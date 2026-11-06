2 टोयोटा कारों ने बनाया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, फुल टैंक पर समुद्र तल से 4310m ऊपर की ऊंचाई तय की
इनोवा हाइक्रॉस ने 24 घंटे के अंदर किसी कार द्वारा तय की गई सबसे अधिक ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया। यह 22 घंटे 52 मिनट में समुद्र तल से 4,310 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने एलान किया है कि उसकी इनोवा हाइक्रॉस और अर्बन क्रूजर हायराइडर ने 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में जगह बनाई है। यह उपलब्धि टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (SHEV) टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को दर्शाता है। इन दोनों व्हीकल ने पश्चिम बंगाल के मंदारमनी से सिक्किम के नाथुला दर्रे तक एक मुश्किल सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने कोस्टल रोड़, हाईवे और अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों को पार किया। कुल मिलाकर इस सफर में समुद्र तल से 2 मीटर से लेकर 4,310 मीटर तक की ऊंचाई तय की गई।
|टोयोटा कारों की रिकॉर्ड का ओवरव्यू
|व्हीकल
|रिकॉर्ड
|अचीवमेंट
|इनोवा हाइक्रॉस
|24 घंटों में एक कार द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई
|टाइम: 22 घंटे 52 मिनट
ऊंचाई: समुद्र तल से 4,310 मीटर ऊपर
|अर्बन क्रूजर हायराइडर
|फुल टैंक से किसी कार द्वारा तय की गई सबसे अधिक ऊंचाई
|फ्यूल: 1 फुल टैंक
ऊंचाई: समुद्र तल से 4,310 मीटर ऊपर
इनोवा हाइक्रॉस ने 24 घंटे के अंदर किसी कार द्वारा तय की गई सबसे अधिक ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया। यह 22 घंटे 52 मिनट में समुद्र तल से 4,310 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। वहीं, अर्बन क्रूजर हायराइडर ने एक टैंक फ्यूल में किसी कार द्वारा तय की गई सबसे अधिक ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया। इसने एक ही फुल टैंक फ्यूल का इस्तेमाल करके इतनी ऊंचाई हासिल की।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर में सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, सबरी मनोहर ने कहा, "हमें 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' से मिली इस उपलब्धि पर बहुत खुशी है। रिकॉर्ड बनाने से कहीं ज्यादा, यह इस बात को दिखाना है कि असल दुनिया और व्यावहारिक परिस्थितियों में इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। हमारा मानना है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल और रिलिवेंट सॉल्यूशन है, जो भारत को क्लिनर और ज्यादा सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी की तरफ बढ़ने में मदद कर सकती है।"
'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' के निर्णायक हरीश आर. ने कहा, "टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की यह शानदार उपलब्धि उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग, इनोवेशन और सहनशक्ति को दिखाती है। ये दो ऑटोमोटिव रिकॉर्ड चुनौतीपूर्ण इलाकों में टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बेहतरीन कैपेसिटी को दिखाती हैं, जो प्रदर्शन और टिकाऊ मोबिलिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं। टोयोटा की टीम को इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई, जिससे भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को भी गर्व महसूस होता है।"
हाइब्रिड सिस्टम और ई-ड्राइव ट्रांसमिशन से लैस
रिकॉर्ड बनाने वाली इस यात्रा के दौरान, दोनों व्हीकल को टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक पावरट्रेन से पावर मिली। इनोवा हाइक्रॉस में 2.0-लीटर TNGA 5वीं जनरेशन का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक सिस्टम लगा है। जो मैक्सिमम 139 kW (183.7 hp) की पावर देता है। अर्बन क्रूजर हाइराइडर में 1.5-लीटर इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो टोयोटा हाइब्रिड सिस्टम और ई-ड्राइव ट्रांसमिशन के साथ आता है। ये उपलब्धियां अलग-अलग तरह के व्हीकल में स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को दर्शाती हैं। ये असल ड्राइविंग स्थितियों में बेहतरीन परफॉरमेंस और फ्यूल एफिशिएंसी देने की इसकी कैपेसिटी को भी साबित करती हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें