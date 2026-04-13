टोयोटा के लिए 'तुरुप का इक्का' साबित हुई यह SUV; हर चौथे ग्राहक ने इसे खरीदा, हासिल की 27% हिस्सेदारी

Apr 13, 2026 11:52 am IST

टोयोटा ने बीते वित्त वर्ष यानी FY 2026 में ताबड़तोड़ कार की बिक्री की। इस कामयाबी की सबसे बड़ी हीरो बनकर टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) उभरी है।

टोयोटा ने बीते वित्त वर्ष यानी FY 2026 में ताबड़तोड़ कार की बिक्री की। इस कामयाबी की सबसे बड़ी हीरो बनकर टोयोटा अर्बन क्रूजर हायराइडर (Toyota Urban Cruiser Hyryder) उभरी है। बता दें कि पिछले FY में हायराइडर की कुल 99,890 यूनिट्स बिकीं। इस दौरान सालाना आधार पर हायराइडर की बिक्री में 65.4 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। हायराइडर की इसी रफ्तार के दम पर टोयोटा ने इस दौरान कुल 3,67,152 गाड़ियां बेच डालीं। बता दें कि हायराइडर ने अकेले कंपनी की कुल बिक्री में 27 पर्सेंट की हिस्सेदारी हासिल कर ली। आइए जानते हैं हायराइडर की खासियत के बारे में विस्तार से।

क्या है हायराइडर की खासियत हायराइडर की इस शानदार कामयाबी के पीछे इसके दमदार इंजन ऑप्शन और बेहतरीन माइलेज का बड़ा हाथ है। खासकर शहर के भारी ट्रैफिक में जो लोग ज्यादा माइलेज चाहते हैं, उनके लिए यह पहली पसंद बन गई है। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करने के बावजूद हायराइडर ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। इसमें टोयोटा की अपनी डिजाइन फिलॉसफी और हाइब्रिड एक्सपर्टाइज देखने को मिलती है। यही वजह है कि हाइब्रिड गाड़ियां चाहने वाले ग्राहक अब टोयोटा शोरूम की तरफ ज्यादा खिंचे चले आ रहे हैं।

कुछ ऐसा है पावरट्रेन अगर हम इसके पावरट्रेन की बात करें तो हाइराइडर दो तरह के इंजनों के साथ आती है। इसमें 1.5-लीटर का स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पेट्रोल इंजन है जो करीब 115bhp की पावर जेनरेट करता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि यह थोड़ी दूरी तक केवल बिजली (EV मोड) पर भी चल सकती है। वहीं, जो लोग थोड़ा बजट कम रखना चाहते हैं उनके लिए 1.5-लीटर का माइल्ड-हाइब्रिड इंजन भी मौजूद है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक के साथ-साथ ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिलता है।