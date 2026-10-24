क्रिस्टा, फॉर्च्यूनर, हाइक्रॉस या टैसर नहीं; बल्कि यह कार बनी लोगों की पहली पसंद, ये ग्लैंजा या रुमियन भी नहीं
कंपनी के लिए इन 6 महीने के दौरान हाइराइ़डर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। ये 50 हजार यूनिट के आंकड़े के लगभग करीब पहुंच गई। हाइराइडर ने हाइक्रॉस और किस्टा जैसे पॉपुलर मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया।
टोयोटा की फाइनेंशियल ईयर 2027 के पहले हाफ (H1) यानी अप्रैल से सितंबर 2026 सेल्स का डाटा आ गया है। कंपनी के लिए इन 6 महीने के दौरान हाइराइ़डर सबसे ज्यादा बिकने वाली कार रही। ये 50 हजार यूनिट के आंकड़े के लगभग करीब पहुंच गई। हाइराइडर ने हाइक्रॉस और किस्टा जैसे पॉपुलर मॉडल को भी पीछे छोड़ दिया। कंपनी के पोर्टफोलियो की सबसे सस्ती 7-सीटर रुमियन सेल्स में काफी पीछे रह गई। चलिए अब एक बार कंपनी की मॉडल वाइज H1 FY27 सेल्स देखते हैं।
|टोयोटा कार मॉडल वाइज सेल्स H1 FY27
|नं
|मॉडल
|H1 FY27
|H1 FY26
|अंतर
|ग्रोथ % YoY
|1
|हाइराइडर
|49,419
|45,199
|4,220
|9.34
|2
|हाइक्रॉस
|32,604
|33,553
|-949
|-2.83
|3
|क्रिस्टा
|21,630
|20,036
|1,594
|7.96
|4
|फॉर्च्यूनर
|17,550
|16,742
|808
|4.83
|5
|ग्लैंजा
|16,200
|25,243
|-9,043
|-35.83
|6
|टैसर
|15,959
|14,531
|1,428
|9.83
|7
|रुमियन
|14,589
|7,267
|7,322
|100.76
टोयोटा की H1 FY27 की मॉडल वाइज सेल्स की बात करें तो हाइराइडर की H1 FY27 के दौरान 49,419 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 45,199 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 4,220 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.34% की ग्रोथ मिली। हाइक्रॉस की H1 FY27 के दौरान 32,604 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 33,553 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 949 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 2.83% की डिग्रोथ मिली।
क्रिस्टा की H1 FY27 के दौरान 21,630 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 20,036 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,594 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 7.96% की ग्रोथ मिली। फॉर्च्यूनर की H1 FY27 के दौरान 17,550 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 16,742 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 808 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 4.83% की ग्रोथ मिली।
ग्लैंजा की H1 FY27 के दौरान 16,200 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 25,243 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 9,043 यूनिट कम बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 35.83% की डिग्रोथ मिली। टैसर की H1 FY27 के दौरान 15,959 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 14,531 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 1,428 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 9.83% की ग्रोथ मिली।
रुमियन की H1 FY27 के दौरान 14,589 यूनिट बिकी। जबकि, H1 FY26 के दौरान इसकी 7,267 यूनिट बिकी थीं। यानी इसकी 7,322 यूनिट ज्यादा बिकीं और इसे साल-दर-साल के आधार पर 100.76% की ग्रोथ मिली। ये कंपनी के दूसरे मॉडल की तुलना में सबसे ज्यादा ईयरली ग्रोथ हासिल करने वाली कार भी रही।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें