महंगी हुई ये 7-सीटर कार, अब पूरे ₹48,000 तक ज्यादा लगेंगे; आ गई नई प्राइस लिस्ट
जनवरी 2026 से टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस और इनोवा क्रिस्टा की कीमतों में इजाफा हुआ है। कंपनी ने इनकी कीमतों में 48,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए वैरिएंट-वाइज नई प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
नए साल की शुरुआत के साथ ही टोयोटा ने इनोवा हाईक्रॉस और क्रिस्टा की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। इस बढ़ोतरी के बाद 2026 इनोवा क्रिस्टा की कीमत पहले से 25,600 रुपये तक और 2026 इनोवा हाईक्रॉस की कीमत 48,400 रुपये तक बढ़ गई है। 2.4 लीटर टर्बो डीजल-मैनुअल इंजन वाले ZX 7S वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 25,600 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा 2026 की कीमत अब 18.85 लाख रुपये से शुरू होकर 25.53 लाख रुपये तक जाती है। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.04% तक की बढ़ोतरी है। आइए नीचे दिए गए चार्ट में 2026 इनोवा क्रिस्टा की वैरिएंट-वाइज प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा एक्स-शोरूम (जनवरी- 2026)
पुरानी और नई कीमत की तुलना
|2.4L टर्बो डीजल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|GX 7S
|Rs. 18,65,700
|Rs. 19,300
|Rs. 18,85,000
|1.03%
|GX 8S
|Rs. 18,65,700
|Rs. 19,300
|Rs. 18,85,000
|1.03%
|GX Fleet 7S
|Rs. 18,65,700
|Rs. 19,300
|Rs. 18,85,000
|1.03%
|GX Fleet 8S
|Rs. 18,65,700
|Rs. 19,300
|Rs. 18,85,000
|1.03%
|GX Plus 7S
|Rs. 20,26,200
|Rs. 20,800
|Rs. 20,47,000
|1.03%
|GX Plus 8S
|Rs. 20,30,900
|Rs. 21,100
|Rs. 20,52,000
|1.04%
|VX 7S
|Rs. 23,70,600
|Rs. 24,400
|Rs. 23,95,000
|1.03%
|VX 8S
|Rs. 23,75,300
|Rs. 24,700
|Rs. 24,00,000
|1.04%
|ZX 7S
|Rs. 25,27,400
|Rs. 25,600
|Rs. 25,53,000
|1.01%
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस की नई कीमत सूची
2.0 लीटर हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटोमैटिक इंजन वाले ZX (O) वैरिएंट की कीमत में सबसे ज्यादा 48,400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस 2026 की कीमतें अब 18.33 लाख रुपये से शुरू होकर 32.38 लाख रुपये तक जाती हैं। प्रतिशत के हिसाब से यह 1.53% तक की बढ़ोतरी है। निम्नलिखित तालिका में 2026 इनोवा हाईक्रॉस के प्रत्येक वैरिएंट के लिए पुराने और नए मूल्य की तुलना और प्रतिशत परिवर्तन प्रस्तुत किया गया है।
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस एक्स-शोरूम प्राइस (जनवरी 2026)
पुरानी और नई कीमत की तुलना
|2.0L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (CVT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|G Fleet 7S
|Rs. 18,05,800
|Rs. 27,200
|Rs. 18,33,000
|1.51%
|G Fleet 8S
|Rs. 18,10,500
|Rs. 27,500
|Rs. 18,38,000
|1.52%
|GX 7S
|Rs. 18,86,200
|Rs. 28,800
|Rs. 19,15,000
|1.53%
|GX 8S
|Rs. 18,90,900
|Rs. 29,100
|Rs. 19,20,000
|1.54%
|GX (O) 8S
|Rs. 20,12,000
|Rs. 31,000
|Rs. 20,43,000
|1.54%
|GX (O) 7S
|Rs. 20,25,200
|Rs. 30,800
|Rs. 20,56,000
|1.52%
|2.0L हाइब्रिड पेट्रोल ऑटो (CVT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|VX 7S
|Rs. 25,90,400
|Rs. 39,600
|Rs. 26,30,000
|1.53%
|VX 8S
|Rs. 25,95,300
|Rs. 39,700
|Rs. 26,35,000
|1.53%
|VX (O) 7S
|Rs. 27,84,300
|Rs. 42,700
|Rs. 28,27,000
|1.53%
|VX (O) 8S
|Rs. 27,89,200
|Rs. 42,800
|Rs. 28,32,000
|1.53%
|ZX
|Rs. 30,20,200
|Rs. 45,800
|Rs. 30,66,000
|1.52%
|ZX (O)
|Rs. 30,82,900
|Rs. 47,100
|Rs. 31,30,000
|1.53%
|ZX (O) LE
|Rs. 31,89,600
|Rs. 48,400
|Rs. 32,38,000
|1.52%
ऊपर चार्ट में देखने से पता चलता है कि कंपनी ने टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड पेट्रोल (ZX(O) LE की कीमतों में सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है। इस वैरिएंट की कीमत में 48,400 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। (C-V3Cars)
लेखक के बारे मेंSarveshwar Pathak
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।