2 टोयोटा कारों ने बनाया एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स, फुल टैंक पर समुद्र तल से 4310m ऊपर की ऊंचाई तय की

इनोवा हाइक्रॉस ने 24 घंटे के अंदर किसी कार द्वारा तय की गई सबसे अधिक ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया। यह 22 घंटे 52 मिनट में समुद्र तल से 4,310 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने एलान किया है कि उसकी इनोवा हाइक्रॉस और अर्बन क्रूजर हायराइडर ने 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' में जगह बनाई है। यह उपलब्धि टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल (SHEV) टेक्नोलॉजी कैपेसिटी को दर्शाता है। इन दोनों व्हीकल ने पश्चिम बंगाल के मंदारमनी से सिक्किम के नाथुला दर्रे तक एक मुश्किल सफर तय किया। इस दौरान उन्होंने कोस्टल रोड़, हाईवे और अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ी इलाकों को पार किया। कुल मिलाकर इस सफर में समुद्र तल से 2 मीटर से लेकर 4,310 मीटर तक की ऊंचाई तय की गई।

टोयोटा कारों की रिकॉर्ड का ओवरव्यू व्हीकल रिकॉर्ड अचीवमेंट इनोवा हाइक्रॉस 24 घंटों में एक कार द्वारा तय की गई अधिकतम ऊंचाई टाइम: 22 घंटे 52 मिनट

ऊंचाई: समुद्र तल से 4,310 मीटर ऊपर अर्बन क्रूजर हायराइडर फुल टैंक से किसी कार द्वारा तय की गई सबसे अधिक ऊंचाई फ्यूल: 1 फुल टैंक

ऊंचाई: समुद्र तल से 4,310 मीटर ऊपर



इनोवा हाइक्रॉस ने 24 घंटे के अंदर किसी कार द्वारा तय की गई सबसे अधिक ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया। यह 22 घंटे 52 मिनट में समुद्र तल से 4,310 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गई। वहीं, अर्बन क्रूजर हायराइडर ने एक टैंक फ्यूल में किसी कार द्वारा तय की गई सबसे अधिक ऊंचाई का रिकॉर्ड बनाया। इसने एक ही फुल टैंक फ्यूल का इस्तेमाल करके इतनी ऊंचाई हासिल की।

टोयोटा किर्लोस्कर मोटर में सेल्स-सर्विस-यूज्ड कार बिजनेस के एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट, सबरी मनोहर ने कहा, "हमें 'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' से मिली इस उपलब्धि पर बहुत खुशी है। रिकॉर्ड बनाने से कहीं ज्यादा, यह इस बात को दिखाना है कि असल दुनिया और व्यावहारिक परिस्थितियों में इलेक्ट्रिफाइड टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है। हमारा मानना ​​है कि स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी एक प्रैक्टिकल और रिलिवेंट सॉल्यूशन है, जो भारत को क्लिनर और ज्यादा सस्टेनेबिलिटी मोबिलिटी की तरफ बढ़ने में मदद कर सकती है।"

'एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स' के निर्णायक हरीश आर. ने कहा, "टोयोटा किर्लोस्कर मोटर की यह शानदार उपलब्धि उनकी बेहतरीन इंजीनियरिंग, इनोवेशन और सहनशक्ति को दिखाती है। ये दो ऑटोमोटिव रिकॉर्ड चुनौतीपूर्ण इलाकों में टोयोटा की स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड टेक्नोलॉजी की बेहतरीन कैपेसिटी को दिखाती हैं, जो प्रदर्शन और टिकाऊ मोबिलिटी के लिए एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करते हैं। टोयोटा की टीम को इस बेहतरीन उपलब्धि के लिए बहुत-बहुत बधाई, जिससे भारतीय ऑटोमोटिव उद्योग को भी गर्व महसूस होता है।"