एक झटके में ₹1.10 लाख तक सस्ती हो गई क्रेटा, विटारा के टक्कर वाली ये SUV, बिक्री में भी है नंबर-1

Apr 12, 2026 05:12 pm IST

टोयोटा अपनी पॉपुलर एसयूवी हायराइडर पर अप्रैल, 2026 में बंपर छूट दे रही है। बता दें कि इस दौरान टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) पर अधिकतम 1.10 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं।

भारतीय ग्राहकों के बीच मिड-साइज एसयूवी की डिमांड में लगातार तेजी देखी जा रही है। इनमें हुंडई क्रेटा से लेकर मारुति ग्रैंड विटारा, किआ सेल्टोस और टोयोटा हायराइडर जैसी एसयूवी खूब पॉपुलर है। बता दें कि टोयोटा अपनी पॉपुलर एसयूवी हायराइडर पर अप्रैल, 2026 में बंपर छूट दे रही है। इस दौरान ग्राहक टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) पर अधिकतम 1.10 लाख रुपये की बचत कर सकते हैं। इस ऑफर में कैश डिस्काउंट के अलावा दूसरे बेनिफिट्स भी शामिल हैं। बता दें कि बीते महीने यानी मार्च, 2026 में हायराइडर कंपनी की बेस्ट-सेलिंग मॉडल भी रही है। आइए जानते हैं हायराइड के फीचर्स, पावरट्रेन और कीमत के बारे में विस्तार से।

धांसू हैं एसयूवी के फीचर्स हायराइडर में फीचर्स के तौर पर 9-इंच का टचस्क्रीन, हेड-अप डिस्प्ले, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड सीट्स मिलती हैं। इसके अलावा, सेफ्टी के लिए 6-एयरबैग्स, ABS, EBD और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स भी मौजूद हैं। मार्केट में इस एसयूवी का मुकाबला हुंडई क्रेटा, किआ सेल्टोस, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट जैसी एसयूवी से होता है।

इतनी है कीमत अगर पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर पेट्रोल, CNG और 1.5-लीटर हाइब्रिड इंजन दिया गया है। बता दें कि इसके हाइब्रिड वैरिएंट में आपको 27.97 kmpl तक का माइलेज भी मिलता है। वहीं, पेट्रोल और CNG वैरिएंट्स भी अच्छे परफॉर्मर हैं। भारतीय मार्केट में एसयूवी की एक्स-शोरूम कीमत 11.34 लाख से लेकर 22.04 लाख रुपये तक जाती है।