टोयोटा के लिए लकी चार्म साबित हुई यह 7-सीटर, 12 महीनों में 1.12 लाख लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1

Apr 22, 2026 11:28 am IST

भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टोयोटा इनोवा को इस दौरान कुल 1,12,188 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर टोयोटा इनोवा की बिक्री में 5 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले इसी दौरान इनोवा को कुल 1,07,204 नए ग्राहक मिले थे। बता दें कि टोयोटा इनोवा की बिक्री में हाइक्रॉस और क्रिस्टा शामिल रही। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

65% बढ़ गई हायराइडर की बिक्री बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा हायराइडर रही। हाइराइडर ने इस दौरान 65 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 99,890 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा ग्लैंजा रही। ग्लैंजा ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 52,548 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 35,216 यूनिट कार की बिक्री की।

12% बढ़ गई रूमियन की बिक्री दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा टैसर रही। टोयोटा टैसर ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 34,916 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रूमियन रही। टोयोटा रूमियम ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 24,425 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हीलक्स रही। टोयोटा हीलक्स ने इस दौरान 24 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,592 यूनिट कार की बिक्री की।