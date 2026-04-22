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टोयोटा के लिए लकी चार्म साबित हुई यह 7-सीटर, 12 महीनों में 1.12 लाख लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1

Apr 22, 2026 11:28 am ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

टोयोटा के लिए लकी चार्म साबित हुई यह 7-सीटर, 12 महीनों में 1.12 लाख लोगों ने खरीदा; बिक्री में बनी नंबर-1

भारतीय ग्राहकों के बीच टोयोटा की कारों को खूब पसंद किया जाता है। अगर बीते वित्त वर्ष यानी FY2026 में हुई मॉडल वाइज बिक्री की बात करें तो टोयोटा इनोवा (Toyota Innova) ने टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टोयोटा इनोवा को इस दौरान कुल 1,12,188 लोगों ने खरीदा। इस दौरान सालाना आधार पर टोयोटा इनोवा की बिक्री में 5 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि ठीक 1 साल पहले इसी दौरान इनोवा को कुल 1,07,204 नए ग्राहक मिले थे। बता दें कि टोयोटा इनोवा की बिक्री में हाइक्रॉस और क्रिस्टा शामिल रही। आइए जानते हैं इस दौरान कंपनी के दूसरे मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

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65% बढ़ गई हायराइडर की बिक्री

बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा हायराइडर रही। हाइराइडर ने इस दौरान 65 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 99,890 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा ग्लैंजा रही। ग्लैंजा ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 52,548 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा फॉर्च्यूनर रही। टोयोटा फॉर्च्यूनर ने इस दौरान 7 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 35,216 यूनिट कार की बिक्री की।

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12% बढ़ गई रूमियन की बिक्री

दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर टोयोटा टैसर रही। टोयोटा टैसर ने इस दौरान 8 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 34,916 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा रूमियन रही। टोयोटा रूमियम ने इस दौरान 12 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 24,425 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा हीलक्स रही। टोयोटा हीलक्स ने इस दौरान 24 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 3,592 यूनिट कार की बिक्री की।

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लास्ट पोजीशन पर रही लैंड क्रूजर 300

बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 27 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 2,346 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि नौवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा वेलफायर रही। टोयोटा वेलफायर ने इस दौरान 28 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 1,483 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, दसवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा लैंड क्रूजर 300 रही। टोयोटा लैंड क्रूजर 300 ने इस दौरान 309 पर्सेंट की सालाना बढ़ोतरी के साथ कुल 548 यूनिट कार की बिक्री की।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar

देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।

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