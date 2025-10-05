Toyota Innova Hycross Hybrid real world mileage test, check report क्या 8 लोगों को बैठाकर 21kmpl का माइलेज देती है ये हाइब्रिड कार? सामने आ गई सच्चाई, जानिए 1 लीटर तेल में कितना दौड़ेगी?, Auto Hindi News - Hindustan
क्या 8 लोगों को बैठाकर 21kmpl का माइलेज देती है ये हाइब्रिड कार? सामने आ गई सच्चाई, जानिए 1 लीटर तेल में कितना दौड़ेगी?

टोयोटा इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड (Toyota Innova Hycross Hybrid) का असली माइलेज टेस्ट सामने आ गया है। ये कार क्या वाकई में 21kmpl का माइलेज देती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak, नई दिल्ली Sun, 5 Oct 2025 04:08 PM
क्या 8 लोगों को बैठाकर 21kmpl का माइलेज देती है ये हाइब्रिड कार? सामने आ गई सच्चाई, जानिए 1 लीटर तेल में कितना दौड़ेगी?
Toyota Innova Hycrossarrow

जब टोयोटा ने साल 2022 में इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड (Innova Hycross Hybrid) लॉन्च की थी, तो लोगों की उम्मीदें आसमान पर थीं। हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि क्या यह गाड़ी इनोवा (Innova) जैसी कम्फर्टेबल और फैमिली फ्रेंडली होगी और क्या इसका हाइब्रिड सिस्टम वाकई पेट्रोल की बचत करेगा? कारवाले टीम द्वारा रियल-वर्ल्ड (वास्तविक) कंडीशन में चलाकर इसका असली माइलेज टेस्ट किया गया है, जिसका परिणाम जानकर आप हैरान रह जाएंगे।

शहर में माइलेज — ट्रैफिक और AC के साथ असली आंकड़ा

शहर की भीड़भाड़, सिग्नल और एसी ऑन के साथ इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड (Innova Hycross Hybrid) ने 13.1 kmpl का औसत दिया, जबकि कार के डिस्प्ले पर 15.95 kmpl दिखा रहा था। यानि, करीब 18–19% का अंतर असल और दिखाए गए माइलेज में नजर आया। फिर भी यह एक 1.7 टन वजनी MPV के लिए काफी अच्छा आंकड़ा है।

हाईवे पर माइलेज — लंबी दूरी में इंजन ने दिखाई क्षमता

हाईवे पर गाड़ी ने उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन किया। हमारे टेस्ट में 18.2 kmpl का असली माइलेज मिला, जबकि डिस्प्ले पर 20.35 kmpl दिखा। सीधे शब्दों में कहें तो, भारी गाड़ी होने के बावजूद हायक्रॉस (Hycross) हाईवे पर “पेट्रोल सेविंग चैंपियन” साबित हुई।

इंजन और पावर — हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की ताकत

इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड (Innova Hycross Hybrid) में टोयोटा का 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल इंजन है, जो इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर कुल 184bhp की पावर देता है। इसमें e-CVT ऑटोमैटिक गियरबॉक्स ट्रांसमिशन मिलता है।

इसके ड्राइव टाइप की बात करें तो इसमें फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD) सिस्टम मिलता है। इसके अलावा ऑफिशियल ARAI माइलेज 21.16 kmpl का है। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम कम स्पीड पर सिर्फ EV मोड में चलता है, यानि इंजन बंद रहता है और गाड़ी बैटरी से चलती है। जब तेज रफ्तार या ओवरटेक की जरूरत होती है, तब पेट्रोल इंजन एक्टिव हो जाता है।

सेफ्टी में भी जबरदस्त — भारत-NCAP में 5-स्टार

हाल ही में हायक्रॉस (Hycross) को भारत NCAP टेस्ट में पूरे 5 स्टार रेटिंग मिली है। इससे साफ है कि यह गाड़ी सिर्फ माइलेज में ही नहीं, बल्कि सेफ्टी के मामले में भी इनोवा की मजबूती इसको आगे बढ़ा रही है।

क्या वाकई ‘हाइब्रिड’ का फायदा मिल रहा?

अगर आप शहर में रोज चलने वाली बड़ी, आरामदायक और फ्यूल-एफिशिएंट फैमिली कार ढूंढ रहे हैं, तो टोयोटा इनोवा हायक्रॉस हाइब्रिड (Toyota Innova Hycross Hybrid) एक शानदार पैकेज है।

इसका सिटी माइलेज 13–14 kmpl का है। वहीं, हाईवे माइलेज 18–19 kmpl का है। कुल मिलाकर वास्तविक परिस्थितियों में इसका माइलेज 15kmpl से 16kmpl का है। यानी यह कार न सिर्फ पेट्रोल बचाती है, बल्कि इनोवा (Innova) की लग्जरी और भरोसा दोनों भी बनाए रखती है।

