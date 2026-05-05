टोयोटा ला रही हाइड्रोजन से चलने वाला स्कूटर, फुल सिलेंडर पर 200Km मिलेगी रेंज; पेट्रोल से भी दोड़ेगा

टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्कूटर के लिए एक पेटेंट फाइल किया है। यह सुजुकी बर्गमैन 400 के पुराने वर्जन पर बेस्ड है। टोयोटा और सुजुकी जैसी जानी-मानी जापानी OEM कंपनियां HySE (हाइड्रोजन स्मॉल मोबिलिटी एंड इंजन) टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पहले से ही मिलकर काम कर रही हैं।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ऑप्शन फ्यूल को लेकर अपना विजन क्लियर कर चुके हैं। उन्होंने 80% से लेकर 100% इथेनॉल के इस्तेमाल पर भी जोर दिया है। साथ ही, दूसरे ऑप्शन जैसे बैटरी, हाइड्रोजन, CNG को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। इन दिनों BEVs यानी बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्रेज बढ़ रहा है। बाजार में कई कंपनियां इस सेगमेंट में कूद चुकी हैं। वहीं, कई कंपनियां हाइड्रोजन से चलने वाले टू-व्हीलर खासकर स्कूटर पर भी काम कर रही हैं। इस लिस्ट में अब टोयोटा का नया नाम शामिल हो चुका है।

टोयोटा ने पेटेंट फाइल किया

टोयोटा ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्कूटर के लिए एक पेटेंट फाइल किया है। यह सुजुकी बर्गमैन 400 के पुराने वर्जन पर बेस्ड है। टोयोटा और सुजुकी जैसी जानी-मानी जापानी OEM कंपनियां HySE (हाइड्रोजन स्मॉल मोबिलिटी एंड इंजन) टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए पहले से ही मिलकर काम कर रही हैं। पूरी संभावना है कि वे टू-व्हीलर के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर भी मिलकर काम कर रही हैं। टोयोटा का हाइड्रोजन फ्यूल सेल स्कूटर का पेटेंट बर्गमैन फ्यूल सेल प्रोटोटाइप पर बेस्ड है, जिसे 2011 में पेश किया गया था।

सुजुकी ने भी 2023 जापान मोबिलिटी शो में HICE पर बेस्ड बर्गमैन कॉन्सेप्ट पेश किया था। इस सेक्टर में अपने मजबूत एक्सपीरियंस को देखते हुए, टोयोटा टू-व्हीलर के लिए हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर फोकस कर सकती है। पेटेंट से पता चलता है कि टोयोटा स्कूटर के सिर्फ फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी वाले पहलू पर ही नहीं, बल्कि उसके प्रैक्टिकल पहलुओं पर भी ध्यान दे रही है। बता दें कि ये फुल टैंक पर 200Km की रेंज दे सकता है। वहीं, ये पेट्रोल से भी दोड़ेगा।

फ्लोरबोर्ड के नीचे हाइड्रोजन टैंक

कंपनी इस स्कूटर में हाइड्रोजन टैंक को फ्लोरबोर्ड के आस-पास के हिस्से में फिक्स कर सकती है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगी, निकाली जा सकने वाली बैटरी पैक जैसा ही है। यह काफी सुविधाजनक है। इसकी मदद से यूजर तेजी से और सुरक्षित तरीके से इसमें फ्यूल भर सकते हैं। इस निकाले जा सकने वाले हाइड्रोजन टैंक की वजह से गैस स्टेशन पर जाकर हाइड्रोजन भरवाने की सारी परेशानी भी खत्म हो जाती है।

पेटेंट में टोयोटा ने टैंक को बाहर निकालने के दो अलग-अलग तरीके भी दिखाए हैं। एक तरीके में सिलेंडर होल्डर को एक तरफ खींचकर बाहर निकालने के लिए एक हिंज्ड मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरे तरीके में सिलेंडर होल्डर को बाहर निकालने के लिए एक सिजर लिंकेज सिस्टम दिखाया गया है। यह पता लगाने के लिए ट्रायल किए जाने की संभावना है कि कौन सा तरीका सबसे ज्यादा सुविधाजनक, सुरक्षित और भरोसेमंद है।

जीरो एमिशन वाली टेक्नोलॉजी

हाइड्रोजन फ्यूल सेल प्रोपल्शन सिस्टम के लिए पहले से भरे हुए सिलेंडरों का इस्तेमाल करना सिर्फ फीचर्स और सेफ्टी की बात नहीं, बल्कि एक जरूरत भी हो सकती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि HICE यूनिट की तुलना में फ्यूल सेल्स को आमतौर पर ज्यादा साफ हाइड्रोजन की जरूरत होती है। पहले से भरे सिलेंडर के साथ, ट्रांसपोर्ट के दौरान गंदगी मिलने का खतरा टाला जा सकता है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल HICE से ज्यादा पर्यावरण के अनुकूल भी है। जब हाइड्रोजन सोलर-पावर्ड इलेक्ट्रोलिसिस जैसे रिन्यूएबल सोर्स से लिया जाता है, तो इससे जीरो एमिशन होता है। इसका एकमात्र बायप्रोडक्ट पानी है, जो एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल जाता है।