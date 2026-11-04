इनोवा क्रिस्टा को खरीदना हो गया महंगा, कंपनी ने ₹33000 तक बढ़ा दिए; देखें वैरिएंट वाइज नई कीमतें
इस साल जून में इसके फेसलिफ्ट वर्जन के लॉन्च होने के बाद से इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं किया गया है। इनोवा क्रिस्टा में 5 मुख्य ट्रिम लेवल आते हैं, जिसमें G, GX, GX+, VX और ZX शामिल हैं। फीचर्स के अलावा, ये वैरिएंट अपनी सीटिंग कैपेसिटी 7 या 8 सीटर और कलर ऑप्शन के मामले में भी अलग-अलग हैं।
देश के प्रीमियम और कम्फर्टेबल 7-सीटर MPV सेगमेंट में टोयोटा इनोवा क्रिस्टा का दबदबा सालों से कामय है। कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में इसकी हाई डिमांड भी रहती है। हालांकि, अब इस कार को खरीदना महंगा हो गया है। दरअसल, इंडस्ट्री के ट्रेंड को देखते हुए और शायद प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से टोयोटा ने अपनी लोकप्रिय MPV इनोवा क्रिस्टा की कीमतें बढ़ा दी हैं। वैरिएंट के हिसाब से कीमतों में 22,000 रुपए से लेकर 33,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। कीमतों में इस बढ़ोतरी के बाद अब इनोवा क्रिस्टा की नई एक्स-शोरूम कीमतें 19.95 लाख रुपए से 27.10 लाख रुपए के बीच हो गई हैं।
इस साल जून में इसके फेसलिफ्ट वर्जन के लॉन्च होने के बाद से इसमें कोई बड़ा अपडेट नहीं किया गया है। इनोवा क्रिस्टा में 5 मुख्य ट्रिम लेवल आते हैं, जिसमें G, GX, GX+, VX और ZX शामिल हैं। फीचर्स के अलावा, ये वैरिएंट अपनी सीटिंग कैपेसिटी 7 या 8 सीटर और कलर ऑप्शन के मामले में भी अलग-अलग हैं। इनोवा क्रिस्टा के प्लैटिनम व्हाइट पर्ल कलर वाले वैरिएंट की कीमत अन्य कलर ऑप्शन के मुकाबले थोड़ी ज्यादा है।
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Hyundai Alcazar
₹ 14.51 - 21.96 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.99 - 25.79 लाख
Tata Safari
₹ 13.4 - 26.91 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Kia Carens Clavis EV
₹ 17.99 - 24.99 लाख
|टोयोटा क्रिस्टा वैरिएंट वाइज नई कीमतें
|वैरिएंट
|नई कीमत
|पुरानी कीमत
|अंतर
|2.4L डीजल MT
|GX 7S
|19.95
|19.72
|23,000
|GX 8S
|19.99
|19.77
|22,000
|GX+ 7S
|21.41
|21.14
|26,000
|GX+ 8S
|21.47
|21.2
|27,000
|VX 7S
|25.24
|24.93
|31,000
|VX 8S
|25.29
|24.98
|31,000
|ZX 7S
|29.96
|29.63
|33,000
VX MT 7S, VX MT 8S, VX MT 7S प्लैटिनम व्हाइट पर्ल और VX MT 8S प्लैटिनम व्हाइट पर्ल वैरिएंट की कीमतों में 31,000 रुपए की दूसरी सबसे बड़ी बढ़ोतरी की गई है। इनोवा क्रिस्टा के जिन वैरिएंट की कीमत 27,000 रुपए बढ़ी है, उनमें GX+ MT 8S और GX+ MT 8S प्लैटिनम व्हाइट पर्ल शामिल हैं। इन वैरिएंट के 7-सीट वाले वर्ज़न की कीमत में 26,000 रुपए की बढ़ोतरी हुई है।
इनोवा क्रिस्टा के निचले वैरिएंट में कीमतों की बढ़ोतरी कम की है। जो ग्राहक GX MT 7S या GX MT 8S प्लैटिनम व्हाइट पर्ल वैरिएंट खरीदने की योजना बना रहे हैं, उन्हें 23,000 रुपए ज्यादा चुकाने होंगे। GX MT 8S और GX MT 8S प्लैटिनम व्हाइट पर्ल वैरिएंट की कीमतों में 22,000 रुपए का इजाफा किया गया है। प्रतिशत के हिसाब से देखें तो, इनोवा क्रिस्टा की कीमतों में यह हालिया बढ़ोतरी लगभग 1.12% से 1.23% के बीच है।
इनोवा क्रिस्टा के फीचर्स
इनोवा क्रिस्टा फ्लीट ऑपरेटर्स, टैक्सी ड्राइवरों और प्राइवेट ग्राहकों की पसंद बनी हुई है। अपनी बॉडी-ऑन-फ्रेम बनावट के कारण, यह MPV काफी मजबूत है। यह खराब या कच्ची सड़कों पर आसानी से चल सकती है और भारी वजन उठा सकती है। इनोवा क्रिस्टा अपनी विश्वसनीयता और कम मेंटेनेंस खर्च के लिए भी जानी जाती है। इसमें दमदार डीजल पावरट्रेन मिलता है। इनोवा क्रिस्टा में 2.4-लीटर का डीजल इंजन लगा है, जो 150 PS की पावर और 343 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसके साथ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। ग्राहकों को Eco और Power जैसे ड्राइव मोड चुनने का ऑप्शन भी मिलता है।
इनोवा क्रिस्टा के अंदर काफी जगह है। इसके इंटीरियर को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यात्रियों को बेहतरीन कम्फर्टेबल मिल सके। इसकी मुख्य विशेषताओं में प्रीमियम लेदर सीटें, ज्यादा लेगरूम, वन-टच टम्बल होने वाली सेकंड रो की सीटें और आसानी से स्लाइड होने वाली फ्रंट पैसेंजर सीट शामिल हैं। अन्य खासियतों में 8-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले शामिल हैं। इसमें एक डेडिकेटेड कनेक्टिविटी सुइट, कूल्ड ग्लव बॉक्स और वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर भी मिलता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें