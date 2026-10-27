26 नवंबर को आ सकती है Toyota Innova HyCross Facelift, मिल सकता है E85 फ्लेक्स-फ्यूल हाइब्रिड इंजन

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस का फेसलिफ्ट आने वाला है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी इसे अगले महीने यानी नवंबर में रिवील कर सकती है। इसका सबसे बड़ा अपडेट फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी हो सकता है।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के फेसलिफ्ट मॉडल का इंतजार कर रहे ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी 26 नवंबर को इस अपडेटेड MPV को रिवील करने की तैयारी में है। नए मॉडल में डिजाइन और फीचर्स में खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं। साथ ही यह भारत की पहली ऐसी पैसेंजर कार बन सकती है, जो 85 पर्सेंट तक इथेनॉल ब्लेंडेड फ्यूल को सपोर्ट करेगी। हालांकि, कंपनी ने अभी इसके फाइनल स्पेसिफिकेशन को ऑफिशियली कन्फर्म नहीं किया है।

नए डिजाइन के साथ आएगी इनोवा हाइक्रॉस नई इनोवा हाइक्रॉस के एक्सटीरियर में सबसे ज्यादा बदलाव फ्रंट प्रोफाइल में देखने को मिल सकते हैं। टेस्टिंग के दौरान सामने आई तस्वीरों और वीडियो के मुताबिक इसमें नई टोयोटा हाइलक्स से इंस्पायर्ड डिजाइन मिल सकता है। इसमें पहले से स्लिम हेडलैंप, दोनों लाइट को कनेक्ट करने वाली ब्लैक स्ट्रिप और बड़ी रेक्टैंगुलर मेश ग्रिल दी जा सकती है। इसके अलावा फ्रंट बंपर और फॉग लैंप की पोजिशन में भी बदलाव होने की उम्मीद है। इससे एमपीवी को ज्यादा दमदार और एसयूवी जैसा लुक मिल सकता है। साइड प्रोफाइल में बड़े बदलाव की संभावना कम है, लेकिन नए अलॉय व्हील दिए जा सकते हैं। रियर की बात करें, तो टेललैंप और बंपर को अपडेट किया जा सकता है।

केबिन में मिल सकते हैं नए फीचर्स नई इनोवा हाइक्रॉस के केबिन का लेआउट मौजूदा मॉडल जैसा रह सकता है, लेकिन इसमें नई सीट अपहोल्स्ट्री, अपडेटेड ड्राइवर डिस्प्ले और बड़ी टचस्क्रीन मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा 360-डिग्री कैमरा और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी को भी बेहतर बनाया जा सकता है। पैनोरमिक सनरूफ, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स जैसे फीचर्स कंटिन्यू रह सकते हैं। टॉप वेरिएंट में कुछ अडिशनल फीचर्स भी दिए जा सकते हैं।

85 पर्सेंट इथेनॉल वाले फ्यूल को कर सकती है सपोर्ट इस फेसलिफ्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन इसका फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन हो सकता है। फ्लेक्स-फ्यूल टेक्नोलॉजी से लैस इंजन अलग-अलग पर्सेंट में इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल पर चल सकता है। E85 फ्यूल में 85 फीसदी इथेनॉल होता है, जबकि E100 में लगभग पूरी तरह इथेनॉल होता है। हालांकि, नई इनोवा हाइक्रॉस के लिए फिलहाल 85 फीसदी इथेनॉल वाले फ्यूल सपोर्ट की ही चर्चा है। टोयोटा ने 2023 में भारत में इनोवा हाइक्रॉस पर बेस्ड इलेक्ट्रिफाइड फ्लेक्स-फ्यूल प्रोटोटाइप दिखाया था। अब इस टेक्नोलॉजी को प्रोडक्शन मॉडल में लाने की तरफ कंपनी कदम बढ़ा सकती है।