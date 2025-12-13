टोयोटा की इस पिकअप को क्रैश टेस्ट में सेफ्टी के लिए मिली पूरे 5-स्टार रेटिंग, जान लीजिए खासियत

संक्षेप: टोयोटा हीलक्स (Toyota Hilux) दुनियाभर में अपनी मजबूती, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। अब इस पॉपुलर पिकअप ट्रक ने सेफ्टी के मोर्चे पर भी अपनी ताकत साबित कर दी है।

टोयोटा हीलक्स दुनियाभर में अपनी मजबूती, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। अब इस पॉपुलर पिकअप ट्रक ने सेफ्टी के मोर्चे पर भी अपनी ताकत साबित कर दी है। दरअसल, 2025 टोयोटा हीलक्स (Toyota Hilux) को ANCAP (ऑस्ट्रेलियाई न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह इसकी बेहतर बिल्ड क्वालिटी और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी को दिखाती है। ड्राइवर और पेसेंजर की सेफ्टी के साथ-साथ पैदल यात्रियों और बच्चों की सेफ्टी में भी हाइलक्स ने शानदार स्कोर हासिल किया है।

एडल्ट सेफ्टी भी जबरदस्त बता दें कि एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी ड्राइवर और बड़े यात्रियों की सुरक्षा में हाइलक्स ने 40 में से 33.96 पॉइंट हासिल किए। यह 84 पर्सेंट स्कोर के बराबर है। टेस्ट में फ्रंटल ऑफसेट क्रैश, साइड इंपैक्ट, पोल टेस्ट, फुल-विथ फ्रंटल और व्हिपलैश प्रोटेक्शन जैसी कई स्थितियों को शामिल किया गया था। सभी टेस्ट में हीलक्स की बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत साबित हुई। सीटबेल्ट व एयरबैग सिस्टम ने बेहतरीन तरीके से काम किया।

बच्चों के लिए भी सेफ है हीलक्स दूसरी ओर बच्चों की सेफ्टी के मामले में भी हीलक्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 में से 44 पॉइंट हासिल किए। यानी 89 पर्सेंट स्कोर हासिल किया है। इससे साफ है कि ISOFIX माउंट्स और चाइल्ड सीट सेफ्टी फीचर्स को खास तवज्जो दी गई है। इसके अलावा, पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों की सुरक्षा यानी Vulnerable Road User Protection कैटेगरी में हीलक्स को 82 पर्सेंट स्कोर मिला।