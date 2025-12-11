एक्सचेंज, स्क्रैपेज, वारंटी और लॉयल्टी बोनस; इस हाइब्रिड SUV पर आया पूरे ₹96100 का डिस्काउंट

संक्षेप: टोयोटा ने इस महीने यानी दिसंबर के लिए हाइराइडर के ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस SUV पर करीब 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इस कार पर एक्सचेंज/स्क्रैपेज और लॉयल्टी बोनस जैसे फायदे मिलेंगे।

Dec 11, 2025 07:18 pm IST

टोयोटा ने इस महीने यानी दिसंबर के लिए हाइराइडर के ईयरएंड डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने इस SUV पर करीब 1 लाख रुपए का डिस्काउंट दे रही है। इस कार पर एक्सचेंज/स्क्रैपेज और लॉयल्टी बोनस जैसे फायदे मिलेंगे। वहीं, कंपनी एक्सटेंडेड वारंटी भी ऑफर कर रही है। ये डिस्काउंट कार के हाइब्रिड मॉडल के साथ नियोड्राइव वैरिएंट पर भी मिलेगा। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 10,94,800 रुपए है। हालांकि, कई डीलर्स के पास इसका लिमिटेड स्टॉक भी है। खासकर मेट्रो इलाकों में हाइब्रिड पर लंबा वेटिंग पीरियड है। चलिए इसके डिस्काउंट के बारे में जानते हैं।

टोयोटा हाइराइडर पर डिस्काउंट दिसंबर 2025 वैरिएंट टाइप कुल बेनिफिट्स हाइब्रिड ₹96,100 + लॉयल्टी CNG ₹74,000 + लॉयल्टी G & V नियोड्राइव ₹62,000 + लॉयल्टी S नियोड्राइव ₹62,660 + लॉयल्टी E नियोड्राइव ₹55,000 + लॉयल्टी

> हाइब्रिड मॉडल पर 96,100 रुपए + लॉयल्टी

> CNG वैरिएंट पर 74,000 रुपए + लॉयल्टी

> G & V नियोड्राइव पर 62,000 रुपए + लॉयल्टी

> S नियोड्राइव पर 62,660 रुपए + लॉयल्टी

> E नियोड्राइव पर 55,000 रुपए + लॉयल्टी



> 23,600 रुपए तक की 5 साल की वारंटी

> 40,000 रुपए तक का एक्सचेंज/स्क्रैपेज

> 50,000 रुपए के लॉयल्टी बेनिफिट

अर्बन क्रूजर हाइराइडर के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर CNG में 1.5 लीटर K-सीरीज इंजन लगा है, जो कि 5500rpm पर 86.63 bhp पावर और 4200rpm पर 121.5Nm पीक टॉर्क जेनरेट करता है। SUV के इंजन को 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। टोयोटा ने इससे पहले अपनी प्रीमियम हैचबैक ग्लैंजा को फैक्ट्री फिटेड CNG किट के साथ पेश किया था।

टोयोटा अर्बन क्रूजर हाइराइडर CNG में मैनुअल ट्रांसमिशन ही मिलेगा। इसका माइलेज 26.6 KM/KG का है। जबकि ग्रैंड विटारा CNG का माइलेज भी इतना ही है। हाइराइडर स्ट्रांग-हाइब्रिड में 0.76 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक मिलता है, जो ARAI सर्टिफाइट 29.97 kmpl का माइलेज देती है।

इसके फीचर्स की बात करें तो इसमें एंड्रॉयड ऑटो और एपल कारप्ले के साथ 9-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक, फुल-LED हेडलैंप, एम्बिएंट इंटीरियर लाइटिंग, 6 एयरबैग्स, EBD के साथ ABS, ESP (इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम) मिलता है। इसमें 17-इंच की एलॉय व्हील के साथ टोयोटा का आई-कनेक्ट सॉफ्टवेयर भी मिलता है। जो आपकी ड्राइविंग को आसान बनाने का काम करेगा।

टोयोटा हाइराइडर की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0) 1.5L Normal Petrol-Manual वैरिएंट पुरानी कीमत नई कीमत अंतर चेंज % E Rs. 11,34,000 Rs. 10,94,800 -Rs. 39,200 -3.46% S Rs. 12,91,000 Rs. 12,46,400 -Rs. 44,600 -3.45% G Rs. 14,74,000 Rs. 14,23,100 -Rs. 50,900 -3.45% V Rs. 16,29,000 Rs. 15,72,800 -Rs. 56,200 -3.45% 1.5L Normal Petrol-Auto (TC) S Rs. 14,11,000 Rs. 13,62,300 -Rs. 48,700 -3.45% G Rs. 15,94,000 Rs. 15,39,000 -Rs. 55,000 -3.45% V Rs. 17,49,000 Rs. 16,88,600 -Rs. 60,400 -3.45% V 4WD Rs. 18,94,000 Rs. 18,28,600 -Rs. 65,400 -3.45% 1.5L Hybrid Petrol-Auto (CVT) S Rs. 16,81,000 Rs. 16,45,700 -Rs. 35,300 -2.10% G Rs. 18,84,000 Rs. 18,44,400 -Rs. 39,600 -2.10% V Rs. 19,99,000 Rs. 19,57,000 -Rs. 42,000 -2.10% 1.5L Normal CNG-Manual S Rs. 13,81,000 Rs. 13,33,300 -Rs. 47,700 -3.45% G Rs. 15,84,000 Rs. 15,29,300 -Rs. 54,700 -3.45%