टोयोटा इनोवा से छिन गया नंबर-1 का ताज, पहली बार की इस SUV ने मार ली बाजी; पिछला सेल्स रिकॉर्ड भी टूटा

टोयोटा इनोवा से छिन गया नंबर-1 का ताज, पहली बार की इस SUV ने मार ली बाजी; पिछला सेल्स रिकॉर्ड भी टूटा

संक्षेप: टोयोटा की पॉपुलर एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर ने इस बार बड़ा उलटफेर कर दिया है। दरअसल, अक्टूबर 2025 में हायराइडर कंपनी की पॉपुलर एमपीवी इनोवा को पछाड़ते हुए टोयोटा की नंबर-1 बिकने वाली कार बन गई।

Tue, 18 Nov 2025 09:51 AMAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
टोयोटा की पॉपुलर एसयूवी अर्बन क्रूजर हायराइडर (Urban Cruiser Hyryder) ने इस बार बड़ा उलटफेर कर दिया है। दरअसल, अक्टूबर 2025 में हायराइडर कंपनी की पॉपुलर एमपीवी इनोवा को पछाड़ते हुए टोयोटा की नंबर-1 बिकने वाली कार बन गई। टोयोटा हायराइडर ने 11,555 यूनिट की अपनी अब तक की सबसे ज्यादा मंथली बिक्री दर्ज की। जबकि इनोवा हायक्रॉस और क्रिस्टा ने मिलकर 11,294 यूनिट एमपीवी की बिक्री की। इसी महीने टोयोटा ने SUV और MPV सेगमेंट में कुल 33,809 यूनिट्स डिस्पैच कर अपने रिकॉर्ड भी तोड़ दिए।

पिछला बेस्ट-सेल्स रिकॉर्ड भी टूटा

हायराइडर की सफलता कोई एक दिन की कहानी नहीं है। बता दें कि सितंबर, 2022 में लॉन्च होने के बाद से यह लगातार ग्रोथ के नए रिकॉर्ड बना रही है। अब अगस्त, 2025 में 9,100 यूनिट का पिछला बेस्ट-सेल्स रिकॉर्ड अब टूट चुका है। करीब 28kmpl तक की माइलेज के साथ यह मिड-साइज SUV सेगमेंट की सबसे फ्यूल-एफिशियंट गाड़ियों में शुमार है।

कुछ ऐसी रही है हायराइडर की बिक्री

भले ही अक्टूबर में हायराइडर ने बाजी मार ली लेकिन FY के कुल आंकड़ों में इनोवा की पकड़ अभी भी मजबूत है। बता दें कि अप्रैल से अक्टूबर 2025 के बीच इनोवा हायक्रॉस और क्रिस्टा की 64,678 यूनिट्स बिकीं। वहीं, इस दौरान हायराइडर ने 57 पर्सेंट की जबरदस्त छलांग के साथ 56,754 यूनिट्स बेचीं। हालांकि, हायराइडर अभी भी इनोवा से 7,924 यूनिट पीछे है।

इतनी है कीमत

कीमत और सेगमेंट की बात करें तो हायराइडर एक 5-सीटर एसयूवी है जिसकी कीमत 10.95 लाख से 19.57 लाख रुपये के बीच है। वहीं, इनोवा हायक्रॉस की कीमत 18.06 लाख से 31.90 लाख रुपये और क्रिस्टा की 19.99 लाख से 27.08 लाख रुपये तक जाती है।

