8-सीटर ऑप्शन के साथ आया Toyota Innova Crysta का नया वर्जन, कीमत ₹20 लाख से कम
टोयोटा ने इनोवा क्रिस्टा का नया लिमो वर्जन लॉन्च किया है। यह नया वर्जन केवल GX-SLF ग्रेड में उपलब्ध होगा। इसमें 7-सीटर और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। आइए जानते हैं डीटेल।
टोयोटा अपनी पॉप्युलर एमपीवी इनोवा क्रिस्टा का नया वर्जन लॉन्च किया है। इसका नाम Innova Crysta Limo है। इसे खासतौर पर कमर्शियल और फ्लीट ऑपरेटर्स के लिए लाया है। यह नया वर्जन केवल GX-SLF ग्रेड में उपलब्ध होगा। इसमें 7-सीटर और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 20 लाख रुपये कम ( 7-सीटर की 19.95 लाख रुपये और 8 सीटर की 19.99 लाख रुपये) है। आइए जानते हैं इसके फीचर्स के बारे में।
2.4-लीटर डीजल इंजन और मैनुअल गियरबॉक्स
इनोवा क्रिस्टा लिमो में पहले की तरह 2.4-लीटर, 4-सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है। इसे मैन्युअल गियरबॉक्स के साथ पेयर गया है। रेगुलर इनोवा क्रिस्टा की सर्टिफाइड माइलेज 15kmpl तक है। यह इंजन हाईवे पर लंबी दूरी तय करने और लगातार पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए काफी काम का है। सीटिंग की बात करें, तो टोयोटा ने इसमें कैप्टन सीट्स को खास फीचर के तौर पर शामिल किया है। 7-सीटर वर्जन में सेकेंड रो में अलग-अलग कैप्टन सीट्स मिलती हैं, जबकि 8-सीटर मॉडल में एक एक्स्ट्रा पैसेंजर के बैठने की जगह दी गई है। इसके अलावा सभी पैसेंजर रो के लिए AC, अच्छा हेडरूम और लेगरूम और ऊंची सीटिंग पोजिशन मिलती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Innova Crysta
₹ 19.72 - 26.77 लाख
Hyundai Alcazar
₹ 14.51 - 21.96 लाख
Mahindra XUV 7XO
₹ 13.99 - 25.79 लाख
Tata Safari
₹ 13.4 - 26.91 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
मिलेंगे ये फीचर, सेफ्टी भी शानदार
इनोवा क्रिस्टा में टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। सेफ्टी के लिए इसमें ABS, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक-फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल दिया गया है। क्रिस्टा की पूरी रेंज में 7 एयरबैग का फीचर भी मिलता है।
5 साल तक बढ़ा सकते हैं वॉरंटी
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा लिमो के साथ कंपनी की मौजूदा ओनरशिप बेनिफिट्स भी दे रही है। इसमें 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की स्टैंडर्ड वॉरंटी मिलती है। ग्राहक चाहें, तो इसे बढ़ाकर 5 साल या 2.20 लाख किलोमीटर तक करा सकते हैं। इसके अलावा 7 साल तक की फाइनेंस स्कीम, कम EMI प्लान, एक्सप्रेस मेनटेनेंस सर्विस और 24 घंटे रोडसाइड असिस्टेंस की सुविधा भी मिलेगी। ये सुविधाएं खासतौर पर कमर्शियल ऑपरेटर्स के लिए फायदेमंद हैं।
भारतीय बाजार में रेगुलर Innova Crysta GX, GX+, VX और ZX ग्रेड में ऑफर की जाती है। नया लिमो नाम GX-SLF के फ्लीट वर्जन को अलग पहचान देता है, लेकिन इसके इंजन या कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। वहीं, इनोवा हाइक्रॉस पेट्रोल और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन के साथ अलग प्लेटफॉर्म पर आती है। हाइक्रॉस के फेसलिफ्ट मॉडल को भी इसी महीने लॉन्च किया जाएगा। बताते चलें कि टोयोटा भारत में दो दशक से ज्यादा समय से इनोवा ऑफर कर रही है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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