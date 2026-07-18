इस 28 km माइलेज वाली SUV पर जमकर टूटे ग्राहक, बिक्री में बनी नंबर-1; इनोवा, विटारा, विक्टोरिस भी छूटी पीछे

भारतीय ग्राहकों के बीच हाइब्रिड कारों की पापुलैरिटी लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) ने इस सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया।

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भारतीय ग्राहकों के बीच बीते कुछ सालों से हाइब्रिड कारों की पापुलैरिटी में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है। अगर बीते महीने यानी जून, 2026 की बात करें तो इस दौरान टोयोटा हायराइडर (Toyota Hyryder) ने इस सेगमेंट की बिक्री में टॉप पोजीशन हासिल कर लिया। टोयोटा हायराइडर को बीते महीने कुल 3,550 नए लोगों ने खरीदा। इस दौरान मासिक आधार पर हायराइडर की बिक्री में 13.7 पर्सेंट की बढ़ोतरी देखी गई। जबकि मई, 2026 में यह आंकड़ा कुल 3,123 यूनिट था। आइए जानते हैं इस दौरान दूसरे सभी हाइब्रिड मॉडलों की बिक्री के बारे में विस्तार से।

तीसरे नंबर पर रही विक्टोरिस बिक्री की इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर टोयोटा इनोवा हायक्रॉस रही। टोयोटा इनोवा हायक्रॉस में इस दौरान 36.3 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ कुल 2,702 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि तीसरे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा रही। मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा ने इस दौरान 21.7 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 723 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, चौथे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में मारुति सुजुकी विक्टोरिस रही। मारुति विक्टोरिया ने इस दौरान 91.4 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 515 यूनिट कार की बिक्री की।

सातवें नंबर पर रही होंडा सिटी दूसरी ओर बिक्री की इस लिस्ट में पांचवें नंबर पर मारुति सुजुकी इनविक्टो रही। मारुति सुजुकी इनविक्टो ने इस दौरान 15.9 पर्सेंट की मासिक बढ़ोतरी के साथ कुल 349 यूनिट कार के बिक्री की। जबकि छठे नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में टोयोटा कैमरी रही। टोयोटा कैमरी ने इस दौरान 0.5 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ 191 यूनिट कार की बिक्री की। इसके अलावा, सातवें नंबर पर बिक्री की इस लिस्ट में होंडा सिटी रही। होंडा सिटी ने इस दौरान 12.1 पर्सेंट की मासिक गिरावट के साथ सिर्फ 152 यूनिट कार की बिक्री की।

सिर्फ 164 यूनिट बिकी वेलफायर जबकि बिक्री की इस लिस्ट में आठवें नंबर पर टोयोटा वेलफायर रही। टोयोटा वेलफायर ने इस दौरान 14.6 पर्सेंट की सालाना गिरावट के साथ सिर्फ 140 यूनिट कार की बिक्री की। जबकि ठीक एक महीने पहले यानी मई, 2026 में यह आंकड़ा 164 यूनिट था।