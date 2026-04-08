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Toyota की बड़ी तैयारी, जल्द आएगा हाइक्रॉस का किफायती वेरिएंट, अगले साल हो सकता है लॉन्च

Apr 08, 2026 01:23 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इनोवा क्रिस्टा के जाने से जो जगह खाली होने वाली है, उसे टोयोटा अपनी एमपीवी हाइक्रॉस से भरने की तैयारी कर रही है। यह हाइक्रॉस हाइब्रिड का एक किफायती वेरिएंट होगा। नए वेरिएंट का ज्यादा फोकस फ्लीट ऑपरेटर्स पर होगा।    

Toyota की बड़ी तैयारी, जल्द आएगा हाइक्रॉस का किफायती वेरिएंट, अगले साल हो सकता है लॉन्च

टोयोटा अपनी इनोवा क्रिस्टा को अगले साल डिस्कंटिन्यू करने वाला है। क्रिस्टा के जाने से खाली होने वाली जगह को कंपनी अपनी एमपीवी हाइक्रॉस से भरने की तैयारी कर रही है। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की शुरुआती कीमत (एक्स-शोरूम) 18.33 लाख रुपये है, लेकिन इसके हाइब्रिड वेरिएंट की कीमत एक्स-शोरूम 26.30 लाख रुपये से शुरू होती है। यह बहुत से कस्टमर को महंगी लग सकती है। इसी कमी को दूर करने के लिए टोयोटा अब हाइब्रिड वेरिएंट को कम कीमत वाले ट्रिम के साथ खरीदना आसान बनाने वाला है। इसे कंपनी अगले साल लॉन्च करेगी।

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सेल और प्रॉफिट के लिहाज से जरूरी प्रोडक्ट

CAFE 3 एमिशन नॉर्म्स के लागू होने से पहले टोयोटा इनोवा क्रिस्टा डिस्कंटिन्यू हो जाएगी। बॉडी-ऑन-फ्रेम डीजल इंजन वाली यह एमपीवी अब एक दशक पुरानी हो चुकी है। इसके बावजूद भी यह फ्लीट ऑपरेटर्स के बीच पॉप्युलर है। साथ ही सेल और प्रॉफिट के लिहाज से भी यह कंपनी के लिए एक जरूरी प्रोडक्ट है।

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माइलेज के कारण क्रिस्टा है पसंद

ARAI के अनुसार, इनोवा हाइक्रॉस पेट्रोल 16.13 किमी/लीटर का माइलेज देती है, जबकि इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड का माइलेज 22.16 किमी/लीटर है। हालांकि, रियर वर्ल्ड माइलेज इससे काफी कम हैं, जिससे पेट्रोल वेरिएंट फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए किफायती नहीं रह जाता। भले ही टोयोटा फ्लीट के लिए इनोवा हाइक्रॉस पेट्रोल ऑफर करता है, लेकिन इसकी मांग बहुत ज्यादा नहीं है। यही वजह है कि ज्यादातर फ्लीट ग्राहक इनोवा क्रिस्टा को ही पसंद करते हैं।

अधिक फ्यूल-एफिशिएंट ऑप्शन की जरूरत

टोयोटा को फ्लीट सेल बनाए रखने के लिए क्रिस्टा के अधिक फ्यूल-एफिशिएंट ऑप्शन की जरूरत है और इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड के कम फीचर्स वाले वर्जन को इसका एक सही ऑप्शन माना जा रहा है। मौजूदा ट्रिम स्ट्रक्चर के आधार पर, फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए डिजाइन किए गए नए बेस ट्रिम में इंडिविजुअल ग्राहकों के लिए डिजाइन किए गए मौजूदा बेस ट्रिम (VX) में ऑफर किए जा रहे कई फीचर मिसिंग होंगे।

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एक्सटीरियर में दिख सकते हैं ये बदलाव

किफायती हाइक्रॉस हाइब्रिड के एक्सटीरियर में आपको पोजीशन लैंप वाले Tri-Eye LED यूनिट्स की बजाय ड्यूल-LED हेडलाइट्स, 17-इंच अलॉय वील्स की जगह वील कैप्स के साथ 16-इंच स्टील वील्स, फुल-LED यूनिट्स की बजाय पार्ट-LED रियर कॉम्बिनेशन लैंप और वेरिएबल यूनिट्स की बजाय रेगुलर इंटरमिटेंट वाइपर्स देखने को मिल सकते हैं।

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इसमें रियर क्रोम गार्निश और रियर डिफॉगर भी मिलने की संभावना न के बराबर है। साथ ही ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल सिस्टम, 8-इंच टचस्क्रीन मल्टीमीडिया सिस्टम, क्रूज कंट्रोल, फ्रंट में यूएसबी टाइप-ए पोर्ट, पैसिव कीलेस एंट्री और रियर रिट्रैक्टेबल सनशेड जैसे फीचर भी अफोर्डेबल हाइक्रॉस हाइब्रिड में शायद न मिलें।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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