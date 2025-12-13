Sat, Dec 13, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़toyota hilux received a full 5-star safety rating in the ancap crash test
टोयोटा की इस पिकअप को क्रैश टेस्ट में सेफ्टी के लिए मिली पूरे 5-स्टार रेटिंग, जान लीजिए खासियत

टोयोटा की इस पिकअप को क्रैश टेस्ट में सेफ्टी के लिए मिली पूरे 5-स्टार रेटिंग, जान लीजिए खासियत

संक्षेप:

टोयोटा हीलक्स (Toyota Hilux) दुनियाभर में अपनी मजबूती, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। अब इस पॉपुलर पिकअप ट्रक ने सेफ्टी के मोर्चे पर भी अपनी ताकत साबित कर दी है।

Dec 13, 2025 01:44 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Toyota Hiluxarrow

टोयोटा हीलक्स दुनियाभर में अपनी मजबूती, भरोसेमंद परफॉर्मेंस और टिकाऊपन के लिए जानी जाती है। अब इस पॉपुलर पिकअप ट्रक ने सेफ्टी के मोर्चे पर भी अपनी ताकत साबित कर दी है। दरअसल, 2025 टोयोटा हीलक्स (Toyota Hilux) को ANCAP (ऑस्ट्रेलियाई न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम) क्रैश टेस्ट में 5-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। यह इसकी बेहतर बिल्ड क्वालिटी और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी को दिखाती है। ड्राइवर और पेसेंजर की सेफ्टी के साथ-साथ पैदल यात्रियों और बच्चों की सेफ्टी में भी हाइलक्स ने शानदार स्कोर हासिल किया है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XUV 7XO
Mahindra XUV 7XO
₹ 15 - 26 लाख
मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Nexon
Tata Nexon
₹ 7.32 - 14.05 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं

एडल्ट सेफ्टी भी जबरदस्त

बता दें कि एडल्ट ऑक्यूपेंट प्रोटेक्शन यानी ड्राइवर और बड़े यात्रियों की सुरक्षा में हाइलक्स ने 40 में से 33.96 पॉइंट हासिल किए। यह 84 पर्सेंट स्कोर के बराबर है। टेस्ट में फ्रंटल ऑफसेट क्रैश, साइड इंपैक्ट, पोल टेस्ट, फुल-विथ फ्रंटल और व्हिपलैश प्रोटेक्शन जैसी कई स्थितियों को शामिल किया गया था। सभी टेस्ट में हीलक्स की बॉडी स्ट्रक्चर मजबूत साबित हुई। सीटबेल्ट व एयरबैग सिस्टम ने बेहतरीन तरीके से काम किया।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Toyota Hilux

Toyota Hilux

₹ 30.4 - 37.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Fortuner

Toyota Fortuner

₹ 33.65 - 48.85 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross

₹ 39.99 लाख से शुरू

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Isuzu MU-X

Isuzu MU-X

₹ 33.23 - 35.19 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Force Motors Urbania

Force Motors Urbania

₹ 30.51 - 37.21 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Jeep Meridian

Jeep Meridian

₹ 24.99 - 38.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

बच्चों के लिए भी सेफ है हीलक्स

दूसरी ओर बच्चों की सेफ्टी के मामले में भी हीलक्स ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 49 में से 44 पॉइंट हासिल किए। यानी 89 पर्सेंट स्कोर हासिल किया है। इससे साफ है कि ISOFIX माउंट्स और चाइल्ड सीट सेफ्टी फीचर्स को खास तवज्जो दी गई है। इसके अलावा, पैदल यात्रियों और साइकिल सवारों की सुरक्षा यानी Vulnerable Road User Protection कैटेगरी में हीलक्स को 82 पर्सेंट स्कोर मिला।

दमदार पैकेज है हीलक्स

इसमें पैदल यात्रियों के सिर, पैर और पेल्विस की सुरक्षा के साथ-साथ ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग (AEB) सिस्टम की भी जांच की गई। सेफ्टी असिस्ट कैटेगरी में भी हाइलक्स ने 82 पर्सेंट स्कोर किया। यहां लेन असिस्ट, स्पीड असिस्ट, ड्राइवर मॉनिटरिंग और अलग-अलग AEB सिचुएशंस को परखा गया। कुल मिलाकर, 2025 हीलक्स सेफ्टी, टेक्नोलॉजी और भरोसे का दमदार पैकेज बनकर सामने आई है।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।