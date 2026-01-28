टोयोटा का टेक पैकेज... इसमें डैशकैम, TPMS, वायरलेस चार्जर, हेड अप डिस्प्ले दिया; कीमत ₹30K भी नहीं

संक्षेप: साल 2025 के दौरान जिन ऑटोमोबाइल कंपनियों को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली, उसमें टोयोटा का नाम भी शामिल है। इसकी बड़ी वजह कंपनी द्वारा लगातार ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से अपडेट करना है। अब कंपनी ने कंज्यूमर की जरूरत और पसंद को ध्यान में रखते हुए हाइराइडर SUV के लिए एक खास टेक पैकेज पेश किया है।

साल 2025 के दौरान जिन ऑटोमोबाइल कंपनियों को सबसे ज्यादा ग्रोथ मिली, उसमें टोयोटा का नाम भी शामिल है। इसकी बड़ी वजह कंपनी द्वारा लगातार ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से अपडेट करना है। अब कंपनी ने कंज्यूमर की जरूरत और पसंद को ध्यान में रखते हुए हाइराइडर SUV के लिए एक खास टेक पैकेज पेश किया है। इसमें कई नए फीचर्स शामिल हैं जो सेफ्टी और ओवरऑल प्रीमियम फील को बेहतर बनाने पर फोकस करते हैं। इस पैकेज की कीमत 29,499 रुपए है। ये सभी वैरिएंट के साथ उपलब्ध है।

केबिन के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए, टेक पैकेज में एम्बिएंट लाइटिंग शामिल है। यूजर्स कई उपलब्ध पर्सनलाइजेशन ऑप्शन के साथ परफेक्ट मूड बना सकते हैं। इस फीचर से हाइराइडर का केबिन ज्यादा कम्फर्टेबल और सुकून देने वाला लगता है। एक और उपयोगी फीचर हेड-अप डिस्प्ले (HUD) है, जो सुविधा और सेफ्टी दोनों को बेहतर बनाता है।

यूजर्स सड़क से नजर हटाए बिना सभी जरूरी ड्राइविंग जानकारी एक्सेस कर सकते हैं। एम्बिएंट लाइटिंग और हेड-अप डिस्प्ले पहले से ही हाइराइडर में उपलब्ध हैं, लेकिन सिर्फ कुछ खास वैरिएंट में ही मिलेगा। टेक पैकेज हाइराइडर के सभी वैरिएंट में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करता है। हाइराइडर के टेक पैकेज में एक डैशकैम भी शामिल है, जो शहरी और हाईवे ड्राइविंग दोनों के लिए एक जरूरी फीचर बन गया है।

मुश्किल स्थितियों से निपटते समय आपकी ओवरऑल सेफ्टी सुनिश्चित करने में वीडियो सबूत अहम भूमिका निभाता है। यह इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी उपयोगी हो सकता है। आफ्टरमार्केट डैशकैम चुनने के बजाय, यूजर्स अब हाइराइडर के टेक पैकेज के साथ ऑफिशियल वर्जन पा सकते हैं। टोयोटा ने घोषणा की है कि हाइराइडर के लिए नया टेक पैकेज देशभर में सभी टोयोटा डीलरशिप पर उपलब्ध होगा।