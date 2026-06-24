पहले महने 45 लोगों ने खरीद ये इलेक्ट्रिक SUV, सिंगल चार्ज पर 543km रेंज; क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ सीधा मुकाबला

ईबेला को तीन वैरिएंट E1, E2 और E3 में बेचा जा रहा है। फिलहाल, कंपनी ने इसके E3 वैरिएंट (61kWh बैटरी पैक वाले) की कीमत बताई है, जो 23.60 लाख रुपए है। इसकी तुलना में मारुति ई-विटारा की कीमत 15.99 लाख रुपए से शुरू होती है।

₹ 30,857 / माह

EMI केवल ₹ 30,857 / माह

टोयोटा के भारतीय पोर्टफोलियो में सिर्फ एकमात्र इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर ईबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) शामिल है। इस इलेक्ट्रिक कार को मारुति सुजुकी ई-विटारा के प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। कंपनी इसकी डिलीवरी शुरू कर चुकी है। कंपनी ने मई 2026 में इसकी 45 यूनिट फैक्ट्री डिस्पैच के साथ अपनी होलसेल बिक्री शुरू की है। इससे ईबेला को उन 30,560 पैसेंजर गाड़ियों (साल-दर-साल 4.55% ज्यादा) में 0.14% हिस्सेदारी मिली है, जिन्हें टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने मई 2026 में बेचा था।

ईबेला को तीन वैरिएंट E1, E2 और E3 में बेचा जा रहा है। फिलहाल, कंपनी ने इसके E3 वैरिएंट (61kWh बैटरी पैक वाले) की कीमत बताई है, जो 23.60 लाख रुपए है। इसकी तुलना में मारुति ई-विटारा की कीमत 15.99 लाख रुपए से शुरू होती है। इसका मुकाबला महिंद्रा BE 6, विनफास्ट VF6, MG ZS EV, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा कर्व EV जैसी गाड़ियों से है।

टोयोटा ईबेला इलेक्ट्रिक कार की डिटेल

इस SUV में दो फ्रंट-व्हील-ड्राइव बैटरी कॉन्फिगरेशन दिए जाएंगे। जिसमें एक 49 kWh का पैक जो लगभग 142 bhp की पावर देगा वहीं दूसरा एक बड़ा 61 kWh का यूनिट जो लगभग 171.5 bhp की पावर और 189 Nm का टॉर्क देगा। बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 543Km की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है। जबकि दोनों ही सेटअप में रेगुलर AC चार्जिंग के साथ-साथ CCS2 DC फास्ट-चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला का मुकाबला मारुति सुजुकी ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG विंडसर EV, MG ZS EV, महिंद्रा XUV 400, टाटा कर्व EV जैसे मॉडल से होगा।

बात करें इसके इंटीरियर की तो केबिन में डुअल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के ऑप्शन भी मौजूद हैं। इसके हायर वैरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग और एक प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम दिया गया है, जबकि पीछे की सीट्स में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग की सुविधा भी मिलती है।