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टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी नई इनोवा हाइक्रॉस, लीक हुई अंदर की तस्वीरें, जानिए डिटेल्स

By Ashutosh Kumar
लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा ने भारत में अपनी पॉपुलर एमपीवी इनोवा हाइक्रॉस (Innova Hycross) के फेसलिफ्ट वर्जन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। लेटेस्ट अपडेट यह है कि टेस्टिंग के दौरान इस कार का इंटीरियर भी साफ तौर पर देखा गया है।

टेस्टिंग के दौरान फिर दिखी नई इनोवा हाइक्रॉस, लीक हुई अंदर की तस्वीरें, जानिए डिटेल्स
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टोयोटा ने भारत में अपनी पॉपुलर एमपीवी इनोवा हाइक्रॉस (Innova Hycross) के फेसलिफ्ट वर्जन की टेस्टिंग शुरू कर दी है। हाल ही में सामने आए स्पाई शॉट्स के अनुसार, इस अपडेटेड मॉडल को इस साल के अंत में या 2027 की शुरुआत में लॉन्च किया जा सकता है। मार्केट में बढ़ते कड़े मुकाबले को देखते हुए कंपनी इसमें कई बड़े बदलाव करने जा रही है। मौजूदा समय में हाइक्रॉस भारतीय मार्केट में टोयोटा की दूसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, लेटेस्ट अपडेट यह है कि टेस्टिंग के दौरान इस कार का इंटीरियर भी साफ तौर पर देखा गया है।

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मिलेगा बड़ा इंफोटेनमेंट सिस्टम

स्पाई शॉट्स से खुलासा हुआ है कि फेसलिफ्ट मॉडल में कम से कम 12-इंच या उससे भी बड़ी साइज की टचस्क्रीन मिलेगी। यह बड़ी स्क्रीन एक बिल्कुल नए और अपडेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम (OS) पर काम करेगी। इससे इसका यूजर इंटरफेस काफी स्मूथ हो जाएगा। बता दें कि मौजूदा हाइक्रॉस मॉडल में केवल 10.1 इंच की टचस्क्रीन ही मिलती है। इसके अलावा, ड्राइवर डिस्प्ले में भी बड़ा बदलाव होने की उम्मीद है। गाड़ी का डिजिटल कंसोल साइज में बड़ा हो सकता है। जबकि मौजूदा मॉडल में 7-इंच का टीएफटी (TFT) इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है।

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बाहर से कुछ ऐसी दिखेगी कार

स्पाई शॉट्स के अनुसार, इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट के फ्रंट लुक में कई बदलाव देखने को मिलेंगे। कंपनी मौजूदा रिफ्लेक्टर हेडलाइट्स की जगह नए प्रोजेक्टर हेडलैंप दे सकती है। इससे रात में विजिबिलिटी बेहतर होगी और कार को मॉडर्न लुक मिलेगा। इसके अलावा, कार के फ्रंट ग्रिल और बंपर को भी नया डिजाइन दिया जाएगा, जिससे इसका लुक पहले से अधिक मस्कुलर और शार्प नजर आएगा। गाड़ी का साइड प्रोफाइल मौजूदा मॉडल जैसा ही रहेगा। वहीं, पिछले हिस्से में टर्न इंडिकेटर्स पहले की तरह बल्ब वाले ही रहेंगे।

कार में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स

टोयोटा ग्राहकों के फीडबैक के आधार पर इस नई कार के फिट एंड फिनिश और एनवीएच (NVH) लेवल्स में सुधार कर सकती है। इससे केबिन के अंदर बाहर का शोर कम आएगा और सफर आरामदायक होगा। नए फीचर्स के तौर पर इसमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फ्रंट पैसेंजर सीट, रोशनी वाले विंडो और डोर लॉक स्विच मिल सकते हैं। इसके अलावा, बेहतर 360-डिग्री कैमरा, अपडेटेड कनेक्टेड कार फीचर्स, सेकेंड-रो के लिए वेंटिलेटेड सीट्स और डॉल्बी एटमॉस सपोर्ट वाला प्रीमियम म्यूजिक सिस्टम दिया जा सकता है।

फ्लेक्स-फ्यूल इंजन की है संभावना

पावरट्रेन के मामले में कंपनी मौजूदा इंजनों को बरकरार रखेगी। हालांकि, इसमें एक बड़ा बदलाव फ्लेक्स-फ्यूल ऑप्शन के रूप में आ सकता है। फिलहाल यह कार दो इंजन ऑप्शन्स के साथ आती है। पहला 2.0-लीटर पेट्रोल इंजन है, जो 173bhp की पावर और 204Nm का टॉर्क जनरेट करता है। वहीं, दूसरा 2.0-लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन है, जो 113bhp की इलेक्ट्रिक मोटर के साथ मिलकर 183.7bhp की कुल पावर देता है।

(फोटो क्रेडिट- OnlyNandos)

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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