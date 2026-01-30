विदेशी बाजार में छा गई ये SUV, इसके सामने नहीं गली क्रेटा और स्कॉर्पियो की 'दाल'; ये फ्रोंक्स या विटारा भी नहीं
देश के बाहर जिन कारों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में टोयोटा हाइराइडर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली SUV है। इस SUV की डिमांड के सामने देश की नंबर-1 रहने वाली टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा भी फीकी पड़ गईं। इस लिस्ट में जिम्नी, ई विटारा, फ्रोंक्स, XUV 3XO, सोनेट, ग्रैंड विटारा, काइगर, एक्सटर, एलिवेट, वेन्यू, सेल्टोस, ब्रेजा और स्कॉर्पियो जैसे मॉडल भी पीछे छूट गए। बता दें कि हाइराइडर की 5,164 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। वैसे, हाइराइडर भारतीय बाजार में भी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। चलिए टॉप-20 एक्सपोर्ट SUV पर एक नजर डालते हैं।
|टॉप SUV एक्सपोर्ट दिसंबर 2025
|नंबर
|मॉडल
|दिसंबर 2025
|दिसंबर 2024
|1
|हाइराइडर
|5,164
|4,642
|2
|जिम्नी
|4,592
|4,699
|3
|ई विटारा
|2,724
|0
|4
|फ्रोंक्स
|2,390
|8,373
|5
|XUV 3XO
|999
|834
|6
|सोनेट
|966
|1,230
|7
|ग्रैंड विटारा
|849
|2,388
|8
|काइगर
|751
|301
|9
|एक्सटर
|634
|553
|10
|एलिवेट
|615
|2,693
|11
|क्रेटा
|511
|386
|12
|अल्कजार
|450
|858
|13
|वेन्यू
|416
|429
|14
|सेल्टोस
|357
|381
|15
|कम्पास
|165
|50
|16
|ताइगुन
|103
|1,604
|17
|कुशाक
|84
|102
|18
|विक्टोरिस
|83
|0
|19
|ब्रेजा
|53
|85
|20
|स्कॉर्पियो
|50
|222
हाइराइडर की दिसंबर 2025 में 5,164 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,642 यूनिट का था। जिम्नी की दिसंबर 2025 में 4,592 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,699 यूनिट का था। ई विटारा की दिसंबर 2025 में 2,724 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 2,390 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 8,373 यूनिट का था। XUV 3XO की दिसंबर 2025 में 999 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 834 यूनिट का था।
सोनेट की दिसंबर 2025 में 966 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 1,230 यूनिट का था। ग्रैंड विटारा की दिसंबर 2025 में 849 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 2,388 यूनिट का था। काइगर की दिसंबर 2025 में 751 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 301 यूनिट का था। एक्सटर की दिसंबर 2025 में 634 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 553 यूनिट का था। एलिवेट की दिसंबर 2025 में 615 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 2,693 यूनिट का था।
क्रेटा की दिसंबर 2025 में 511 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 386 यूनिट का था। अल्कजार की दिसंबर 2025 में 450 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 858 यूनिट का था। वेन्यू की दिसंबर 2025 में 416 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 429 यूनिट का था। सेल्टोस की दिसंबर 2025 में 357 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 381 यूनिट का था। कम्पास की दिसंबर 2025 में 165 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 50 यूनिट का था।
ताइगुन की दिसंबर 2025 में 103 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 1,604 यूनिट का था। कुशाक की दिसंबर 2025 में 84 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 102 यूनिट का था। विक्टोरिस की दिसंबर 2025 में 83 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। ब्रेजा की दिसंबर 2025 में 53 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 85 यूनिट का था। स्कॉर्पियो की दिसंबर 2025 में 50 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 222 यूनिट का था।
