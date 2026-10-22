टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में मिल सकते हैं ये तगड़े फीचर, जल्द हो सकती है भारत में लॉन्च

इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट को भारत में कई बार टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसी बीच इंडोनेशिया में अपडेटेड मॉडल की सेल भी शुरू हो गई है, जिससे इसके केबिन से जुड़े नए फीचर्स की जानकारी सामने आ गई है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की इंडियन मार्केट में जबरदस्त डिमांड है। यह एमपीवी काफी समय से सेगमेंट पर राज कर रही है। अब कंपनी इसका फेसलिफ्ट मॉडल लाने की तैयारी में जुटी है। इसे इंडियन मार्केट में जल्द लॉन्च किया जा सकता है। इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट को भारत में टेस्टिंग के दौरान देखा जा चुका है। इसी बीच इंडोनेशिया में अपडेटेड मॉडल की सेल शुरू हो गई है, जिससे इसके केबिन से जुड़े नए फीचर्स की जानकारी भी सामने आ गई है। उम्मीद है कि ये बदलाव भारत आने वाले मॉडल में भी दिए जाएंगे। फिलहाल आइए जानते हैं इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट में कंपनी क्या कुछ खास ऑफर कर रही है।

12.3-इंच की बड़ी टचस्क्रीन मौजूदा इनोवा हाइक्रॉस में 10.1-इंच की फ्लोटिंग टचस्क्रीन मिलती है, जो वायरलेस ऐपल कारप्ले और ऐंड्रॉयड ऑटो को सपोर्ट करती है। फेसलिफ्ट मॉडल में इससे बड़ी और वाइड स्क्रीन दी जा सकती है। इसकी साइज 12.3 इंच होने की उम्मीद है। यह स्क्रीन नई टोयोटा हाइलक्स में मिलने वाली यूनिट जैसी हो सकती है। हालांकि, अपडेटेड मॉडल में मौजूदा 9-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम कंटिन्यू रहेगा या नहीं, इसकी जानकारी अभी सामने नहीं आई है। नई इनोवा हाइक्रॉस में मौजूदा मॉडल की तरह 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल और 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के ऑप्शन मिल सकते हैं। दोनों वेरिएंट के इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अलग-अलग रहने की उम्मीद है। पेट्रोल वेरिएंट में 7-इंच के मल्टी-इन्फर्मेशन डिस्प्ले (MID) के साथ ऐनालॉग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल सकता है। वहीं, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड वेरिएंट में नया 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले दिया जा सकता है। इसमें हाइब्रिड सिस्टम से जुड़ी जानकारी के साथ ड्राइविंग से रिलेटेड कई जरूरी डिटेल्स डिस्प्ले होंगी।

नए T-inTouch कनेक्टेड कार फीचर्स इनोवा हाइक्रॉस के अभी वाले मॉडल में टोयोटा i-Connect सिस्टम मिलता है, जिसे फेसलिफ्ट में न्यू जेनरेशन T-inTouch सिस्टम से रिप्लेस किया सकता है। इसमें तीन साल का सब्सक्रिप्शन मिलने की उम्मीद है। इस सिस्टम के जरिए स्मार्टफोन ऐप पर गाड़ी की कंडीशन, डैशबोर्ड स्टेटस, रिमोट कंट्रोल, ड्राइवर और ट्रिप हिस्ट्री, ड्राइविंग से जुड़ा डेटा और E-care जैसे फंक्शन मिल सकते हैं। इसमें प्रोऐक्टिव एजेंट कॉल भी शामिल हो सकती है। केबिन में सनरूफ और लाइट कंट्रोल के पास SOS बटन भी दिया गया है।

एक्सटीरियर में भी होंगे बदलाव फेसलिफ्ट इनोवा हाइक्रॉस के फ्रंट डिजाइन में बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। इसका नया फ्रंट लुक टोयोटा हाइलक्स के साइबरसुमो डिजाइन से इंस्पायर्ड हो सकता है। इसमें नई ग्रिल, अपडेटेड फ्रंट बंपर और नए LED हेडलैंप दिए जा सकते हैं। इसके अलावा, अलॉय व्हील्स का डिजाइन भी बदला जा सकता है। टेललैंप की डिजाइन या उसकी डिटेलिंग में भी बदलाव देखने को मिल सकता है।