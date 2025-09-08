खुशखबरी: GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद 1,80,000 रुपये तक सस्ती हो गई टोयोटा इनोवा, जानिए पूरी डिटेल्स

टोयोटा ने अपनी बेस्ट-सेलिंग एमपीवी इनोवा की कीमतों में बड़ी छूट दी है। बता दें कि इस ऐलान के बाद टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) की कीमत में करीब 1,80,000 रुपये तक की कमी आई है।

Mon, 8 Sep 2025 02:20 PM

टोयोटा ने अपनी बेस्ट-सेलिंग एमपीवी इनोवा की कीमतों में बड़ी छूट दी है। बता दें कि कंपनी ने यह ऐलान हाल ही में लागू हुए GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद किया है। इस ऐलान के बाद टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) की कीमत में करीब 1,80,000 रुपये तक की कमी आई है। नई कीमत 22, सितंबर 2025 से लागू होंगी। इस कमी के बाद टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की कीमत 1,80,600 रुपये जबकि हायक्रॉस 1,15,800 रुपये तक कम हो गई है। आइए जानते हैं टोयोटा इनोवा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एमपीवी के फीचर्स फीचर्स की बात करें तो टोयोटा इनोवा में 7 और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।