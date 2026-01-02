भारत से बोरिया बिस्तर समेटने जा रही टोयोटा की नंबर-1 कार, अगले साल से हो जाएगी बंद; जानिए वजह

संक्षेप: भारत में किसी एक कार ने प्रीमियम MPV सेगमेंट को पहचान दी है तो वह टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) है। भारत में अब तक इनोवा की तीन जनरेशन आ चुकी हैं जिनमें इनोवा, इनोवा क्रिस्टा और इनोवा हाइक्रॉस शामिल हैं।

Jan 02, 2026 05:51 pm IST

अगर भारत में किसी एक कार ने प्रीमियम MPV सेगमेंट को पहचान दी है तो वह टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) है। चाहे फैमिली कार की बात हो या प्रीमियम टैक्सी की, इनोवा हमेशा पहली पसंद रही है। भारत में अब तक इनोवा की तीन जनरेशन आ चुकी हैं। पहली जनरेशन इनोवा, फिर इनोवा क्रिस्टा और अब सबसे नई इनोवा हाइक्रॉस जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आती है। पहले यह माना जा रहा था कि इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) को 2025 तक बंद कर दिया जाएगा। लेकिन अब नई जानकारी सामने आई है कि इसका प्रोडक्शन मार्च 2027 तक जारी रहेगा।

नुकसान का सौदा बन सकती है कार कंपनी इनोवा को समय-समय पर अपडेट करती रही है। हालांकि, अब आने वाले CAFE 3 नॉर्म्स इसकी राह में सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। बता दें कि CAFE यानी Corporate Average Fuel Economy के तहत कंपनियों को अपने पूरे लाइनअप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित रखना होता है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, भारी बॉडी, लैडर-फ्रेम और डीजल इंजन वाली इनोवा क्रिस्टा इन सख्त नियमों के तहत कंपनी के लिए नुकसान का सौदा बन सकती है।

ये है बंद होने का बड़ा कारण यही वजह है कि टोयोटा अब धीरे-धीरे डीजल से दूरी बनाते हुए पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों पर फोकस कर रही है। नई इनोवा हाइक्रॉस इसी स्ट्रैटजी का हिस्सा है जो पेट्रोल इंजन के साथ आती है और इसमें सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है। यह हाइब्रिड टेक्नोलॉजी Toyota को आने वाले CAFE 3 नियमों में बेहतर “सुपर क्रेडिट” दिलाने में मदद करेगी। वहीं, दूसरी तरफ, भारी डीजल MPV होने की वजह से क्रिस्टा इन नियमों में फिट नहीं बैठती जिसके चलते इसका बंद होना तय माना जा रहा है।