इसी महीने आएगी इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट, Toyota ने कन्फर्म की लॉन्च डेट

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस फेसलिफ्ट की लॉन्च डेट कन्फर्म हो गई है। कंपनी इसे 25 नवंबर को भारत में लॉन्च करने वाली है। नए मॉडल में एक्सटीरियर से लेकर केबिन और फीचर्स तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

टोयोटा इनोवा हाइक्रॉस के फेसलिफ्ट का इंतजार कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी ने कन्फर्म कर दिया है कि अपडेटेड Innova Hycross भारत में 25 नवंबर 2026 को लॉन्च होगी। साल 2022 में एंट्री के बाद यह इनोवा हाइक्रॉस का पहला बड़ा अपडेट है। नए मॉडल में एक्सटीरियर से लेकर केबिन और फीचर्स तक कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

नया फ्रंट डिजाइन और अपडेटेड टेललाइट टेस्टिंग के दौरान सामने आए मॉडल के मुताबिक अपडेटेड Innova Hycross में नई ग्रिल और पहले से ज्यादा स्लिम हेडलैंप दिए जा सकते हैं। इसके अलावा नए डिजाइन के अलॉय व्हील, अपडेटेड फ्रंट और रियर बंपर और अपडेटेड टेललाइट मिलने की उम्मीद है। इन बदलावों से एमपीवी का लुक पहले से ज्यादा फ्रेश हो सकता है।

केबिन में मिलेगा बड़ा 12.3-इंच टचस्क्रीन नई इनोवा हाइक्रॉस के इंटीरियर में भी बड़े बदलाव होने की उम्मीद है। भारत में आने वाले मॉडल में इंडोनेशिया में अपडेट हुई Kijang Innova Zenix के कुछ फीचर्स मिल सकते हैं। इसमें मौजूदा 10.1-इंच टचस्क्रीन की जगह बड़ा 12.3-इंच इन्फोटेनमेंट सिस्टम दिया जा सकता है। इसके साथ ही मौजूदा एनालॉग मीटर और MID की जगह 12.3-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा नई सीट अपहोल्स्ट्री, अपडेटेड इन्फोटेनमेंट सॉफ्टवेयर और केबिन के लिए नए कलर ऑप्शन भी दिए जा सकते हैं।

मिल सकता है मौजूदा इंजन ऑप्शन फिलहाल इनोवा हाइक्रॉस में दो इंजन ऑप्शन मिलते हैं। इसमें 2.0-लीटर नॉन-हाइब्रिड पेट्रोल इंजन और 2.0-लीटर स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड पावरट्रेन शामिल हैं। हाइब्रिड वर्जन के साथ e-CVT गियरबॉक्स मिलता है। कंपनी अपडेटेड मॉडल में इन इंजन को कंटिन्यू रखेगी या हाइब्रिड पावरट्रेन में नए एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से बदलाव करेगी इसकी जानकारी लॉन्च के समय मिलेगी।

20 लाख रुपये से शुरू हो सकती है कीमत टोयोटा अपनी नई हाइक्रॉस की कीमत का ऐलान 25 नवंबर को करेगी। उम्मीद है कि इसकी एक्स-शोरूम कीमत करीब 20 लाख रुपये से 35 लाख रुपये के बीच हो सकती है।

आने वाली है नेक्स्ट-जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर नेक्स्ट जेनरेशन टोयोटा फॉर्च्यूनर का सभी को इंतजार है। कंपनी इसे 1 दिसंबर 2026 को साउथ अफ्रीका में रिवील करने वाली है। यह थर्ड-जेनरेशन फॉर्च्यूनर अपग्रेडेड IMV प्लैटफॉर्म पर बेस्ड होगी। इसमें कंपनी मौजूदा फॉर्च्यूनर वाले इंजन ऑप्शन ही ऑफर कर सकती है। नई फॉर्च्यूनर के इंटीरियर में आपको ज्यादा मॉडर्न केबिन मिलेगा। इसका इंटीरियर डिजाइन नया होगा और इसमें ज्यादा फीचर्स दिए जाएंगे।