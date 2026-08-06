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टोयोटा की इस 23 km+ माइलेज वाली कार पर टूटे ग्राहक, बिक्री में बन गई नंबर-1; इसे 27,812 लोगों ने खरीदा

By Ashutosh Kumar
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भारतीय ग्राहकों के बीच स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगर साल 2026 की पहली छमाही के दौरान हुई बिक्री की बात करें तो (Toyota Innova Hycross) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

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टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस बिक्री जनवरी-जून 2026
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भारतीय ग्राहकों के बीच स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। अगर साल 2026 की पहली छमाही यानी जनवरी से लेकर जून के बीच हुई इस सेगमेंट की बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस (Toyota Innova Hycross) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। इनोवा हाइक्रॉस को इस दौरान कुल 27,812 नए ग्राहक मिले। हालांकि, इस दौरान सालाना आधार पर हायक्रॉस की बिक्री में 6 पर्सेंट की गिरावट देखी गई है। आइए जानते हैं इस दौरान देश में सबसे ज्यादा बिकने वाली टॉप स्ट्रॉंग हाइब्रिड कारों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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दूसरे नंबर पर रही हाइराइडर

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा हाइराइडर रही। हाइराइडर ने इस दौरान 23 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 18,577 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति ग्रैंड विटारा रही। ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 54 पर्सेंट की गिरावट के साथ कुल 4,086 यूनिट कार की बिक्री की। वहीं, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति विक्टोरिस रही। विक्टोरिस ने इस दौरान कुल 3,231 यूनिट कार की बिक्री की।

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60% बढ़ गई वेलफायर की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। इनविक्टो ने इस दौरान 26 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,418 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। कैमरी ने इस दौरान 1 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ कुल 1,188 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा वेलफायर रही। वेलफायर ने इस दौरान 60 पर्सेंट की शानदार सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 914 यूनिट कार की बिक्री की।

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आठवें नंबर पर रही सिटी e:HEV

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर होंडा सिटी e:HEV रही। होंडा सिटी e:HEV ने इस दौरान 22 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 659 यूनिट कार की बिक्री की। ओवरऑल आंकड़ों को देखें तो भारत के स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार मार्केट में टोयोटा का एकतरफा दबदबा बना हुआ है। जापानी कार निर्माता कंपनी टोयोटा और मारुति सुजुकी मिलकर इस सेगमेंट के बड़े हिस्से पर राज कर रही हैं।

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जानिए इनोवा हाइक्रॉस की खासियत

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस में 2.0-लीटर TNGA पेट्रोल इंजन के साथ स्ट्रॉंग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें ई-सीवीटी (e-CVT) गियरबॉक्स का ऑप्शन मिलता है। फीचर्स की बात करें तो इसमें 10.1-इंच का टचस्क्रीन, पैनोरमिक सनरूफ, ADAS सूट, 360-डिग्री कैमरा और 6-एयरबैग्स जैसी आधुनिक सुविधाएं दी गई हैं। यह कार हाइब्रिड सेटअप में लगभग 23.24 किमी/लीटर का शानदार माइलेज देती है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत लगभग 19.77 लाख रुपये से शुरू होकर 30.98 लाख रुपये तक जाती है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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