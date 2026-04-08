बलेनो के ग्राहकों को खींचने वाली ये कार हो गई सस्ती, कंपनी दे रही इतना डिस्काउंट; इतने में मिल रही

Apr 08, 2026 06:24 pm IST

इस कार के पेट्रोल वैरिएंट पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें CNG और AMT ट्रिम शामिल नहीं हैं। इसके साथ, 15,000 रुपए के एक्सचेंज बेनिफिट और 4,000 रुपए की कॉर्पोरेट/रूरल बेनिफिट भी मिलेंगे।

टोयोटा ने अपनी कारों के लिए अप्रैल में मिलने वाले डिस्काउंट का एलान कर दिया है। कंपनी इस महीने अपने पोर्टफोलियो की एंट्री लेवल कार ग्लैंजा पर 39,000 रुपए तक के बेनिफिट दे रही है। इस कार के पेट्रोल वैरिएंट पर 10,000 रुपए का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसमें CNG और AMT ट्रिम शामिल नहीं हैं। इसके साथ, 15,000 रुपए के एक्सचेंज बेनिफिट और 4,000 रुपए की कॉर्पोरेट/रूरल बेनिफिट भी मिलेंगे। जो ग्राहक कार का व्हाइट और सिल्वर कलर चुनते हैं उन्हें 10,000 की कीमत वाली LE एक्सेसरी किट भी दी जाएगी। हालांकि, सबसे बड़ा फायदा 30,000 रुपए का 'लॉयल्टी' या एक्सचेंज से जुड़ा है। बता दें कि इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम 6,39,300 रुपए है। भारत में इसका सीधा मुकाबला मारुति बलेनो, टाटा अल्ट्रोज और हुंडई i20 से होता है।

टोयोटा ग्लैंजा पर डिस्काउंट अप्रैल 2026 टाइप डिस्काउंट कैश डिस्काउंट ₹10,000 कॉर्पोरेट / रुरल ₹4,000 एक्सचेंज बोनस ₹15,000 LE एक्सेसरीज ₹10,000 लॉयल्टी बोनस ₹30,000 टोटल (लॉयल्टी के बिना) ₹39,000

टोयोटा ग्लैंजा के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इंजन पावरट्रेन की बात करें तो ग्लैंजा को 1.2-लीटर NA पेट्रोल इंजन के साथ फैक्ट्री-फिटेड CNG किट ऑप्शन के साथ पेश किया गया है। इसको 5-स्पीड मैनुअल और एक AMT यूनिट के साथ जोड़ा गया है, जो89bhp की पावरऔर 113Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। दूसरी ओरसीएनजी मोड मेंकेवल मैनुअल गियरबॉक्स से जुड़ा इंजन 76bhp की पावर और 98.5Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

इसके माइलेज की बात करें तो टोयोटा ग्लैंजा के1.2-लीटर पेट्रोल मैनुअल / एएमटी वैरिएंट का माइलेज 22.3kmpl है। वहीं, 1.2-लीटर पेट्रोल+सीएनजी मैनुअल वैरिएंट का माइलेज 30.61km/kg है। ये ARAI सर्टिफाइड माइलेज है। ग्लैंजा में LED प्रोजेक्ट हेडलैंप, ट्विन LED डे-टाइम रनिंग लैंप, वाइड ट्रैपेजॉइडल लोअर ग्रिल, स्लीक और डायनेमिक R17 अलॉय व्हील, LED टेल लैंप दिया है। इसमें टोयोटा का सिग्नेचर फ्रंट फेसिया और एडवांस टेक फीचर्स को जोड़ा गया है।

ग्लैंजा के एक्सटीरियर की बात करें तो इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैंप के साथ LED DRLs, LED फॉग लैंप और 16-इंच एलॉय व्हील्स दिए हैं। कार के अंदर 9-इंच स्मार्ट प्लेकास्ट टचस्क्रीन, एपल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो सपोर्ट के साथ मिलता है। इसमें हेड-अप डिस्प्ले और वॉयस असिस्टेंट दिया है। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, रियर AC वेंट्स, क्रूज कंट्रोल, कीलेस एंट्री, और इंजन स्टार्ट/स्टॉप बटन भी दिया है। सेफ्टी की बात करें तो इसमें 6 एयरबैग, 360-डिग्री व्यू कैमरा, ABS के साथ EBD, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और रियर पार्किंग सेंसर्स मिलते हैं।