अगले साल डिस्कंटिन्यू होगी टोयोटा की यह टॉप-सेलिंग गाड़ी, ग्राहकों के दिल में है इसकी खास जगह

Apr 05, 2026 03:22 pm IST

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा डिस्कंटिन्यू होने वाली है। CAFE 3 नॉर्म्स के लागू होने वाले हैं। इन नॉर्म्स के लागू होने के बाद लैडर-फ्रेम डीजल गाड़ियों की परेशानी बढ़ सकती है और इसी को देखते हुए कंपनी 2027 की शुरुआत में इनोवा क्रिस्टा को डिस्कंटिन्यू कर देगी।

इनोवा क्रिस्टा टोयोटा (Toyota Innova Crysta) के सबसे पॉप्युलर प्रोडक्ट्स में से एक है। 2016 में लॉन्च हुई यह कार टोयोटा की भारत में टॉप सेलिंग कार बन गई। हालांकि, अब हो सकता है कि कंपनी इसे डिस्कंटिन्यू करने की तैयारी कर रही है। ऑटोकार इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत में CAFE 3 नॉर्म्स लागू होने वाले हैं। इन नॉर्म्स के लागू होने के बाद लैडर-फ्रेम डीजल गाड़ियों की परेशानी बढ़ सकती है और इसी को देखते हुए कंपनी 2027 की शुरुआत में इनोवा क्रिस्टा को डिस्कंटिन्यू कर देगी। क्रिस्टा की डिमांड को पूरा करने के लिए टोयोटा अपनी इनोवा हाइक्रॉस हाइब्रिड का स्ट्रिप्ड-डाउन यानी एक लोअर वेरिएंट ला सकता है। यह वर्जन फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा और उन्हें क्रिस्टा की कमी भी नहीं खलेगी।

ड्यूरेबिलिटी, कम मेनटेनेंस और कम रनिंग कॉस्ट ने बनाया पहली पसंद टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की सेल का एक बड़ा हिस्सा फ्लीट ऑपरेटरों से आता है। यह एमपीवी ऑपरेटर्स को टेंशन फ्री रखती है। इसकी ड्यूरेबिलिटी, कम मेनटेनेंस और कम रनिंग कॉस्ट ने इसे ऑपरेटर्स की टॉप चॉइस बना दिया है। इसके अलावा यह स्पेशियस इंटीरियर, इंडियन कंडीशन्स के हिसाब से मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी और हाई रिसेल वैल्यू भी ऑफर करती है। टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की शुरुआती कीमत इस वक्त 18.85 लाख रुपये है।

बेहतर माइलेज इनोवा हाइक्रॉस पेट्रोल के बेस वेरिएंट की कीमत 18.33 लाख रुपये है। कीमत के लिहाज से, इनोवा हाइक्रॉस पेट्रोल का बेस वेरिएंट क्रिस्टा का अच्छा ऑप्शन है। हालांकि, टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस पेट्रोल की हाई रनिंग कॉस्ट के कारण यह फ्लीट ऑपरेटरों को शायद उतना पसंद न आए।

रियल वर्ल्ड कंडीशन्स में हाइक्रॉस पेट्रोल का माइलेज लगभग 10 किमी/लीटर है। क्रिस्टा को इसीलिए प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसका माइलेज हाइक्रॉस से अधिक है। फ्लीट ऑपरेटरों के लिए गाड़ी सेलेक्ट करने का यह एक बेहद जरूरी चेकपॉइंट है। डीजल भी सस्ता पड़ता है, जिससे अधिक डेली यूज और रेग्युलर लंबी दूरी के सफर वाले फ्लीट ऑपरेटरों की बचत बढ़ सकती है।