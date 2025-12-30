टोयोटा ने 51000 से ज्यादा कारों को किया रिकॉल, आग लगने के जोखिम ने बढ़ाई चिंता
टोयोटा ने अमेरिका में अपने हाइब्रिड मॉडल्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने 51,644 (टोयोटा कैमरी हाइब्रिड) Toyota Camry Hybrid गाड़ियों को रिकॉल करने का ऐलान किया है।
टोयोटा ने अमेरिका में अपने हाइब्रिड मॉडल्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने 51,644 (टोयोटा कैमरी हाइब्रिड) Toyota Camry Hybrid गाड़ियों को रिकॉल करने का ऐलान किया है। इसके अलावा, 2026 कोरोला क्रॉस हाइब्रिड की 3,761 यूनिट्स भी इस रिकॉल में शामिल हैं। यह जानकारी अमेरिका की रोड सेफ्टी एजेंसी NHTSA (नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन) को दी गई रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। रिकॉल की वजह एक तकनीकी खामी है जिसके चलते कुछ मामलों में गाड़ी की पावर अचानक खत्म हो सकती है। साथ ही और असामान्य स्थिति में आग लगने का खतरा भी पैदा हो सकता है।
कंपनी ने ये बताया कारण
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, समस्या इन्वर्टर असेंबली में पाई गई है। यह वही अहम पार्ट है जो बैटरी से मिलने वाली बिजली को इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचाता है। टोयोटा ने बताया कि इन्वर्टर के अंदर लगा एक बोल्ट ढीला हो सकता है जिससे सर्किट में रुकावट आ सकती है। अगर ऐसा होता है, तो गाड़ी अचानक पावर खो सकती है या फिर “लिम्प मोड” में चली जा सकती है जिसमें गाड़ी की ताकत काफी सीमित हो जाती है। इससे हाईवे या तेज रफ्तार ड्राइव के दौरान ड्राइवर को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
34 मामलों की रिपोर्ट मिल चुकी है
कंपनी ने यह भी साफ किया है कि कुछ खास परिस्थितियों में यही खराबी शॉर्ट सर्किट की वजह बन सकती है जिससे आग लगने का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, टोयोटा का कहना है कि ऐसी स्थिति में गाड़ी के वॉर्निंग इंडिकेटर्स ड्राइवर को अलर्ट कर देंगे। इसके बावजूद, कंपनी को अब तक 34 ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिल चुकी है जो इस समस्या से जुड़े बताए जा रहे हैं। साथ ही 15 वारंटी क्लेम्स भी दर्ज किए गए हैं। इन्हीं वजहों से टोयोटा ने एहतियातन यह वॉलंटरी रिकॉल करने का फैसला लिया है।
मरम्मत बिल्कुल मुफ्त
टोयोटा ने फिलहाल इस खामी का स्थायी समाधान तय नहीं किया है। कंपनी का कहना है कि वह फिक्स पर काम कर रही है और जैसे ही समाधान तैयार होगा, प्रभावित ग्राहकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। टोयोटा फरवरी 13, 2026 तक सभी प्रभावित वाहन मालिकों को मेल के जरिए रिकॉल नोटिस भेजेगी। जरूरी मरम्मत बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में भी टोयोटा कैमरी को अक्टूबर, 2025 में रिकॉल किया गया था। तब मामला पार्किंग असिस्ट ECU से जुड़ा था।
