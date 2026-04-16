23Km माइलेज वाली इस 7-सीटर के सामने फॉर्च्यूनर और वेलफायर भी फेल! 1.12 लाख से ज्यादा लोगों ने खरीदा
कंपनी के लिए जो मॉडल सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है उसका नाम इनोवा है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान ये कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर रही। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर रही। ये अपनी ही कंपनी के दो मॉडल फॉर्च्यूनर और वेलफायर से ज्यादा बिकी।
टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के पोर्टफोलियो में कई 7-सीटर कार शामिल हैं। सभी की बिक्री के आंकड़े भी बेहतर हैं। हालांकि, कंपनी के लिए जो मॉडल सबसे ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन कर रहा है उसका नाम इनोवा है। दरअसल, फाइनेंशियल ईयर 2026 के दौरान ये कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर रही। देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर की लिस्ट में ये तीसरे नंबर पर रही। वहीं, अपनी ही कंपनी के दो अन्य मॉडल फॉर्च्यूनर और वेलफायर से ज्यादा बिकी। इनोवा को दो वैरिएंट इनोवा और क्रिस्टा में खरीद सकते हैं। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 18.99 लाख रुपए है।
फाइनेंशियल ईयर 2026 में इनकी बिक्री की बात करें तो 7-सीटर सेगमेंट में इनोवा कंपनी के लिए सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। इसकी अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान कुल 112,188 यूनिट बिकीं और इसे 4.6% की YoY ग्रोथ मिली। जबकि, इससे नीचे फॉर्च्यूनर रही, जिसकी 35,216 यूनिट बिकीं और इसे 7.4% की YoY ग्रोथ मिली। वहीं, कंपनी की सबसे लग्जरी वेलफायर की 1,483 यूनिट बिकीं और इसे 28.4% की YoY ग्रोथ मिली।
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Toyota Innova Crysta
₹ 18.85 - 25.67 लाख
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
Toyota Hilux
₹ 28.02 - 35.85 लाख
Toyota Rumion
₹ 9.55 - 13.86 लाख
टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन के फीचर्स
इनोवा हाइक्रॉस एक्सक्लूसिव एडिशन में ब्लैक रूफ के साथ नया डुअल-टोन एक्सटीरियर फिनिश और दो शेड्स सुपर व्हाइट या पर्ल व्हाइट का ऑप्शन दिया गया है। ग्रिल, एलॉय व्हील्स, फ्रंट और रियर बंपर गार्निश, व्हील आर्क क्लैडिंग और विंग मिरर के लिए नया ग्लॉस ब्लैक फिनिश भी दिया गया है। टोयोटा ने 'इनोवा' लेटरिंग के साथ बोनट एम्बलम और पीछे की तरफ एक एक्सक्लूसिव एडिशन बैज भी जोड़ा है।
इसके इंटीरियर की बात करें तो डैशबोर्ड, डोर पैड और सीट अपहोल्स्ट्री के लिए डुअल-टोन फिनिश है। इक्युपमेंट की बात करें तो इसमें टोयोटा ने एक एयर प्यूरीफायर, एक वायरलेस चार्जर और एक फुटवेल लैंप को जोड़ा है। पावर्ड ओटोमन के साथ सेकेंड रो की कैप्टन सीटें, फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें, डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, पैनोरमिक सनरूफ और ADAS सूट जैसे फीचर्स ZX (O) से भी बरकरार रखी गई हैं।
एक्सक्लूसिव एडिशन टॉप-स्पेक ZX(O) ट्रिम पर आधारित है जो केवल स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन के साथ आता है। इसमें हुड के नीचे आपको एक 2.0-लीटर, फोर-सिलेंडर स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पावरट्रेन मिलता है जो कुल 186hp का पावर और 206Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ये एक e-CVT से जुड़ा हुआ है। टोयोटा हाइब्रिड के लिए 23.24kpl की फ्यूल इफीसियंसी का दावा करती है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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