गजब की कार... 5 पैसेंजर्स के साथ इसमें घर की 'आधी ग्रहस्थी' भी आ जाएगी, 31 दिसंबर ₹1 लाख की छूट

टोयोटा इस महीने अपने पोर्टफोलियो में शामिल पिकअप ट्रक हिलक्स पर शानदार डिस्काउंट लेकर आई है। दरअसल, इस महीने इसे खरीदते हैं तब ग्राहकों को 1 लाख रुपए का ईयरएंड डिस्काउंट मिलेगा। इस ट्रक पर मिलने वाला ये साल का सबसे शानदार डिस्काउंट भी है। इसके डिस्काउंट ब्रेकअप की बात करें तो कंपनी 80,000 रुपए का सेल्स डिस्काउंट, 30,000 रुपए का एक्सचेंज या स्क्रैपेज बोनस देगी। इस तरह ग्राहकों को कुल 1,10,000 रुपए के बेनिफिट मिलेंगे। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 28,02,400 रुपए है।
|टोयोटा हिलक्स की नई एक्स-शोरूम कीमतें (GST 2.0)
|2.8L Turbo Diesel-Manual
|वैरिएंट
|पुरानी कीमत
|नई कीमत
|अंतर
|चेंज %
|Standard
|Rs. 30,40,000
|Rs. 28,02,400
|-Rs. 2,37,600
|-7.82%
|High
|Rs. 37,15,000
|Rs. 34,67,300
|-Rs. 2,47,700
|-6.67%
टोयोटा हिलक्स का एक्सटीरियर और इंटीरियर
भारतीय बाजार में हिलक्स को डबल-कैब बॉडी स्टाइल के साथ मिलता है। फ्रंट में हिलक्स में एक बड़ा हेक्सागोनल क्रोम ग्रिल और स्वेप्ट-बैक LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। पिकअप के अट्रैक्टिव व्हील्स आर्च्स, साइड स्टेप, बॉडी क्लैडिंग इसे खूबसूरत लुक देते हैं। पीछे की तरफ इसमें लोडिंग ट्रॉली मिलती है। हिलक्स कहने को एक पिकअप ट्रक है, लेकिन इसमें क्रोम ट्रीटमेंट भी किया गया है। हिलक्स को इमोशनल रेड, व्हाइट पर्ल शाइन, सिल्वर मेटैलिक, ग्रे मेटैलिक और सुपर व्हाइट जैसे कुल पांच कलर में खरीदा जा सकता है।
इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉयड कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, कूल्ड ग्लोवबॉक्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, माउंटेड कंट्रोल के साथ स्टीयरिंग व्हील, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। टोयोटा हिलक्स के डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 5,325mm, चौड़ाई 1,855mm, ऊंचाई 1,815mm और व्हीलबेस 3,085mm है। ये 470 लीटर तक वजन लेकर चल सकता है।
डिस्क्लेमर: कार पर मिलने वाले डिस्काउंट को हमने अलग-अलग प्लेटफॉर्म के मदद से बताया है। आपके शहर या डीलर के पास ये डिस्काउंट कम या ज्यादा भी हो सकता है। ऐसे में कार खरीदने से पहले डिस्काउंट से जुड़ी सभी तरह की डिटेल का पता लगा लें।
