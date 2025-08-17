इस दमदार पिकअप पर बड़ी छूट, अभी खरीदने पर होगी ₹1.10 लाख तक की बचत; जानिए खासियत

टोयोटा ने अपनी दमदार पिकअप हिलक्स (Hilux) पर इस महीने भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। कंपनी ग्राहकों को 1.10 लाख रुपये तक की बचत का मौका दे रही है जिसमें कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस दोनों शामिल हैं।

Sun, 17 Aug 2025 05:35 PM

अगर आप अगले कुछ दिनों में एक पावरफुल और स्टाइलिश लाइफस्टाइल पिकअप खरीदने की सोच रहे हैं तो अगस्त, 2025 आपके लिए किसी तोहफे से कम नहीं है। टोयोटा ने अपनी दमदार पिकअप हिलक्स (Hilux) पर इस महीने भारी डिस्काउंट का ऐलान किया है। कंपनी ग्राहकों को 1.10 लाख रुपये तक की बचत का मौका दे रही है जिसमें कैश डिस्काउंट और एक्सचेंज बोनस दोनों शामिल हैं। यह पिकअप पहले से ही अपनी ऑफ-रोडिंग कैपिसिटी, प्रीमियम फीचर्स और मजबूत पावरट्रेन के लिए जानी जाती है।

दमदार है पावरट्रेन अगर पावरट्रेन की बात करें तो टोयोटा हिलक्स में 2.8-लीटर 4-सिलेंडर टर्बो डीजल इंजन दिया गया है जो करीब 201bhp की ताकत और 420–500Nm तक का टॉर्क जनरेट करता है। यह पिकअप 6-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दोनों ऑप्शन के साथ आती है। दमदार इंजन और स्मूद ट्रांसमिशन की वजह से हिलक्स लंबी ड्राइव्स से लेकर कठिन ऑफ-रोडिंग तक हर जगह भरोसेमंद परफॉर्मेंस देती है।

धांसू हैं फीचर्स टोयोटा हिलक्स अपनी प्रीमियम फीचर्स के लिए भी जानी जाती है। इसमें 4x4 ड्राइवट्रेन, लॉकिंग डिफरेंशियल और हाई-ग्राउंड क्लीयरेंस जैसी खूबियां ऑफ-रोडिंग को आसान बनाती हैं। वहीं, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, लेदर अपहोल्स्ट्री, टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और कई मॉडर्न टेक्नोलॉजी फीचर्स इसे एक लग्जरी फील देने में मदद करते हैं।

इतनी है कीमत टोयोटा हिलक्स की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 30.40 लाख से लेकर टॉप वैरिएंट में 37.90 लाख रुपये तक जाती है। हालांकि, ऑन-रोड कीमत शहरों के हिसाब से बदल सकती है।