स मिलता है। वहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वर्जन की कुल पावर 139kW है और इसमें e-CVT गियरबॉक्स दिया गया है। दोनों की सर्टिफाइड माइलेज क्रमशः 16.13kmpl और 23.24kmpl है। फेसलिफ्ट मॉडल में भी इन दोनों इंजन ऑप्शन के जारी रहने की उम्मीद है।

कितनी बदल जाएगी डिजाइन? डिजाइन की बात करें तो नए टीजर में इसका बदला हुआ फ्रंट लुक दिखाई दिया है। इसमें छोटे और एंगुलर डिजाइन वाले ग्रिल एलिमेंट्स दिए गए हैं। टोयोटा का लोगो अब ग्रिल के ऊपर नजर आ रहा है। जबकि फ्रंट कैमरा ग्रिल के अंदर लगाया गया है। इसके हेडलैंप में भी बदलाव किया गया है और LED DRL का डिजाइन टोयोटा टैसर जैसा दिखता है। इसके अलावा, नए बंपर, अलॉय व्हील और रियर लैंप भी मिल सकते हैं।