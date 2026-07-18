इस 28 km माइलेज वाली SUV पर जमकर टूटे ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; इनोवा, विटारा, विक्टोरिस भी छूटी पीछे
भारतीय ग्राहकों के बीच हाइब्रिड कारों की पापुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) ने इस सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।
भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से हाइब्रिड कारों की पापुलैरिटी में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो इस दौरान टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) ने इस सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टोयोटा हायराइडर को बीते महीने कुल 3,550 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान मासिक आधार पर हायराइडर की बिक्री में 13.7 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि मई, 2026 में यह आंकड़ा कुल 3,123 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान दूसरे सभी हाइब्रिड मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।
तीसरे नंबर पर रही विक्टोरिस
बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा इनोवा हायक्रॉस रही। टोयोटा इनोवा हायक्रॉस में इस दौरान 36.3 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ कुल 2,702 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 21.7 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 723 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिया ने इस दौरान 91.4 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 515 यूनिट कार की बिक्री की।
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Toyota Vellfire
₹ 1.2 - 1.3 करोड़
Toyota Urban Cruiser Hyryder
₹ 10.99 - 20.19 लाख
Toyota Innova Hycross
₹ 18.86 - 30.83 लाख
Maruti Suzuki Grand Vitara
₹ 10.77 - 19.72 लाख
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सातवें नंबर पर रही होंडा सिटी
दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। मारुति सुजुकी इनविक्टो ने इस दौरान 15.9 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 349 यूनिट कार के बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 0.5 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ 191 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 12.1 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ सिर्फ 152 यूनिट कार की बिक्री की।
सिर्फ 164 यूनिट बिकी वेलफायर
जबकि बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टोयोटा वेलफायर रही। टोयोटा वेलफायर ने इस दौरान 14.6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 140 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक एक महीने पहले यानी मई, 2026 में यह आंकड़ा 164 यूनिट था।
कुछ ऐसी है हायराइडर की खासियत
अगर टॉप पर रहने वाली टोयोटा हायराइडर की बात करें तो इसमें पैरानॉमिक सनरूफ, 9-इंच टचस्क्रीन, वेंटिलेटेड सीट्स, 360-डिग्री कैमरा और 6 एयरबैग जैसे मॉडर्न फीचर्स मिलते हैं। पावरट्रेन की बात करें तो इसमें 1.5-लीटर माइल्ड हाइब्रिड, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और सीएनजी (CNG) इंजन के ऑप्शन मौजूद हैं। इसका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड मॉडल 27.97 किमी/लीटर तक का बेहतरीन माइलेज देता है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत लगभग 11.14 लाख से शुरू होकर 20.19 लाख रुपये तक जाती है।
लेखक के बारे मेंAshutosh Kumar
देश-दुनिया की खबरों में रुचि पत्रकारिता में खींच लाई। IIMC, नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है। पत्रकारिता की शुरुआत 2022 में ‘लाइव हिंदुस्तान’ से हुई। बीते करीब 4 सालों से आशुतोष बिजनेस और ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। राजनीति, बिजनेस और धर्म में खास रुचि है। लाइव हिंदुस्तान में बिजनेस, टेक, ऑटो, स्पोर्ट्स, एस्ट्रोलॉजी, करियर और न्यूज सेक्शन में लगातार काम करने का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान के लिए बिहार चुनाव 2025 का ग्राउंड पर जाकर पूरा वीडियो कवरेज किया है। बड़े नेताओं और लेखकों के साथ 50 से ज्यादा इंटरव्यू लेने का अनुभव भी रखते हैं। आशुतोष को उनकी रिपोर्टिंग के लिए संस्थान की ओर से प्रतिष्ठित ‘Digi journo of the Quarter’ अवार्ड भी मिल चुका है।और पढ़ें
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