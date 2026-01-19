महंगी हुई देश की सबसे शानदार 7-सीटर कार, कीमत में सीधे ₹30,800 तक की बढ़ोतरी; यहां देखें फुल प्राइस लिस्ट

संक्षेप: देश की सबसे शानदार 7-सीटर कार इनोवा क्रिस्टा अब महंगी हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत में सीधे 30,800 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से इसकी फुल प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

Jan 19, 2026 05:41 pm IST

टोयोटा (Toyota) की सबसे भरोसेमंद और पॉपुलर MPV इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) अब पहले से महंगी हो गई है। कंपनी ने इसके सभी वैरिएंट्स की कीमतों में बढ़ोतरी की है, जो 19,300 रुपये से लेकर 30,800 रुपये तक है। मजबूत बिल्ड क्वॉलिटी, शानदार राइड और बुलेटप्रूफ रिलायबिलिटी के लिए मशहूर इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) आज भी फैमिली और कमर्शियल यूज, दोनों में पहली पसंद बनी हुई है।

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की वैरिएंट-वाइज कीमतें

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Toyota Innova Crysta) के अलग-अलग वैरिएंट की कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। आइए नीचे चार्ट में इसकी डिटेल्स देखते हैं।

वैरिएंट सिटिंग नई कीमत (₹ लाख) कीमत में बढ़ोतरी GX डीजल MT 7 / 8 सीटर ₹18.85 लाख +₹19,300 GX डीजल MT (प्लेटिनम व्हाइट पियर्ल) 7 / 8 सीटर ₹18.99 लाख +₹24,500 GX प्लस डीजल MT 7 सीटर ₹20.47 लाख +₹20,800 GX प्लस डीजल MT 8 सीटर ₹20.66 लाख +₹26,300 VX डीजल MT 7 सीटर ₹23.95 लाख +₹24,400 VX डीजल MT 8 सीटर ₹24.00 लाख +₹24,700 VX डीजल MT (प्लेटिनम व्हाइट पियर्ल) 7 सीटर ₹24.09 लाख +₹29,600 VX डीजल MT (प्लेटिनम व्हाइट पियर्ल) 8 सीटर ₹24.14 लाख +₹29,900 ZX डीजल MT 7 सीटर ₹25.53 लाख +₹25,600 ZX डीजल MT (प्लेटिनम व्हाइट पियर्ल) 7 सीटर ₹25.67 लाख +₹30,800

इंजन और गियरबॉक्स

टोयोटा इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) में अब भी वही भरोसेमंद 2.4-लीटर डीजल इंजन मिलता है, जो 148 bhp की पावर और 343 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये इंजन सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ आता है, यानी इसमें अब भी ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन का विकल्प नहीं दिया गया है, जो कुछ ग्राहकों के लिए निराशाजनक हो सकता है।

फीचर्स कैसे हैं?

फीचर्स की बात करें तो इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta में फ्रंट पार्किंग सेंसर (MID इंडिकेशन के साथ), डायमंड-कट अलॉय व्हील्स, LED हेडलैंप्स, 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वन-टच टम्बल-डाउन सीट्स और फ्रंट सीटबैक पर फोल्डेबल ट्रे मिलते हैं।

सेफ्टी फीचर्स

सेफ्टी के मामले में भी ये MPV काफी मजबूत है। इसमें EBD के साथ ABS, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल (VSC), ब्रेक असिस्ट और हिल-स्टार्ट असिस्ट जैसे फीचर्स मिलते हैं। इतना ही नहीं इनोवा क्रिस्टा (Innova Crysta) को ASEAN NCAP में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग भी मिल चुकी है। हालांकि, इसमें अब भी ADAS फीचर्स की कमी है।