toyota innova becomes cheaper by rs 180000 after gst reforms 2-0 खुशखबरी: GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद 1,80,000 रुपये तक सस्ती हो गई टोयोटा इनोवा, जानिए पूरी डिटेल्स, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़toyota innova becomes cheaper by rs 180000 after gst reforms 2-0

खुशखबरी: GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद 1,80,000 रुपये तक सस्ती हो गई टोयोटा इनोवा, जानिए पूरी डिटेल्स

टोयोटा ने अपनी बेस्ट-सेलिंग एमपीवी इनोवा की कीमतों में बड़ी छूट दी है। बता दें कि इस ऐलान के बाद टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) की कीमत में करीब 1,80,000 रुपये तक की कमी आई है।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 02:20 PM
share Share
Follow Us on
खुशखबरी: GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद 1,80,000 रुपये तक सस्ती हो गई टोयोटा इनोवा, जानिए पूरी डिटेल्स

टोयोटा ने अपनी बेस्ट-सेलिंग एमपीवी इनोवा की कीमतों में बड़ी छूट दी है। बता दें कि कंपनी ने यह ऐलान हाल ही में लागू हुए GST रिफॉर्म्स 2.0 के बाद किया है। इस ऐलान के बाद टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) की कीमत में करीब 1,80,000 रुपये तक की कमी आई है। नई कीमत 22, सितंबर 2025 से लागू होंगी। इस कमी के बाद टोयोटा इनोवा क्रिस्टा की कीमत 1,80,600 रुपये जबकि हायक्रॉस 1,15,800 रुपये तक कम हो गई है। आइए जानते हैं टोयोटा इनोवा के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एमपीवी के फीचर्स

फीचर्स की बात करें तो टोयोटा इनोवा में 7 और 8-सीटर कॉन्फिगरेशन का ऑप्शन मिलता है। इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर एसी वेंट्स, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मौजूद हैं। वहीं, सेफ्टी के लिए इसमें मल्टीपल एयरबैग्स, एबीएस, ईबीडी, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल और हिल स्टार्ट असिस्ट जैसे एडवांस फीचर्स दिए गए हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Innova Crysta

Toyota Innova Crysta

₹ 19.99 - 26.82 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
MG Hector

MG Hector

₹ 14.25 - 23.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.54 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XUV700

Mahindra XUV700

₹ 14.49 - 25.89 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.99 - 25.42 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Harrier

Tata Harrier

₹ 15 - 26.69 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

कुछ ऐसा है पावरट्रेन

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इनोवा में पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन के ऑप्शन मिलते हैं। यह 2.4-लीटर डीजल और 2.7-लीटर पेट्रोल इंजन के साथ आती है जो मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध हैं। मौजूदा समय में टोयोटा इनोवा की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 19.99 लाख से 32.4 लाख रुपये तक जाती है।

Toyota Innova Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।