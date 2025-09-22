छोड़िए 7-सीटर अर्टिगा! अभी ₹2 लाख छूट के साथ उठा लीजिए ये गजब 8-सीटर कार, इसकी सीट पर बैठने के बाद कभी पछताएंगे नहीं
जीएसटी कटौती के बाद टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा अब करीब 2 लाख छूट के साथ मिल रही है। 7-सीटर सेगमेंट में इनोवा क्रिस्टा जितनी आरामदायक गाड़ी अर्टिगा नहीं है। आइए इसकी नई कीमतों पर नजर डालते हैं।
GST कटौती के चलते टोयोटा कारों की कीमतों में 8.54% या 16.07 लाख रुपये तक की कमी आई है। जीएसटी कटौती के बाद टोयोटा की इनोवा क्रिस्टा भी अब करीब 2 लाख छूट के साथ मिल रही है। 7-सीटर सेगमेंट में इस कार का कोई तोड़ नहीं है। पिछले कई सालों से इनोवा का 7-सीटर सेगमेंट में जलवा है। कंफर्ट की बात करें तो इनोवा क्रिस्टा जितनी आरामदायक गाड़ी मारुति अर्टिगा भी नहीं है, इसलिए अगर आप इनोवा खरीदने की प्लानिंग कर रहे थे, तो अभी आपके शानदार मौका है, क्योंकि ये कार अभी काफी सस्ते में मिल रही है। आइए इस मॉडल की नई कीमतों पर नजर डालते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Toyota Innova Crysta
₹ 19.99 - 26.82 लाख
MG Hector
₹ 14.5 - 23.84 लाख
Toyota Hilux
₹ 30.4 - 37.9 लाख
Toyota Urban Cruiser Taisor
₹ 7.76 - 13.06 लाख
Toyota Rumion
₹ 10.54 - 13.83 लाख
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई कीमत
टोयोटा इनोवा क्रिस्टा के लिए जीएसटी की कीमत में 1.33 लाख रुपये से 1.81 लाख रुपये तक की कमी आई है। इसका मतलब है कि क्रिस्टा खरीदारों के लिए 6.67% की एकमुश्त कटौती हुई है।
|टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की नई कीमतें
|2.4L टर्बो डीजल-मैनुअल
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|GX 7S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,300
|Rs. 18,65,700
|-6.67%
|GX 8S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,300
|Rs. 18,65,700
|-6.67%
|GX Fleet 7S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,300
|Rs. 18,65,700
|-6.67%
|GX Fleet 8S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,33,300
|Rs. 18,65,700
|-6.67%
|GX Plus 7S
|Rs. 21,71,000
|-Rs. 1,44,800
|Rs. 20,26,200
|-6.67%
|GX Plus 8S
|Rs. 21,76,000
|-Rs. 1,45,100
|Rs. 20,30,900
|-6.67%
|VX 7S
|Rs. 25,40,000
|-Rs. 1,69,400
|Rs. 23,70,600
|-6.67%
|VX 8S
|Rs. 25,45,000
|-Rs. 1,69,700
|Rs. 23,75,300
|-6.67%
|ZX 7S
|Rs. 27,08,000
|-Rs. 1,80,600
|Rs. 25,27,400
|-6.67%
टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की नई कीमत
टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस के लिए जीएसटी की कीमत में 55,600 रुपये से 1.16 लाख रुपये तक की कमी आई है। इसका मतलब है कि हाइक्रॉस खरीदारों के लिए कर दर में 2.10% से 5.41% की कटौती हुई है।
|टोयोटा इनोवा हाईक्रॉस की नई कीमतें
|2.0L नॉर्मल पेट्रोल-ऑटो (CVT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|G Fleet 7S
|Rs. 19,09,000
|-Rs. 1,03,200
|Rs. 18,05,800
|-5.41%
|G Fleet 8S
|Rs. 19,14,000
|-Rs. 1,03,500
|Rs. 18,10,500
|-5.41%
|GX 7S
|Rs. 19,94,000
|-Rs. 1,07,800
|Rs. 18,86,200
|-5.41%
|GX 8S
|Rs. 19,99,000
|-Rs. 1,08,100
|Rs. 18,90,900
|-5.41%
|GX (O) 8S
|Rs. 21,27,000
|-Rs. 1,15,000
|Rs. 20,12,000
|-5.41%
|GX (O) 7S
|Rs. 21,41,000
|-Rs. 1,15,800
|Rs. 20,25,200
|-5.41%
|2.0L हाइब्रिड पेट्रोल-ऑटो (CVT)
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|अंतर
|नई कीमत
|% में अंतर
|VX 7S
|Rs. 26,46,000
|-Rs. 55,600
|Rs. 25,90,400
|-2.10%
|VX 8S
|Rs. 26,51,000
|-Rs. 55,700
|Rs. 25,95,300
|-2.10%
|VX (O) 7S
|Rs. 28,44,000
|-Rs. 59,700
|Rs. 27,84,300
|-2.10%
|VX (O) 8S
|Rs. 28,49,000
|-Rs. 59,800
|Rs. 27,89,200
|-2.10%
|ZX
|Rs. 30,85,000
|-Rs. 64,800
|Rs. 30,20,200
|-2.10%
|ZX (O)
|Rs. 31,49,000
|-Rs. 66,100
|Rs. 30,82,900
|-2.10%
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।