टोयोटा अपनी सबसे पॉपुलर एमपीवी इनोवा हायक्रॉस (Innova Hycross) को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लॉन्च से पहले दो टीजर वीडियो जारी किए हैं।

टोयोटा अपनी सबसे पॉपुलर एमपीवी इनोवा हायक्रॉस (Innova Hycross) को नए अवतार में लाने की तैयारी कर रही है। कंपनी ने इसके लॉन्च से पहले दो टीजर वीडियो जारी किए हैं। इनमें नई गाड़ी के डिजाइन की झलक देखने को मिली है। बता दें कि कंपनी इसे 25 नवंबर को लॉन्च करने जा रही है। इस बार इनोवा हायक्रॉस का फ्लेक्स-फ्यूल मॉडल भी मार्केट में आ सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह गाड़ी E85 और संभव है कि E100 फ्यूल पर भी चल सकेगी। ऐसे में यह भारत की पहली ऐसी स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड एमपीवी बन सकती है, जो E85 फ्यूल के साथ आएगी।

कुछ ऐसी होगी डिजाइन नई इनोवा हायक्रॉस के आगे के हिस्से में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। इसके फ्रंट ग्रिल, LED DRL, हेडलैंप और बंपर का डिजाइन नया होगा। टीजर वीडियो से पता चलता है कि इसमें टोयोटा टैसर जैसी डिजाइन वाली LED DRL मिल सकती हैं। इसके अलावा, गाड़ी का अगला हिस्सा पहले से ज्यादा ऊंचा और SUV जैसा दिख सकता है। साइड का डिजाइन पहले जैसा रहने की उम्मीद है। पीछे की तरफ नए LED टेललैंप और बदला हुआ बंपर दिया जा सकता है।

केबिन में मिलेंगी दो बड़ी स्क्रीन नई इनोवा हायक्रॉस में कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। सबसे बड़ा बदलाव 12.3 इंच की बड़ी टचस्क्रीन के रूप में देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही 12.3 इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले भी दिया जा सकता है। इसके अलावा, इसमें अपडेटेड 360 डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल और इलेक्ट्रिक एडजस्ट होने वाली सीटें मिल सकती हैं। सेफ्टी के लिए इसमें 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और लेवल-2 ADAS जैसे फीचर्स मिलेंगे।

पावरट्रेन में नहीं होगा बदलाव टोयोटा नई इनोवा हायक्रॉस में मौजूदा इंजन को ही जारी रख सकती है। इसमें 2.0 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन और 2.0 लीटर का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड इंजन मिलेगा। पेट्रोल इंजन 173bhp की पावर और 204Nm का टॉर्क देता है। वहीं, स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड मॉडल में पेट्रोल इंजन के साथ इलेक्ट्रिक मोटर मिलेगी। दोनों इंजन को ज्यादा एथेनॉल वाले फ्यूल के हिसाब से तैयार किया जा सकता है।

E100 पर चल सकती है एमपीवी