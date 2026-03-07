Hindustan Hindi News
नंबर-1 इनोवा पर भारी पड़ रही ये कार, 4 महीने में 2 बार छोड़ा पीछे; 28Km के माइलेज ने बदली कहानी

Mar 07, 2026 05:25 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टोयोटा के कई मॉडल भारतीय बाजार में शानदार परफॉर्म करते हैं। खासकर अर्बन क्रूजर हाइराइडर टोयोटा के लिए बिक्री में लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इस कार ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इस पॉपुलर मिडसाइज SUV ने एक बार फिर इनोवा MPV को पीछे छोड़ दिया है।

टोयोटा के कई मॉडल भारतीय बाजार में शानदार परफॉर्म करते हैं। खासकर अर्बन क्रूजर हाइराइडर टोयोटा के लिए बिक्री में लगातार तेजी से आगे बढ़ रही है। अब इस कार ने एक बार फिर वो कर दिखाया है जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। इस पॉपुलर मिडसाइज SUV ने एक बार फिर टोयोटा किर्लोस्कर मोटर के सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल, इनोवा MPV को पीछे छोड़ दिया है। अक्टूबर 2025 में 11,555 यूनिट की सबसे ज्यादा मंथली होलसेल बिक्री के साथ यह मुकाम हासिल करने के बाद, हाइराइडर ने फरवरी 2026 में 9,359 यूनिट की बिक्री के साथ यह कारनामा दोहराया है। पिछले साल के मुकाबले ये 117% ज्यादा है। फरवरी 2024 में इसकी 4,314 यूनिट बिकी थीं।

इनोवा, जिसमें हाइक्रॉस और क्रिस्टा मॉडल शामिल हैं, दोनों ने पिछले महीने 8,703 यूनिट बेचीं, जो पिछले साल के मुकाबले 3% ज्यादा है। फरवरी 2025 में इनकी 8,449 यूनिट बिकी थीं। इससे हाइराइडर फरवरी 2026 में सबसे ज्यादा बिकने वाली टोयोटा बन गई है, जिसका TKM के कुल 30,737 यूनिट के होलसेल बिक्री में 30% हिस्सा है, जो पिछले साल के मुकाबले 17% ज्यादा है। पिछले महीने दोनों इनोवा की 8,703 यूनिट की बिक्री का 28% हिस्सा था। हाइराइडर और इनोवा की कुल बिक्री 18,062 यूनिट थी, जो पिछले महीने कंपनी के कुल PV डिस्पैच का लगभग 59% थी।

हालांकि, जब कुल 11 महीने की बिक्री की बात आती है, तो इनोवा ने अपने मिडसाइज SUV भाई-बहन को पीछे छोड़ रही है। अप्रैल 2025 से फरवरी 2025 तक इनोवा हाइक्रॉस और क्रिस्टा की कुल बिक्री 102,030 यूनिट रही, जो एक साल पहले बेची गई 97,348 यूनिट से 5% YoY ज्यादा है। हाइक्रॉस, जिसका अनुमानित 65% हिस्सा है, इस फाइनेंशियल ईयर में इनोवा की बिक्री का बड़ा हिस्सा है। इस तरह, इनोवा, हाइराइडर की 89,684 यूनिट बिकीं, जो YoY 63% ज्यादा हैं और 12,346 यूनिट ज्यादा हैं। जब मार्च 2026 के नंबर गिने जाएंगे, तो यह FY2026 में TKM का नंबर 1 मॉडल बना रहेगा।

फरवरी में हाइराइडर ने अपनी साल की चौथी बड़ी सेल्स दर्ज की। इससे पहले अगस्त 2025 में 9,100 यूनिट, अक्टूबर 2025 में 11,555 यूनिट और जनवरी 2026 में 9,359 यूनिट बिकी थीं। मिडसाइज SUV की 11 महीने की कुल 89,684 यूनिट पहले ही इसकी अब तक की सबसे ज्यादा फाइनेंशियल ईयर की बिक्री है, जो FY2025 की 60,388 यूनिट से काफी पहले हो चुकी है। जनवरी के आखिर में TKM ने एक ऑफिशियल एक्सेसरीज ‘टेक पैकेज’ पेश किया, जिसमें 29,499 रुपए के प्रीमियम पर कुछ फीचर्स और सेफ्टी किट शामिल हैं, यह एक स्ट्रेटेजिक कदम था जिससे फरवरी में बिक्री में तेजी लाने में मदद मिलती।

अर्बन क्रूजर हाइराइडर एक कॉम्पिटिटिव मिडसाइज SUV पैक का हिस्सा है, जिसकी पिछले एक साल से डिमांड बढ़ रही है। इसके कॉम्पिटिटर में टाटा सिएरा, हुंडई क्रेटा, मारुति विक्टोरिस, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा, स्कोडा कुशाक, फॉक्सवैगन टाइगुन, रेनो डस्टर और सिट्रोन एयरक्रॉस शामिल हैं। इसका मुकाबला टाटा कर्व और सिट्रोन बेसाल्ट जैसी SUV कूप से भी है। यह सिर्फ पेट्रोल वाली SUV अभी 13 वैरिएंट में उपलब्ध है, जिसमें 8 पेट्रोल, 2 CNG और 3 स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड शामिल हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत पेट्रोल E नियोड्राइव MT ट्रिम के लिए 10.99 लाख रुपए से शुरू होकर टॉप-एंड पेट्रोल V हाइब्रिड AT ट्रिम के लिए 19.99 लाख रुपए तक हैं।

इसमें 103hp पेट्रोल और 116hp स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते हैं, जिनमें मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन शामिल हैं। पेट्रोल इंजन ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ AWD ऑप्शन में भी उपलब्ध है। सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ एक CNG पावरट्रेन 89hp का पावर और 121.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। टोयोटा हाइराइडर का माइलेज 19.2kpl से 27.97kpl के बीच है। हाइराइडर की USP इसका मजबूत-हाइब्रिड पेट्रोल पावरट्रेन है, जिसका मकसद डीजल इंजन की कमी से पैदा हुई कमी को पूरा करना और पेट्रोल और EVs के बीच के अंतर को कम करना है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

