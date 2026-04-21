टोयोटा इस SUV पर दे रही सबसे बड़ा डिस्काउंट, पूरे ₹1.10 लाख का मिलेगा फायदा; ₹80000 का कैश शामिल

Apr 21, 2026 02:35 pm IST

इसे STD, High और High AT वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इस पिकअप के कुल तीन वैरिएंट स्टैंडर्ड मैनुअल, हाई मैनुअल और हाई ऑटोमैटिक आते हैं। बता दें कि नॉर्थ अमेरिकी मार्केट में पिकअप ट्रक की डिमांड हाई है। वहीं, भारतीय बाजार में भी इसे पसंद करने वाले ग्राहक हैं। इसमें 470 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

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टोयोटा इस महीने यानी अप्रैल 2026 में अपनी जिन कारों पर सबसे ज्यादा डिस्काउंट दे रही है, उसमें हिलक्स सबसे ऊपर है। दरअसल, कंपनी अपने इस पॉपुलर पिकअप ट्रक पर इस महीने 1 लाख रुपए तक का डिस्काउंट दे रही है। इसमें 80,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए का एक्सचेंज बेनिफिट शामिल है। ऐसे में इस पर कुल बेनिफिट 1.10 लाख तक का फायदा मिल रहा है। ये कंपनी की पूरी लाइनअप में सबसे बड़ा डिस्काउंट भी है।

बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 30.40 लाख से 37.90 लाख रुपए तक हैं। इसे STD, High और High AT वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इस पिकअप के कुल तीन वैरिएंट स्टैंडर्ड मैनुअल, हाई मैनुअल और हाई ऑटोमैटिक आते हैं। बता दें कि नॉर्थ अमेरिकी मार्केट में पिकअप ट्रक की डिमांड हाई है। वहीं, भारतीय बाजार में भी इसे पसंद करने वाले ग्राहक हैं। इसमें 470 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

टोयोटा हाइलक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

भारतीय बाजार में हाइलक्स को डबल-कैब बॉडी स्टाइल के साथ मिलता है। फ्रंट में हाइलक्स में एक बड़ा हेक्सागोनल क्रोम ग्रिल और स्वेप्ट-बैक LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। पिकअप के अट्रैक्टिव व्हील्स आर्च्स, साइड स्टेप, बॉडी क्लैडिंग इसे खूबसूरत लुक देते हैं। पीछे की तरफ इसमें लोडिंग ट्रॉली मिलती है। हाइलक्स कहने को एक पिकअप ट्रक है, लेकिन इसमें क्रोम ट्रीटमेंट भी किया गया है। हाइलक्स को इमोशनल रेड, व्हाइट पर्ल शाइन, सिल्वर मेटैलिक, ग्रे मेटैलिक और सुपर व्हाइट जैसे कुल 5 कलर में खरीदा जा सकता है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉयड कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, कूल्ड ग्लोवबॉक्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, माउंटेड कंट्रोल के साथ स्टीयरिंग व्हील, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। टोयोटा हाइलक्स के डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 5,325mm, चौड़ाई 1,855mm, ऊंचाई 1,815mm और व्हीलबेस 3,085mm है। ये 470 लीटर तक वजन लेकर चल सकता है।