Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

पहले महने 45 लोगों ने खरीद ये इलेक्ट्रिक SUV, सिंगल चार्ज पर 543km रेंज; क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ सीधा मुकाबला

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

ईबेला को तीन वैरिएंट E1, E2 और E3 में बेचा जा रहा है। फिलहाल, कंपनी ने इसके E3 वैरिएंट (61kWh बैटरी पैक वाले) की कीमत बताई है, जो 23.60 लाख रुपए है। इसकी तुलना में मारुति ई-विटारा की कीमत 15.99 लाख रुपए से शुरू होती है।

पहले महने 45 लोगों ने खरीद ये इलेक्ट्रिक SUV, सिंगल चार्ज पर 543km रेंज; क्रेटा इलेक्ट्रिक के साथ सीधा मुकाबला
Toyota Urban Cruiser Ebella
EMI केवल30,857/ माह

टोयोटा के भारतीय पोर्टफोलियो में सिर्फ एकमात्र इलेक्ट्रिक कार अर्बन क्रूजर ईबेला (Toyota Urban Cruiser Ebella) शामिल है। इस इलेक्ट्रिक कार को मारुति सुजुकी ई-विटारा के प्लेटफॉर्म पर तैयार की गई है। कंपनी इसकी डिलीवरी शुरू कर चुकी है। कंपनी ने मई 2026 में इसकी 45 यूनिट फैक्ट्री डिस्पैच के साथ अपनी होलसेल बिक्री शुरू की है। इससे ईबेला को उन 30,560 पैसेंजर गाड़ियों (साल-दर-साल 4.55% ज्यादा) में 0.14% हिस्सेदारी मिली है, जिन्हें टोयोटा किर्लोस्कर मोटर (TKM) ने मई 2026 में बेचा था।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
EMI केवल1,27,875/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
EMI केवल11,572/ माह
पात्रता जांचें
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
EMI केवल90,088/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.95 लाख
EMI केवल17,638/ माह
पात्रता जांचें
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
EMI केवल53,608/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra Thar ROXX
Mahindra Thar ROXX
₹ 12.39 - 22.82 लाख
EMI केवल16,200/ माह
पात्रता जांचें

ईबेला को तीन वैरिएंट E1, E2 और E3 में बेचा जा रहा है। फिलहाल, कंपनी ने इसके E3 वैरिएंट (61kWh बैटरी पैक वाले) की कीमत बताई है, जो 23.60 लाख रुपए है। इसकी तुलना में मारुति ई-विटारा की कीमत 15.99 लाख रुपए से शुरू होती है। इसका मुकाबला महिंद्रा BE 6, विनफास्ट VF6, MG ZS EV, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक और टाटा कर्व EV जैसी गाड़ियों से है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Urban Cruiser Ebella

Toyota Urban Cruiser Ebella

₹ 23.6 लाख

EMI केवल30,857/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 28.49 लाख

EMI केवल24,712/ माह
पात्रता जांचें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

EMI केवल28,622/ माह
पात्रता जांचें
Hyundai Creta EV

Hyundai Creta EV

₹ 18.02 - 24.7 लाख

EMI केवल23,561/ माह
पात्रता जांचें
Tata Harrier EV

Tata Harrier EV

₹ 21.49 - 30.23 लाख

EMI केवल28,099/ माह
पात्रता जांचें
Mahindra XEV 9e

Mahindra XEV 9e

₹ 21.9 - 31.25 लाख

EMI केवल28,635/ माह
पात्रता जांचें
ये भी पढ़ें:E20 पेट्रोल को लेकर इस कंपनी ने जारी किआ अलर्ट, आप भी जान लीजिए

टोयोटा ईबेला इलेक्ट्रिक कार की डिटेल
इस SUV में दो फ्रंट-व्हील-ड्राइव बैटरी कॉन्फिगरेशन दिए जाएंगे। जिसमें एक 49 kWh का पैक जो लगभग 142 bhp की पावर देगा वहीं दूसरा एक बड़ा 61 kWh का यूनिट जो लगभग 171.5 bhp की पावर और 189 Nm का टॉर्क देगा। बड़ी बैटरी एक बार चार्ज करने पर 543Km की ड्राइविंग रेंज देने का दावा करती है। जबकि दोनों ही सेटअप में रेगुलर AC चार्जिंग के साथ-साथ CCS2 DC फास्ट-चार्जिंग की सुविधा भी मिलेगी। टोयोटा अर्बन क्रूजर ईबेला का मुकाबला मारुति सुजुकी ई विटारा, हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक, MG विंडसर EV, MG ZS EV, महिंद्रा XUV 400, टाटा कर्व EV जैसे मॉडल से होगा।

ये भी पढ़ें:टाटा ने सिएरा EV से उठाया पर्दा, लॉन्च से पहले डिजाइन का हो गया खुलासा

बात करें इसके इंटीरियर की तो केबिन में डुअल-स्क्रीन लेआउट दिया गया है, जिसमें 10.25-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 10.1-इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जिसमें वायरलेस कनेक्टिविटी के ऑप्शन भी मौजूद हैं। इसके हायर वैरिएंट में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, एम्बिएंट लाइटिंग, पैनोरमिक ग्लास रूफ, वायरलेस चार्जिंग और एक प्रीमियम JBL साउंड सिस्टम दिया गया है, जबकि पीछे की सीट्स में स्लाइडिंग और रिक्लाइनिंग की सुविधा भी मिलती है।

ये भी पढ़ें:टर्बो इंजन के साथ देश की सबसे सस्ती SUV लॉन्च, कंपनी ने इतनी रखी कीमत

सेफ्टी के लिए इस 5-सीटर SUV में 7 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर दिया गया है। इसके टॉप-स्पेक वैरिएंट में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) जैसे कि अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन-कीपिंग असिस्ट, कोलिजन अवॉइडेंस और 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी मिलेंगे। डिजाइन की बात करें तो, ईबेला को एक शार्प लुक दिया गया है, जिसमें LED लाइटिंग एलिमेंट्स, उभरे हुए व्हील आर्च, 18-इंच के एलॉय व्हील्स और डुअल-टोन पेंट स्कीम शामिल हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Toyota Toyota Innova Auto News Hindi अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।