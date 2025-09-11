एक झटके में ₹1.81 लाख सस्ती हुई ये 8-सीटर कार, लग्जरी कार जैसी कम्फर्टेबल सीट्स; मीलों सफर के
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा पर जीएसटी कटौती का बड़ा असर देखने को मिल रहा है। GST घटने से देश की सबसे आरामदायक ये कार 1.81 लाख तक सस्ती हो गई है। आइए इसकी पूरी डिटेल जानते हैं।
हाल ही में सरकार द्वारा पैसेंजर वाहनों पर जीएसटी दरों में बदलाव किया गया है, जिसके बाद टोयोटा ने अपने ग्राहकों को सीधा लाभ पहुंचाने का फैसला किया है। 22 सितंबर 2025 से लागू होने वाली नई कीमतों के साथ टोयोटा इनोवा क्रिस्टा अब पहले से कहीं ज्यादा किफायती हो गई है। यह कदम त्योहारी सीजन से ठीक पहले आया है, जिससे भारतीय कार बाजार में उत्साह बढ़ने की उम्मीद है। आइए जरा विस्तार से जानते हैं कि टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की कीमतें कितनी घट गई हैं?
कीमतों में कितनी हुई कमी?
नई जीएसटी दरों के लागू होने से टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसके टॉप मॉडल ZX 7S टर्बो डीजल-मैनुअल पर सबसे ज्यादा कटौती हुई है, जो 1.81 लाख तक पहुंच गई है। जबकि कीमतों में औसतन 6.66% की कमी आई है, अलग-अलग वैरिएंट पर कटौती की राशि अलग-अलग है।
पुरानी और नई कीमतों की तुलना (संभावित)
नीचे दिए गए चार्ट में आप इनोवा क्रिस्टा के अलग-अलग वैरिएंट की पुरानी और नई कीमतों के बीच का अंतर देख सकते हैं। हालांकि, ये कीमतें संभावित हैं और 22 सितंबर 2025 को आधिकारिक घोषणा के बाद इनमें मामूली बदलाव हो सकता है।
|2.4L टर्बो डीजल-मैनुअल
|वैरिएंट
|मौजूदा कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|GX 7S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,000
|Rs. 18,66,000
|-6.65%
|GX 8S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,000
|Rs. 18,66,000
|-6.65%
|GX Fleet 7S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,000
|Rs. 18,66,000
|-6.65%
|GX Fleet 8S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,000
|Rs. 18,66,000
|-6.65%
|GX Plus 7S
|Rs. 21,71,000
|-Rs. 1,44,500
|Rs. 20,26,500
|-6.66%
|GX Plus 8S
|Rs. 21,76,000
|-Rs. 1,45,000
|Rs. 20,31,000
|-6.66%
|VX 7S
|Rs. 25,40,000
|-Rs. 1,69,000
|Rs. 23,71,000
|-6.65%
|VX 8S
|Rs. 25,45,000
|-Rs. 1,69,000
|Rs. 23,76,000
|-6.64%
|ZX 7S
|Rs. 27,08,000
|-Rs. 1,80,600
|Rs. 25,27,400
|-6.67%
क्या यह सिर्फ जीएसटी का असर है?
यह ध्यान देना जरूरी है कि ये कीमतें केवल जीएसटी कटौती का परिणाम नहीं हैं, बल्कि टोयोटा ने जीएसटी लाभ के अलावा कुछ अतिरिक्त छूट भी दी है। कंपनी ने अपनी मार्जिन को भी थोड़ा एडजस्ट किया है ताकि कीमतें ग्राहकों के लिए अधिक आकर्षक लगें।
यह नया प्राइस स्ट्रक्चर उन लोगों के लिए एक शानदार मौका है जो एक मजबूत, विश्वसनीय और आरामदायक 7-सीटर MPV की तलाश में थे। इनोवा क्रिस्टा अपनी शानदार सवारी, विशाल केबिन और बेजोड़ विश्वसनीयता के लिए जानी जाती है, और अब यह पहले से कहीं ज्यादा पहुंच के भीतर है।
नोट:- ये कीमतें हमारे विश्वसनीय स्रोतों से मिली जानकारी पर आधारित हैं और इनमें 22 सितंबर 2025 को आधिकारिक घोषणा के बाद थोड़ा बदलाव हो सकता है।
