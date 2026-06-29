Toyota ने इस पॉप्युलर SUV में किया बड़ा बदलाव, गाड़ी की परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है असर
टोयोटा ने अपनी पॉप्युलर एसयूवी- हाइराइडर हाइब्रिड के बैटरी पैक में बड़ा बदलाव किया है। रिपोर्ट के अनुसार अब इस एसयूवी में पहले से मुकाबले छोटे साइज का बैटरी पैक दिया जा रहा है। आइए जानते हैं डीटेल।
Toyota ने अपनी पॉप्युलर एसयूवी में एक बड़ा बदलाव किया है। हम बात कर रहे हैं Toyota Hyryder के हाइब्रिड वेरिएंट की। Cartoq की रिपोर्ट के अनुसार कंपनी ने इस हाइब्रिड एसयूवी की बैटरी को डाउनग्रेड कर दिया है। कंपनी अपनी इस एसयूवी में पहले 0.76kWh का बैटरी पैक देती थी। इसे अब घटा कर 0.60kWh कर दिया गया है। बैटरी साइज को डाउनग्रेड करने से इसका सीधा असर इसकी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा। रिपोर्ट् के मुताबिक यह बदलाव अप्रैल 2025 में हुआ। साथ ही कंपनी का बैटरी सप्लायर भी बदल गया है। पहले 0.76 kWh की बैटरी Primearth से ली जाती थी। नई 0.60 kWh की छोटी यूनिट को टोयोटा तोशिबा से ले रही है।
एसयूवी की बैटरी में करीब 21 पर्सेंट की कमी
आम तौर पर, ऐसे बदलावों के मामले में, गाड़ी को बदली हुई फ्यूल एफिशिएंसी के आंकड़ों के लिए ARAI टेस्टिंग और वैलिडेशन से गुजरना पड़ता है। रिपोर्ट के अनुसार अभी यह पक्के तौर पर नहीं कहा जा सकता कि टोयोटा ने नए आंकड़े जारी किए हैं या नहीं। बैटरी के साइज में मामूली कमी आई है और इसलिए फ्यूल एफिशिएंसी लगभग पहले जैसी ही हो सकती है।
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हाइराइड स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड का ARAI-सर्टिफाइड माइलेज 27.97 km/l है। नए बैटरी पैक के आने से माना जा रहा है कि इस हाइब्रिड एसयूवी की बैटरी में करीब 21 पर्सेंट की कमी आई है और इसलिए इसकी ईवी रेंज में थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। साथ ही इसकी ईवी मोड में मिलने वाली स्पीड में भी कमी आ सकती है।
अर्बन क्रूजर हाइराइडर का 7 सीटर वर्जन लाने की तैयारी
टोयोटा अपनी पॉप्युलर अर्बन क्रूजर हाइराइडर का 7 सीटर वर्जन लाने की तैयारी कर रहा है। यह एक फैमिली एसयूवी होगी। इसे कंपनी इस साल के सेकेंड हाफ में फेस्टिव सीजन के दौरान लॉन्च कर सकती है। इसके टेस्ट म्यूल को भारतीय सड़कों पर कई बार देखा जा चुका है। टेस्ट म्यूल को देख कर कहा जा सकता है कि एसयूवी लंबे रियर ओवरहैंग के साथ आएगी और इसका साइड प्रोफाइल भी स्ट्रेच्ड होगा। इसमें मौजूदा हाइराइडर के इंजन ऑप्शन ही मिलेंगे।
इनमें माइल्ड-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से लैस 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन शामिल है, जो 103 बीएचपी पावर जेनरेट करता है। इसके अलावा इसमें एक मजबूत हाइब्रिड सेटअप भी है जो टोटल 116 बीएचपी की ताकत पैदा करता है। इसे ऑल-वील ड्राइव सिस्टम के साथ भी ऑफर किया जाएगा। इसकी कीमत 16 लाख रुपये से 24 लाख रुपये के बीच हो सकती है।
लेखक के बारे मेंKumar Prashant Singh
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