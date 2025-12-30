Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़toyota has issued a recall for more than 51000 camry hybrid cars in the us
टोयोटा ने 51000 से ज्यादा कारों को किया रिकॉल, आग लगने के जोखिम ने बढ़ाई चिंता

टोयोटा ने 51000 से ज्यादा कारों को किया रिकॉल, आग लगने के जोखिम ने बढ़ाई चिंता

संक्षेप:

टोयोटा ने अमेरिका में अपने हाइब्रिड मॉडल्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने 51,644 (टोयोटा कैमरी हाइब्रिड) Toyota Camry Hybrid गाड़ियों को रिकॉल करने का ऐलान किया है।

Dec 30, 2025 04:30 pm ISTAshutosh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

टोयोटा ने अमेरिका में अपने हाइब्रिड मॉडल्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है। कंपनी ने 51,644 (टोयोटा कैमरी हाइब्रिड) Toyota Camry Hybrid गाड़ियों को रिकॉल करने का ऐलान किया है। इसके अलावा, 2026 कोरोला क्रॉस हाइब्रिड की 3,761 यूनिट्स भी इस रिकॉल में शामिल हैं। यह जानकारी अमेरिका की रोड सेफ्टी एजेंसी NHTSA (नेशनल हाईवे ट्रैफिक सेफ्टी एडमिनिस्ट्रेशन) को दी गई रिपोर्ट के जरिए सामने आई है। रिकॉल की वजह एक तकनीकी खामी है जिसके चलते कुछ मामलों में गाड़ी की पावर अचानक खत्म हो सकती है। साथ ही और असामान्य स्थिति में आग लगने का खतरा भी पैदा हो सकता है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
VinFast VF7
VinFast VF7
₹ 20.89 - 25.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 27.65 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra XEV 9S
Mahindra XEV 9S
₹ 19.95 - 29.45 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Punch
Tata Punch
₹ 5.5 - 9.24 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Scorpio N
Mahindra Scorpio N
₹ 13.2 - 24.17 लाख
अभी ऑफर पाएं

कंपनी ने ये बताया कारण

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, समस्या इन्वर्टर असेंबली में पाई गई है। यह वही अहम पार्ट है जो बैटरी से मिलने वाली बिजली को इलेक्ट्रिक मोटर तक पहुंचाता है। टोयोटा ने बताया कि इन्वर्टर के अंदर लगा एक बोल्ट ढीला हो सकता है जिससे सर्किट में रुकावट आ सकती है। अगर ऐसा होता है, तो गाड़ी अचानक पावर खो सकती है या फिर “लिम्प मोड” में चली जा सकती है जिसमें गाड़ी की ताकत काफी सीमित हो जाती है। इससे हाईवे या तेज रफ्तार ड्राइव के दौरान ड्राइवर को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Tata Altroz Racer

Tata Altroz Racer

₹ 9.49 - 10.99 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai i20 N Line

Hyundai i20 N Line

₹ 9.14 - 11.6 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

34 मामलों की रिपोर्ट मिल चुकी है

कंपनी ने यह भी साफ किया है कि कुछ खास परिस्थितियों में यही खराबी शॉर्ट सर्किट की वजह बन सकती है जिससे आग लगने का जोखिम बढ़ सकता है। हालांकि, टोयोटा का कहना है कि ऐसी स्थिति में गाड़ी के वॉर्निंग इंडिकेटर्स ड्राइवर को अलर्ट कर देंगे। इसके बावजूद, कंपनी को अब तक 34 ऐसे मामलों की रिपोर्ट मिल चुकी है जो इस समस्या से जुड़े बताए जा रहे हैं। साथ ही 15 वारंटी क्लेम्स भी दर्ज किए गए हैं। इन्हीं वजहों से टोयोटा ने एहतियातन यह वॉलंटरी रिकॉल करने का फैसला लिया है।

मरम्मत बिल्कुल मुफ्त

टोयोटा ने फिलहाल इस खामी का स्थायी समाधान तय नहीं किया है। कंपनी का कहना है कि वह फिक्स पर काम कर रही है और जैसे ही समाधान तैयार होगा, प्रभावित ग्राहकों को इसकी जानकारी दी जाएगी। टोयोटा फरवरी 13, 2026 तक सभी प्रभावित वाहन मालिकों को मेल के जरिए रिकॉल नोटिस भेजेगी। जरूरी मरम्मत बिल्कुल मुफ्त की जाएगी। गौर करने वाली बात यह है कि भारत में भी टोयोटा कैमरी को अक्टूबर, 2025 में रिकॉल किया गया था। तब मामला पार्किंग असिस्ट ECU से जुड़ा था।

Ashutosh Kumar

लेखक के बारे में

Ashutosh Kumar
अभी लाइव हिंदुस्तान के लिए खबरें लिखने के साथ समय-समय पर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते रहते हैं। आशुतोष को पत्रकारिता से जुड़े हुए करीब 2 साल हो गए हैं। राजनीति, बिजनेस, क्रिकेट, धर्म और साहित्य में गहरी रुचि है। लाइव हिंदुस्तान के बिजनेस, ऑटो, टेक, क्रिकेट, करियर, एस्ट्रोलॉजी और इंटरनेशनल सेक्शन में काम कर चुके हैं। आशुतोष ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। राजनेताओं और लेखकों के साथ साक्षात्कार करना और मौजूदा पॉलिटिकल एक्टिविटी पर नजरें बनाए रखना सबसे पसंदीदा विषय है। और पढ़ें
Toyota Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।