इनोवा क्रिस्टा को खरीदना हो गया महंगा, कंपनी ने ₹33000 तक बढ़ा दिए; देखें वैरिएंट वाइज नई कीमतें

इस साल जून में इसके फेसलिफ्ट वर्जन के लॉन्च होने के बाद से इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं किया गया है। इनोवा क्रिस्टा में 5 मुख्य ट्रिम लेवल आते हैं, जिसमें G, GX, GX+, VX और ZX शामिल हैं। फीचर्स के अलावा, ये वैरिएंट अपनी सीटिंग कैपेसिटी 7 या 8 सीटर और कलर ऑप्शन के मामले में भी अलग-अलग हैं।

इनोवा क्रिस्टा को खरीदना हो गया महंगा

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₹ 19,000 /माह से शुरू

देश के प्रीमियम और कम्फर्टेबल 7-सीटर MPV सेगमेंट में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का दबदबा सालों से कामय है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इसकी हाई डिमांड भी रहती है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, इंडस्ट्री के ट्रेंड को देखते हुए और शायद प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से टोयोटा ने अपनी लोकप्रिय MPV इनोवा क्रिस्टा की कीमतें बढ़ा दी हैं। वैरिएंट के हिसाब से कीमतों में 22,000 रुपए से लेकर 33,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद अब इनोवा क्रिस्टा की नई एक्स-शोरूम कीमतें 19.95 लाख रुपए से 27.10 लाख रुपए के बीच हो गई हैं।

इस साल जून में इसके फेसलिफ्ट वर्जन के लॉन्च होने के बाद से इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं किया गया है। इनोवा क्रिस्टा में 5 मुख्य ट्रिम लेवल आते हैं, जिसमें G, GX, GX+, VX और ZX शामिल हैं। फीचर्स के अलावा, ये वैरिएंट अपनी सीटिंग कैपेसिटी 7 या 8 सीटर और कलर ऑप्शन के मामले में भी अलग-अलग हैं। इनोवा क्रिस्टा के प्लैटिनम व्हाइट पर्ल कलर वाले वैरिएंट की कीमत अन्य कलर ऑप्शन के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है।

टोयोटा क्रिस्टा वैरिएंट वाइज नई कीमतें वैरिएंट नई कीमत पुरानी कीमत अंतर 2.4L डीजल MT GX 7S 19.95 19.72 23,000 GX 8S 19.99 19.77 22,000 GX+ 7S 21.41 21.14 26,000 GX+ 8S 21.47 21.2 27,000 VX 7S 25.24 24.93 31,000 VX 8S 25.29 24.98 31,000 ZX 7S 29.96 29.63 33,000

VX MT 7S, VX MT 8S, VX MT 7S प्लैटिनम व्हाइट पर्ल और VX MT 8S प्लैटिनम व्हाइट पर्ल वैरिएंट की कीमतों में 31,000 रुपए की दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इनोवा क्रिस्टा के जिन वैरिएंट की कीमत 27,000 रुपए बढ़ी है, उनमें GX+ MT 8S और GX+ MT 8S प्लैटिनम व्हाइट पर्ल शामिल हैं। इन वैरिएंट के 7-सीट वाले वर्ज़न की कीमत में 26,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।

इनोवा क्रिस्टा के निचले वैरिएंट में कीमतों की बढ़ोतरी कम की है। जो ग्राहक GX MT 7S या GX MT 8S प्लैटिनम व्हाइट पर्ल वैरिएंट खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें 23,000 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। GX MT 8S और GX MT 8S प्लैटिनम व्हाइट पर्ल वैरिएंट की कीमतों में 22,000 रुपए का इजाफा किया गया है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो, इनोवा क्रिस्टा की कीमतों में यह हालिया बढ़ोतरी लगभग 1.12% से 1.23% के बीच है।

इनोवा क्रिस्टा के फीचर्स

इनोवा क्रिस्टा फ्लीट ऑपरेटर्स, टैक्सी ड्राइवरों और प्राइवेट ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। अपनी बॉडी-ऑन-फ्रेम बनावट के कारण, यह MPV काफी मजबूत है। यह खराब या कच्ची सड़कों पर आसानी से चल सकती है और भारी वजन उठा सकती है। इनोवा क्रिस्टा अपनी विश्वसनीयता और कम मेंटेनेंस खर्च के लिए भी जानी जाती है। इसमें दमदार डीजल पावरट्रेन मिलता है। इनोवा क्रिस्टा में 2.4-लीटर का डीजल इंजन लगा है, जो 150 PS की पावर और 343 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। ग्राहकों को Eco और Power जैसे ड्राइव मोड चुनने का ऑप्शन भी मिलता है।