बलेनो को 'आड़े हाथों' लेने वाली ये कार मिल रही ₹70000 सस्ती; 360° कैमरा, 6 एयरबैग, कीमत ₹6.79 लाख

इस कार पर डीलरएंड पर एक्सचेंज बोनस, वेलकम बोनस का फायदा भी मिलेगा। कंपनी ने इसी महीने इस कार की कीमत में सबसे ज्यादा 33,000 रुपए तक की बढ़ोतरी भी की है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम 6.79 लाख रुपए है। भारत में इसका सीधा मुकाबला मारुति बलेनो, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 से होता है।

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टोयोटा ने अपनी कारों के लिए जुलाई में मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्लैंजा पर 70,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। ग्राहकों को इस महीने ये कार खरीदने पर 16,000 रुपए का कैश डिस्काउंट, 10,000 रुपए का एक्सचेंज बोनस और 30,000 रुपए का लॉयल्टी बेनिफिट भी दे रही है। इसके अलावा, डीलरएंड पर एक्सचेंज बोनस, वेलकम बोनस का फायदा भी मिलेगा। कंपनी ने इसी महीने इस कार की कीमत में सबसे ज्यादा 33,000 रुपए तक की बढ़ोतरी भी की है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम 6.79 लाख रुपए है। भारत में इसका सीधा मुकाबला मारुति बलेनो, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 से होता है।

टोयोटा ग्लैंजा पेट्रोल की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट ट्रांसमिशन कीमत E MT मैनुअल 6,73,000 S MT मैनुअल 7,63,000 S AMT ऑटोमैटिक 8,28,000 G MT मैनुअल 8,65,000 G AMT ऑटोमैटिक 9,25,000 V MT मैनुअल 9,48,000 V AMT ऑटोमैटिक 9,99,000 टोयोटा ग्लैंजा CNG की एक्स-शोरूम कीमतें वैरिएंट ट्रांसमिशन कीमत S MT मैनुअल 8,49,000 G MT मैनुअल 9,53,000

टोयोटा ग्लैंजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस इंजन पावरट्रेन की बात करें तो ग्लैंजा को 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसको 5-स्पीड मैनुअल और एक AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है, जो89bhp की पावरऔर 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। दूसरी ओरसीएनजी मोड मेंकेवल मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा इंजन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

इसके माइलेज की बात करें तो टोयोटा ग्लैंजा के1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल / एएमटी वैरिएंट का माइलेज 22.3kmpl है। वहीं, 1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 30.61km/kg है। ये ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। ग्लैंजा में LED प्रोजेक्ट हेडलैंप, ट्विन LED डे-टाइम रनिंग लैंप, वाइड ट्रैपेजॉइडल लोअर ग्रिल, स्लीक और डायनेमिक R17 अलॉय व्हील, LED टेल लैंप दिया है। इसमें टोयोटा का सिग्नेचर फ्रंट फेसिया और एडवांस टेक फीचर्स को जोड़ा गया है।

ग्लैंजा के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप के साथ LED DRLs, LED फॉग लैंप और 16-इंच एलॉय व्हील्स दिए हैं। कार के अंदर 9-इंच स्मार्ट प्लेकास्ट टचस्क्रीन, एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट के साथ मिलता है। इसमें हेड-अप डिस्प्ले और वॉयस असिस्टेंट दिया है। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, और इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन भी दिया है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री व्यू कैमरा, ABS के साथ EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं।