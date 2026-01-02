Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़toyota innova crysta will be discontinued in india from 2027
भारत से बोरिया बिस्तर समेटने जा रही टोयोटा की नंबर-1 कार, अगले साल से हो जाएगी बंद; जानिए वजह

भारत से बोरिया बिस्तर समेटने जा रही टोयोटा की नंबर-1 कार, अगले साल से हो जाएगी बंद; जानिए वजह

संक्षेप:

Jan 02, 2026 05:51 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
नुकसान का सौदा बन सकती है कार

कंपनी इनोवा को समय-समय पर अपडेट करती रही है। हालांकि, अब आने वाले CAFE 3 नॉर्म्स इसकी राह में सबसे बड़ी चुनौती बनकर सामने आए हैं। बता दें कि CAFE यानी Corporate Average Fuel Economy के तहत कंपनियों को अपने पूरे लाइनअप में कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को सीमित रखना होता है। न्यूज वेबसाइट rushlane में छपी एक खबर के अनुसार, भारी बॉडी, लैडर-फ्रेम और डीजल इंजन वाली इनोवा क्रिस्टा इन सख्त नियमों के तहत कंपनी के लिए नुकसान का सौदा बन सकती है।

ये है बंद होने का बड़ा कारण

यही वजह है कि टोयोटा अब धीरे-धीरे डीजल से दूरी बनाते हुए पेट्रोल और हाइब्रिड गाड़ियों पर फोकस कर रही है। नई इनोवा हाइक्रॉस इसी स्ट्रैटजी का हिस्सा है जो पेट्रोल इंजन के साथ आती है और इसमें सेल्फ-चार्जिंग हाइब्रिड सिस्टम का ऑप्शन भी मिलता है। यह हाइब्रिड टेक्नोलॉजी Toyota को आने वाले CAFE 3 नियमों में बेहतर “सुपर क्रेडिट” दिलाने में मदद करेगी। वहीं, दूसरी तरफ, भारी डीजल MPV होने की वजह से क्रिस्टा इन नियमों में फिट नहीं बैठती जिसके चलते इसका बंद होना तय माना जा रहा है।

2027 तक बेचा जाता रहेगा

हालांकि, दिलचस्प बात यह है कि अपने सक्सेसर के आने के बावजूद इनोवा क्रिस्टा की मांग अब भी बनी हुई है। बता दें कि 2.4-लीटर टर्बो डीजल इंजन और 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ यह गाड़ी आज भी एक खास ग्राहक वर्ग की पसंद बनी हुई है। हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टोयोटा इनोवा क्रिस्टा को मार्च 2027 तक बेचा जाता रहेगा। इसके बाद इसे पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Toyota Innova Auto News Hindi

