छोड़िए 7-सीटर अर्टिगा! अभी ₹2 लाख छूट के साथ उठा लीजिए ये गजब 8-सीटर कार, इसकी सीट पर बैठने के बाद कभी पछताएंगे नहीं

GST कटौती के चलते टोयोटा कारों की कीमतों में 8.54% या 16.07 लाख रुपये तक की कमी आई है। जीएसटी कटौती के बाद टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा भी अब करीब 2 लाख छूट के साथ मिल रही है। 7-सीटर सेगमेंट में इस कार का कोई तोड़ नहीं है। पिछले कई सालों से इनोवा का 7-सीटर सेगमेंट में जलवा है। कंफर्ट की बात करें तो इनोवा क्रिस्टा जितनी आरामदायक गाड़ी मारुति अर्टिगा भी नहीं है, इसलिए अगर आप इनोवा खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो अभी आपके शानदार मौका है, क्योंकि ये कार अभी काफी सस्ते में मिल रही है। आइए इस मॉडल की नई कीमतों पर नजर डालते हैं।