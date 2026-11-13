नए अवतार में आ रही टोयोटा इनोवा हायक्रॉस और फॉर्च्यूनर, होने जा रहे बड़े बदलाव; जानिए कब होंगी लॉन्च

टोयोटा भारतीय मार्केट में अपनी दो नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें इनोवा हायक्रॉस का फेसलिफ्ट मॉडल और नई जनरेशन की फॉर्च्यूनर एसयूवी शामिल हैं।

टोयोटा भारतीय मार्केट में अपनी दो नई गाड़ियां लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। इनमें इनोवा हायक्रॉस का फेसलिफ्ट मॉडल और नई जनरेशन की फॉर्च्यूनर एसयूवी शामिल हैं। कंपनी आने वाले कुछ हफ्तों में इन दोनों गाड़ियों को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। नई टोयोटा इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट की कीमत 25 नवंबर को बताई जाएगी। वहीं, नई फॉर्च्यूनर का ग्लोबल डेब्यू 1 दिसंबर को साउथ अफ्रीका में होगा। हालांकि, भारत में इसकी एंट्री 2027 में होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इन दोनों अपकमिंग कारों के बारे में विस्तार से।

नई इनोवा हायक्रॉस फेसलिफ्ट नई टोयोटा इनोवा हायक्रॉस के डिजाइन में कुछ छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। इसका लुक हाल ही में पेश किए गए इंडोनेशिया वाले मॉडल से मिलता-जुलता हो सकता है। इसमें नई डिजाइन वाली ग्रिल, बदले हुए बंपर, पहले से पतले हेडलैंप, नए अलॉय व्हील और नए डिजाइन के टेललैंप देखने को मिल सकते हैं। केबिन में भी कुछ नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इसमें 12.3-इंच का बड़ा टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है।

कुछ ऐसा होगा पावरट्रेन इंजन की बात करें तो नई इनोवा हायक्रॉस में मौजूदा 2.0-लीटर, 4-सिलेंडर पेट्रोल-हाइब्रिड इंजन ही दिया जा सकता है। हालांकि, इस इंजन को ज्यादा एथेनॉल वाले पेट्रोल पर चलने के हिसाब से तैयार किया जाएगा। टोयोटा ने 2024 में इनोवा हाईक्रॉस का एक हाइब्रिड प्रोटोटाइप भी दिखाया था। इसमें 2.0-लीटर एटकिंसन साइकिल पेट्रोल इंजन के साथ एक इलेक्ट्रिक मोटर दी गई थी। कंपनी ने इस प्रोटोटाइप को 20 पर्सेंट से ज्यादा एथेनॉल मिले पेट्रोल पर चलाने के लिए तैयार किया था।

नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर नई जनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर के डिजाइन और फीचर्स में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। इसका डिजाइन नई हीलक्स पिकअप से प्रेरित हो सकता है। सामने की तरफ इसमें बड़ी और नई डिजाइन वाली ग्रिल, पतले LED हेडलैंप, नया बंपर और बड़े एयर इनटेक मिल सकते हैं। इसके अलावा, नए अलॉय व्हील, ज्यादा उभरे हुए व्हील आर्च, नई बॉडी क्लैडिंग और बदला हुआ पिछला बंपर भी देखने को मिल सकता है। पीछे की तरफ नई टेलगेट डिजाइन और आपस में जुड़ी LED लाइट बार दी जा सकती है।

धांसू होंगे फॉर्च्यूनर के फीचर्स फॉर्च्यूनर के केबिन में भी कई नए फीचर्स जोड़े जा सकते हैं। इसमें 12.3-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले और इतने ही साइज का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसके अलावा, नया सेंटर कंसोल, बदले हुए कंट्रोल बटन, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, वायरलेस चार्जिंग, आगे की वेंटिलेटेड और पावर एडजस्ट होने वाली सीटें, 360-डिग्री कैमरा और पैनोरमिक सनरूफ जैसे फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें लेवल-2 ADAS भी दिया जा सकता है। इंजन के मामले में नई फॉर्च्यूनर में मौजूदा 2.8-लीटर टर्बो डीजल और 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन मिल सकते हैं।