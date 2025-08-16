toyota hyryder is getting a discount of around rs 100000 in august 2025 करीब ₹100000 सस्ते में मिल रही क्रेटा, विटारा के टक्कर वाली ये SUV, जानिए खासियत, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़toyota hyryder is getting a discount of around rs 100000 in august 2025

करीब ₹100000 सस्ते में मिल रही क्रेटा, विटारा के टक्कर वाली ये SUV, जानिए खासियत

टोयोटा अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी पर अगस्त, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक अभी टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) खरीदने पर अधिकतम 98,100 रुपये तक की बचत कर सकते हैं।

Ashutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSat, 16 Aug 2025 08:01 PM
अगर आप अगले कुछ दिनों में एक नई SUV लेने का सोच रहे हैं तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल, टोयोटा अपनी पॉपुलर मिड-साइज एसयूवी पर अगस्त, 2025 के दौरान बंपर छूट दे रही है। बता दें कि ग्राहक अभी टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) खरीदने पर अधिकतम 98,100 रुपये तक की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के साथ दूसरी बेनिफिट्स भी शामिल हैं। डिस्काउंट की अधिक जानकारी के लिए ग्राहक अपने नजदीकी डीलरशिप से संपर्क कर सकते हैं।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स

हायराइडर में फीचर्स के तौर पर 9-इंच का टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग्स, ABS, EBD और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। मार्केट में इस एसयूवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी से होता है।

इतनी है कीमत

अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, CNG और 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन दिया गया है। बता दें कि इसके हाइब्रिड वैरिएंट में आपको 27.97 kmpl तक का माइलेज भी मिलता है। वहीं, पेट्रोल और CNG वैरिएंट्स भी अच्छे परफॉर्मर हैं। भारतीय मार्केट में एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 11.34 लाख से लेकर 19.99 लाख रुपये तक जाती है।

डिस्क्लेमर: कारों पर मिलने वाले डिस्काउंट को हम अलग-अलग प्लेटफॉर्म और सोर्स की मदद से बता रहे हैं। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।

Toyota Auto News Hindi

