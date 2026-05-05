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टोयोटा ला रही हाइड्रोजन से चलने वाला स्कूटर, फुल सिलेंडर पर 200Km मिलेगी रेंज; पेट्रोल से भी दोड़ेगा

May 05, 2026 10:26 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
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टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्कूटर के लिए एक पेटेंट फाइल किया है। यह सुजुकी बर्गमैन 400 के पुराने वर्जन पर बेस्ड है। टोयोटा और सुजुकी जैसी जानी-मानी जापानी OEM कंपनियां HySE (हाइड्रोजन स्मॉल मोबिलिटी एंड इंजन) टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पहले से ही मिलकर काम कर रही हैं।

टोयोटा ला रही हाइड्रोजन से चलने वाला स्कूटर, फुल सिलेंडर पर 200Km मिलेगी रेंज; पेट्रोल से भी दोड़ेगा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ऑप्शन फ्यूल को लेकर अपना विजन क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने 80% से लेकर 100% इथेनॉल के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। साथ ही, दूसरे ऑप्शन जैसे बैटरी, हाइड्रोजन, CNG को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन दिनों BEVs यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज बढ़ रहा है। बाजार में कई कंपनियां इस सेगमेंट में कूद चुकी हैं। वहीं, कई कंपनियां हाइड्रोजन से चलने वाले टू-व्हीलर खासकर स्कूटर पर भी काम कर रही हैं। इस लिस्ट में अब टोयोटा का नया नाम शामिल हो चुका है।

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टोयोटा ने पेटेंट फाइल किया
टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्कूटर के लिए एक पेटेंट फाइल किया है। यह सुजुकी बर्गमैन 400 के पुराने वर्जन पर बेस्ड है। टोयोटा और सुजुकी जैसी जानी-मानी जापानी OEM कंपनियां HySE (हाइड्रोजन स्मॉल मोबिलिटी एंड इंजन) टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पहले से ही मिलकर काम कर रही हैं। पूरी संभावना है कि वे टू-व्हीलर के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर भी मिलकर काम कर रही हैं। टोयोटा का हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्कूटर का पेटेंट बर्गमैन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप पर बेस्ड है, जिसे 2011 में पेश किया गया था।

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सुजुकी ने भी 2023 जापान मोबिलिटी शो में HICE पर बेस्ड बर्गमैन कॉन्सेप्ट पेश किया था। इस सेक्टर में अपने मजबूत एक्सपीरियंस को देखते हुए, टोयोटा टू-व्हीलर के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर फोकस कर सकती है। पेटेंट से पता चलता है कि टोयोटा स्कूटर के सिर्फ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाले पहलू पर ही नहीं, बल्कि उसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर भी ध्यान दे रही है। बता दें कि ये फुल टैंक पर 200Km की रेंज दे सकता है। वहीं, ये पेट्रोल से भी दोड़ेगा।

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फ्लोरबोर्ड के नीचे हाइड्रोजन टैंक
कंपनी इस स्कूटर में हाइड्रोजन टैंक को फ्लोरबोर्ड के आस-पास के हिस्से में फिक्स कर सकती है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी, निकाली जा सकने वाली बैटरी पैक जैसा ही है। यह काफी सुविधाजनक है। इसकी मदद से यूजर तेजी से और सुरक्षित तरीके से इसमें फ्यूल भर सकते हैं। इस निकाले जा सकने वाले हाइड्रोजन टैंक की वजह से गैस स्टेशन पर जाकर हाइड्रोजन भरवाने की सारी परेशानी भी खत्म हो जाती है।

पेटेंट में टोयोटा ने टैंक को बाहर निकालने के दो अलग-अलग तरीके भी दिखाए हैं। एक तरीके में सिलेंडर होल्डर को एक तरफ खींचकर बाहर निकालने के लिए एक हिंज्ड मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे तरीके में सिलेंडर होल्डर को बाहर निकालने के लिए एक सिजर लिंकेज सिस्टम दिखाया गया है। यह पता लगाने के लिए ट्रायल किए जाने की संभावना है कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा सुविधाजनक, सुरक्षित और भरोसेमंद है।

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जीरो एमिशन वाली टेक्नोलॉजी
हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम के लिए पहले से भरे हुए सिलेंडरों का इस्तेमाल करना सिर्फ फीचर्स और सेफ्टी की बात नहीं, बल्कि एक जरूरत भी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि HICE यूनिट की तुलना में फ्यूल सेल्स को आमतौर पर ज्यादा साफ हाइड्रोजन की जरूरत होती है। पहले से भरे सिलेंडर के साथ, ट्रांसपोर्ट के दौरान गंदगी मिलने का खतरा टाला जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल HICE से ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल भी है। जब हाइड्रोजन सोलर-पावर्ड इलेक्ट्रोलिसिस जैसे रिन्यूएबल सोर्स से लिया जाता है, तो इससे जीरो एमिशन होता है। इसका एकमात्र बायप्रोडक्ट पानी है, जो एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल जाता है।

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महंगे होंगे हाइड्रोजन वाले टू-व्हीलर्स
जहां टोयोटा ने अपने हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्कूटर के लिए पेटेंट फाइल किया है, वहीं TVS मोटर और बजाज ऑटो जैसे भारतीय OEM भी हाइड्रोजन से चलने वाले टू-व्हीलर्स पर काम कर रहे हैं। स्वैपेबल सिलेंडर-बेस्ड सेटअप के साथ, ऐसे व्हीकल को भारी बैटरी पैक वाले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स की तुलना में संभालना आसान हो सकता है। हालांकि, हाइड्रोजन से चलने वाले टू-व्हीलर्स महंगे हो सकते हैं। शुरुआती में इन्हें लिमिटेड नंबर्स के साथ ही लाया जाएगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

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