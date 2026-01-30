Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़Toyota Hyryder Became Most Exported SUV In December 2025
विदेशी बाजार में छा गई ये SUV, इसके सामने नहीं गली क्रेटा और स्कॉर्पियो की 'दाल'; ये फ्रोंक्स या विटारा भी नहीं

विदेशी बाजार में छा गई ये SUV, इसके सामने नहीं गली क्रेटा और स्कॉर्पियो की 'दाल'; ये फ्रोंक्स या विटारा भी नहीं

संक्षेप:

देश के बाहर जिन कारों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में टोयोटा हाइराइडर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली SUV है। इस SUV की डिमांड के सामने देश की नंबर-1 रहने वाली टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा भी फीकी पड़ गईं।

Jan 30, 2026 09:20 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

देश के बाहर जिन कारों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जा रहा है उसकी लिस्ट सामने आ गई है। इस लिस्ट में टोयोटा हाइराइडर सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट होने वाली SUV है। इस SUV की डिमांड के सामने देश की नंबर-1 रहने वाली टाटा नेक्सन, हुंडई क्रेटा भी फीकी पड़ गईं। इस लिस्ट में जिम्नी, ई विटारा, फ्रोंक्स, XUV 3XO, सोनेट, ग्रैंड विटारा, काइगर, एक्सटर, एलिवेट, वेन्यू, सेल्टोस, ब्रेजा और स्कॉर्पियो जैसे मॉडल भी पीछे छूट गए। बता दें कि हाइराइडर की 5,164 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। वैसे, हाइराइडर भारतीय बाजार में भी कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली कारों में से एक है। चलिए टॉप-20 एक्सपोर्ट SUV पर एक नजर डालते हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 21.89 - 26.79 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.49 - 24.34 लाख
अभी ऑफर पाएं
Kia Seltos
Kia Seltos
₹ 10.99 - 20.19 लाख
अभी ऑफर पाएं
टॉप SUV एक्सपोर्ट दिसंबर 2025
नंबरमॉडलदिसंबर 2025दिसंबर 2024
1हाइराइडर5,1644,642
2जिम्नी4,5924,699
3ई विटारा2,7240
4फ्रोंक्स2,3908,373
5XUV 3XO999834
6सोनेट9661,230
7ग्रैंड विटारा8492,388
8काइगर751301
9एक्सटर634553
10एलिवेट6152,693
11क्रेटा511386
12अल्कजार450858
13वेन्यू416429
14सेल्टोस357381
15कम्पास16550
16ताइगुन1031,604
17कुशाक84102
18विक्टोरिस830
19ब्रेजा5385
20स्कॉर्पियो50222

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.39 - 9.15 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 5.99 - 9.1 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Swift

Maruti Suzuki Swift

₹ 5.79 - 8.8 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Maruti Suzuki Baleno 2026

Maruti Suzuki Baleno 2026

₹ 6.8 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai i20

Hyundai i20

₹ 6.87 - 10.43 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Tata Tiago NRG

Tata Tiago NRG

₹ 7.2 - 8.75 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

हाइराइडर की दिसंबर 2025 में 5,164 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,642 यूनिट का था। जिम्नी की दिसंबर 2025 में 4,592 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 4,699 यूनिट का था। ई विटारा की दिसंबर 2025 में 2,724 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। फ्रोंक्स की दिसंबर 2025 में 2,390 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 8,373 यूनिट का था। XUV 3XO की दिसंबर 2025 में 999 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 834 यूनिट का था।

ये भी पढ़ें:होंडा ने चुपके से लाई अपना नया स्कूटर; इसमें TFT स्क्रीन और टाइप C पोर्ट दिया

सोनेट की दिसंबर 2025 में 966 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 1,230 यूनिट का था। ग्रैंड विटारा की दिसंबर 2025 में 849 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 2,388 यूनिट का था। काइगर की दिसंबर 2025 में 751 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 301 यूनिट का था। एक्सटर की दिसंबर 2025 में 634 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 553 यूनिट का था। एलिवेट की दिसंबर 2025 में 615 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 2,693 यूनिट का था।

क्रेटा की दिसंबर 2025 में 511 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 386 यूनिट का था। अल्कजार की दिसंबर 2025 में 450 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 858 यूनिट का था। वेन्यू की दिसंबर 2025 में 416 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 429 यूनिट का था। सेल्टोस की दिसंबर 2025 में 357 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 381 यूनिट का था। कम्पास की दिसंबर 2025 में 165 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 50 यूनिट का था।

ये भी पढ़ें:देश के बाहर नंबर-1 बन गई ये मारुति कार, यहां ‌₹2 लाख का डिस्काउंट भी हुआ बेअसर!

ताइगुन की दिसंबर 2025 में 103 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 1,604 यूनिट का था। कुशाक की दिसंबर 2025 में 84 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 102 यूनिट का था। विक्टोरिस की दिसंबर 2025 में 83 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। ब्रेजा की दिसंबर 2025 में 53 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 85 यूनिट का था। स्कॉर्पियो की दिसंबर 2025 में 50 यूनिट एक्सपोर्ट हुईं। जबकि, दिसंबर 2024 में ये आंकड़ा 222 यूनिट का था।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Toyota Toyota Innova Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।