28 जुलाई को लॉन्च हो इस कार का नया मॉडल, अब पुराने पर मिल रहा ₹1.10 लाख का डिस्काउंट

कंपनी इस लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक का नया मॉडल 28 जुलाई को लॉन्च करने वाली है। ऐसे में इसके मौजूदा स्टॉक पर कंपनी 1.10 लाख रुपए का मोटा डिस्काउंट दे रही है। इसमें 80,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस शामिल हैं।

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जब भी कोई कंपनी अपनी किसी नई कार का नया मॉडल लॉन्च करती है, तो पुराने पर तगड़ा डिस्काउंट देने लगती है। कंपनी इस डिस्काउंट के साथ उसका पुरानी स्टॉक खाली करना चाहती है। अब ऐसा ही ऑफर टोयोटा हिलक्स पर मिल रहा है। दरअसल, कंपनी इस लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक का नया मॉडल 28 जुलाई को लॉन्च करने वाली है। ऐसे में इसके मौजूदा स्टॉक पर कंपनी 1.10 लाख रुपए का मोटा डिस्काउंट दे रही है। इसमें 80,000 रुपए का कैश डिस्काउंट और 30,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस शामिल हैं। डीलर्स इस डिस्काउंट की मदद से इसका स्टॉक खत्म करना चाहते हैं।

टोयोटा हिलक्स डीजल वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट ट्रांसमिशन कीमत STD MT Manual 28,52,000 High MT Manual 35,30,000 High AT Automatic 36,00,000

बता दें कि इसकी एक्स-शोरूम कीमतें 30.40 लाख से 37.90 लाख रुपए तक हैं। इसे STD, High और High AT वैरिएंट में खरीद सकते हैं। इस पिकअप के कुल तीन वैरिएंट स्टैंडर्ड मैनुअल, हाई मैनुअल और हाई ऑटोमैटिक आते हैं। बता दें कि नॉर्थ अमेरिकी मार्केट में पिकअप ट्रक की डिमांड हाई है। वहीं, भारतीय बाजार में भी इसे पसंद करने वाले ग्राहक हैं। इसमें 470 लीटर का बूट स्पेस मिलता है।

टोयोटा हाइलक्स के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस भारतीय बाजार में हाइलक्स को डबल-कैब बॉडी स्टाइल के साथ मिलता है। फ्रंट में हाइलक्स में एक बड़ा हेक्सागोनल क्रोम ग्रिल और स्वेप्ट-बैक LED हेडलैम्प्स मिलते हैं। पिकअप के अट्रैक्टिव व्हील्स आर्च्स, साइड स्टेप, बॉडी क्लैडिंग इसे खूबसूरत लुक देते हैं। पीछे की तरफ इसमें लोडिंग ट्रॉली मिलती है। हाइलक्स कहने को एक पिकअप ट्रक है, लेकिन इसमें क्रोम ट्रीटमेंट भी किया गया है। हाइलक्स को इमोशनल रेड, व्हाइट पर्ल शाइन, सिल्वर मेटैलिक, ग्रे मेटैलिक और सुपर व्हाइट जैसे कुल 5 कलर में खरीदा जा सकता है।

इसके इंटीरियर की बात करें तो इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जो एपल कारप्ले और एंड्रॉयड कारप्ले को सपोर्ट करता है। इसमें लेदर सीट अपहोल्स्ट्री, कूल्ड ग्लोवबॉक्स, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, माउंटेड कंट्रोल के साथ स्टीयरिंग व्हील, रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। टोयोटा हाइलक्स के डायमेंशन की बात करें तो इसकी लंबाई 5,325mm, चौड़ाई 1,855mm, ऊंचाई 1,815mm और व्हीलबेस 3,085mm है। ये 470 लीटर तक वजन लेकर चल सकता है।